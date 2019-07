Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019, con orario 9:00-13:00 i ragazzi dagli 11 ai 13 anni hanno l’opportunità di rinfrescare il loro inglese prima che la scuola riapra. Il Museo Horne di Firenze organizza infatti un centro estivo tutto in lingua inglese.

Il format, dedicato ai ragazzini delle scuole medie, permette loro una full immersion nella lingua inglese che avrà lo scopo di consolidare e acquisire competenze linguistiche attraverso esperienze divertenti e stimolanti, in compagnia di altri loro coetanei. No alla noia di lezioni frontali sui banchi che ricordano tanto l’inverno scolastico. Piuttosto, un’occasione per fare nuove amicizie in un contesto bellissimo quale è il Museo Horne.

Centro estivo in inglese al Museo Horne di Firenze

Ragazze e ragazzi saranno coinvolti nell’esplorazione del museo, avranno la possibilità di cimentarsi in disegno dal vero e si trasformeranno in blogger! Seguiti da un’insegnante ed educatrice esperta e madrelingua creeranno un blog in inglese.

Gli elementi portanti di questa esperienza sanno l’apprendimento della capacità di osservazione, manualità, avvicinamento alle nuove tecnologie. Il corso di inglese coinvolge i ragazzi e sviluppa le loro abilità in tante direzioni diverse.

Il costo della settimana è di 125,00 euro. Le famiglie che presentano la tessera di socio Coop avranno diritto a uno sconto del 10% sul costo della settimana. Posti limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni: 055244661 – [email protected]

Il Museo Horne: piccolo gioiello di Firenze

La donazione di Herbert Horne allo Stato italiano ha permesso la nascita di una Fondazione e di un Museo, che hanno lo scopo di conservare, valorizzare ed esporre al pubblico la ricca collezione d’arte dello studioso inglese. La collezione si compone di una preziosissima raccolta di pitture, sculture, ceramiche, oggetti di oreficeria e di vario uso, per la maggior parte databile al Tre, Quattro e Cinquecento. La collezione Horne si caratterizza per l’incredibile varietà di opere e di oggetti che convivono in armonia con l’ambiente espositivo.

Un luogo davvero speciale dove mandare i ragazzi a studiare la lingua inglese!

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia