Come un respiro di Ferzan Ozpetek. La recensione

Roma, quartiere Testaccio. Giovanna e Sergio, come quasi ogni domenica, hanno invitato a pranzo due coppie di carissimi amici. Durante i preparativi, mentre aspettano gli amici, il campanello suona: è una donna che non conoscono che, tra l’imbarazzo generale, si presenta come Elisa Corti e dicendo di aver vissuto anni prima in quella casa chiede di rivederla per l’ultima volta. Elisa viene da lontano e nella borsa ha un mucchio di vecchie lettere dalle quali riaffioreranno vecchie confidenze incluso un terribile segreto. Questa visita inaspettata sconvolgerà la monotona vita di Sergio e Giovanna e dei loro amici e, pagina dopo pagina, si ritroveranno costretti a fare i conti con i propri sentimenti e le proprie bugie. Incredibilmente avvincente.

Come un respiro

di Ferzan Ozpetek

Mondadori

17 euro