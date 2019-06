Firenze, l'estate in biblioteca per bambini e ragazzi

Un programma variegato di attività dedicate sia ai bambini sia ai ragazzi più grandi di Firenze per trascorrere l’estate in biblioteca. Laboratori e animazioni, ma anche cacce al tesoro, spettacoli teatrali, letture animate, documentari e giochi per tutti. Ecco la guida completa.

Estate in biblioteca, la novità del 2019

Nelle Biblioteche troverete in distribuzione un libretto che contiene il programma delle iniziative e ben 100 proposte di lettura disponibili per il prestito e la consultazione con il “Manifesto della comunicazione non ostile” pensato per i più piccoli.

Il “Manifesto” è promosso dall’Associazione Parole O_Stili, e contiene dieci principi per sensibilizzare genitori ed educatori. Lo scopo è quello dare delle linee guida chiare per insegnare ai ragazzi l’uso corretto degli strumenti digitali e, al tempo stesso, sensibilizzare grandi e piccini a scegliere con cura le parole che usiamo, perché “le parole sono importanti”.

Tutti gli incontri sono gratuiti e su prenotazione. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni basta contattare la biblioteca di riferimento, trovate telefoni e indirizzi sul sito ufficiale delle Biblioteche Comunali Fiorentine (https://cultura.comune.fi.it/pagina/le-biblioteche-comunali-fiorentine)

Biblioteca delle Oblate

Tutti i mercoledì di giugno, luglio e settembre alle ore 10:00

Benvenuto bebè. Ai piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie la Sezione Bambini e Ragazzi dedica letture animate volte a favorire l’incontro dei bimbi con l’oggetto libro e la familiarità con gli spazi della biblioteca. Genitori, nonni e tate potranno ricevere informazioni sui benefici della lettura ad alta voce e chiedere consigli su cosa e come leggere ai bambini, per educarli al piacere delle storie. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il Baby Pit Stop per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.

Sabato 15 giugno alle ore 16:00

Una storia che… Vale! La casa di notte può fare un po’ paura, ma è sempre la nostra casa! Talla lo scopre nel suo piccolo viaggio notturno, scacciando tutti i mostri della sua fantasia. Lettura di Piccolo buio di Cristina Petit (Il Castoro). A seguire laboratorio di costruzione di porte e armadi nascondi-mostri. Da 3 a 5 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.

Sabato 6 luglio alle ore 11:30

Leggiamoci forte! Una bambina vive le proprie esperienze senza sentirsi ostacolata dalla presenza di un grande orso bianco, che anzi le infonde sicurezza e tranquillità con il solo starle accanto. Lettura di So che ci sei di Yael Frankel (Valentina). Da 3 a 6 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.

Sabato 20 luglio alle ore 16:00

Una storia che… Vale! Il signor Lo era un pescatore solitario. La sua giunca era la sua casa. Un giorno una vecchia signora gli regalò dei semi di loto che provenivano dalla bocca di un drago. Il Signor Lo li piantò e nell’arco di una notte crebbe un campo di fiori di loto. Tra i petali di un fiore apparve una bambina di nome Lian e anche lei aveva dei doni preziosi. Per questo era in pericolo… Lettura di Lian di Chen Jiang Hong (Babalibri). A seguire, laboratorio di realizzazione di un fiore di loto con la tecnica dell’origami. Dai 6 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.

Sabato 7 settembre alle ore 11:30

Leggiamoci forte! “A molti non piace quando finiscono le vacanze, ma per me l’ultimo giorno dell’estate è il migliore…” Uno, due, tre… Clic! Il protagonista di questa storia e la sua macchina fotografica ci accompagnano nei giorni – delicati e un po’ sospesi – che anticipano la ripresa della scuola… Lettura di Album per i giorni di pioggia di Dani Torrent (Edizioni Corsare). Da 4 a 10 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.

Da sabato 14 settembre alle ore 10:30

Storie col pancione Stage di lettura ad alta voce rivolto alle famiglie in attesa e con bambini fino a 6 anni per abituare i piccoli fin dai primi mesi di vita all’ascolto di fiabe, racconti e narrazioni. Lo stage, che ha come obiettivo quello di imparare perché e come leggere, si articola in 6 incontri di due ore ciascuno. Su iscrizione dal 3 giugno.

Sabato 21 settembre alle ore 16:00

Una storia che… Vale! Quando si arriva in un posto che non si conosce capita di sentirsi estranei, straniti… A dirla tutta, capita di sentirsi strani, anzi, stranissimi! O forse siamo perfettamente a posto e sono gli altri a farci sentire così? Lettura, con l’ausilio del Kamishibai, di Strano stranissimo! di Michele Ferri e Roberta Pucci (Artebambini). Da 2 a 5 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi.

Biblioteca Pietro Thouar / Quartiere 1

Giovedì 13 giugno alle ore 17:00

Pollicino verde 2019. Libri in fiore: primi passi verso l’ecologia Laboratorio e letture animate sulla natura per muovere i primi passi verso la raccolta differenziata, il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente. Da 2 a 3 anni. A cura della Sezione ragazzi della Biblioteca.

Venerdì 21 giugno alle ore 16:30

I libri cantastorie. In occasione della Festa della musica una curiosa sfilata di libri nel corso della quale ogni libro si racconterà accompagnato da musica dal vivo. I partecipanti sono invitati ad interagire con ogni testo e stimolati a scoprirne la personalità, attraverso giochi ed esperimenti su contenuti, forme e immagini, ipotizzando trame, suggerendo risvolti alternativi. Da 5 a 10 anni. A cura dell’Associazione culturale Allibratori.

Sabato 14 e 28 settembre alle ore 15:00

L’ora di musica. La chitarra a piccoli passi Incontri di avvicinamento alla musica e alla chitarra come strumento per suonare in gruppo e per accompagnare la voce. L’approccio sarà intuitivo e con momenti di comprensione dello spartito e della lettura tradizionale del pentagramma. Da 8 a 14 anni. A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Thouar. Iscrizioni dal 3 settembre.

Sabato 28 settembre alle ore 16:30

101 film per ragazze e ragazzi eccezionali. Il primo di sette incontri in cui sarà proposta la lettura e la reinterpretazione di alcune delle più interessanti biografie presenti nei libri Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici di Ben Brooks, i due volumi di Storie della buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo e 101 film per ragazze e ragazzi eccezionali di Federica Lippi e Alessandro Sebastiano. Dai 5 a 11 anni. A cura dell’Associazione Antigonart.

Biblioteca Fabrizio De André / Quartiere 1

Giovedì 13 giugno alle ore 16:30

Il sogno di Youssef. Youssef e Maryam sono amici da sempre. Ma l’arrivo della guerra li separa: Maryam deve partire con la mamma. Da quel giorno, Youssef disegna una caravella sul muro della sua casa. È la nave delle scoperte che, spera, lo condurrà a ritrovare Maryam. Lettura del libro di Isabella Paglia e Sonia Maria Luce Possentini (CameloZampa). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca.

Giovedì 20 giugno alle ore 16:30

Il re che non voleva fare la guerra. Re Fiorenzo ripudia la guerra, ma è costretto dal suo ruolo a partire con i soldati, i quali però finiscono per stabilirsi nei paesi che avrebbero dovuto conquistare; e lui, rimasto solo, incontra un altro re anticonformista… Lettura del volume di Lucia Giustini e Sandro Natalini (EDT Giralangolo). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca.

Giovedì 27 giugno alle ore 16:30

Questa storia è per te. “Quando arriva? Quando arriva?”. Tutti aspettano con impazienza la signora Orso, che arriva ogni settimana alla stessa ora per raccontare una storia diversa per ciascuno. Nessuno sa farlo bene quanto lei, e quando tutti sono seduti comodi l’avventura può iniziare… Lettura del libro di Anne Crausaz (Emme Edizioni). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca.

Giovedì 4 luglio alle ore 16:30

Elia il camminatore. Elia, che per timidezza passeggia in solitudine, chiede ai genitori un porcellino d’india che l’accompagni, ma l’animale si stanca presto, allora chiede un gatto e passeggia con il porcellino sul gatto, ma anche il gatto… Lettura del volume di Guia Risari (San Paolo). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca.

Giovedì 11 luglio alle ore 16:30

Chiedimi cosa mi piace. I colori magici dell’autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un momento perfetto. Lettura del libro scritto da Bernard Waber e illustrato da Suzy Lee (Terre di mezzo). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca.

Giovedì 18 luglio alle ore 16:30

L’eco. L’eco vive da secoli rintanata tra le montagne e ogni domenica mattina, tra le sette e le undici, saluta le persone che vanno a trovarla e ascolta i loro desideri. C’è chi chiede con gentilezza, chi con arroganza e chi non sa ancora cosa chiedere… Lettura del volume di Alessandro Riccioni (Lapis). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca

Giovedì 25 luglio alle ore 16:30

Il raffreddore di Amos Perbacco. Il signor Amos è un guardiano dello zoo molto speciale, che a ogni animale dedica tempo e attenzioni. Come potranno non essere ricambiate le sue gentilezze quando un giorno resterà a casa ammalato? Lettura del libro di Philip C. Stead (Babalibri). Dai 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca.

Giovedì 5 settembre alle ore 17:00

La LibRificolona. La lettura di Su nel cielo con gli uccelli di John Yeomane e Quentin Blake (Clichy) sarà lo spunto per un laboratorio di costruzione di rificolone con l’uso di carte diverse e decorazioni di varia natura (nastri e fiocchi, sagome di personaggi, fiori, foglie). Dai 4 anni. A cura dell’Associazione culturale Allibratori.

Biblioteca Mario Luzi / Quartiere 2

Sabato 8 giugno alle ore 11:00

Le storie di Filù. Finn ricorda bene i racconti del nonno su un posto lontano, dove il mare incontra il cielo. Un giorno decide di costruire una barca a vela per onorarne il ricordo e parte alla ricerca di quel luogo magico. Sarà un viaggio pieno di meravigliose sorprese. Lettura ad alta voce di Dove il mare incontra il cielo (Kite) di Eric e Terry Fan. Dai 4 ai 6 anni.

Sabato 22 giugno alle ore 11:00

Le storie di Filù. Lettura ad alta voce di Gli orribili cinque (Sassi Junior) di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Ecco a voi il facocero, la iena maculata, l’avvoltoio orecchiuto, lo gnu e il marabù. Li chiamano gli Orribili Cinque… Ma lo sono veramente? Dai 4 ai 6 anni.

Biblioteca Dino Pieraccioni / Quartiere 2

Mercoledì 12 giugno alle ore 10:30

In vacanza senza la mamma. Daniele deve passare le vacanze con i nonni e la mamma prima di lasciarlo gli fa un regalo speciale. Lettura ad alta voce e laboratorio tratto dal libro di Paul Friester (Nord-Sud). Dai 3 ai 7 anni.

Mercoledì 19 giugno alle ore 10:30

Dolci parole. Lola ha voglia di dire a mamma e papà le sue dolci parole ma non trova il momento giusto…Lettura ad alta voce e laboratorio tratto dal libro di Carl Norac e Dubois C.K. (Babalibri). Dai 3 ai 7 anni.

Mercoledì 26 giugno alle ore 10:30

Le scatole di felicità. Lola può scegliere un regalo, quello che vuole le dice la mamma. Una bambola? Un orsetto? No, tra gli scaffali pieni di giocattoli, ha scelto due scatole da montare tutta da sola. La piccola cricetina ha le idee molto chiare: le due scatole diventeranno le sue Scatole della felicità. Lettura ad alta voce e laboratorio dal libro di Carl Norac e Claude K. Dubois (Babalibri). Dai 3 ai 7 anni.

Mercoledì 4 settembre alle ore 10:30

Come si legge un libro. Giravolte, capriole, le parole e le immagini non stanno ferme! Lettura ad alta voce e laboratorio dal libro di Daniel Fehr e Maurizio A. Quarello (Orecchio Acerbo). Dai 3 ai 7 anni.

Mercoledì 11 settembre alle ore 10:30

Kamillo Kromo. Molto tempo fa i camaleonti erano rossi ma per non essere mangiati dai dinosauri ne inventarono di tutti i colori! Lettura ad alta voce e laboratorio dal libro di Altan (Edizioni EL). Dai 3 ai 7 anni.

Biblioteca Villa Bandini / Quartiere 3

Sabato 8 giugno alle ore 17:00

A spasso nei libri con Bea. I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore. Ciclo di letture e laboratori per viaggiare nei libri e con i libri. La nostra storia finisce così come ha avuti inizio: con un libro che si apre. Dai 3 ai 6 anni. A cura della Biblioteca.

Venerdì 21 giugno alle ore 17:00

Una biblioteca da fiaba. Se vieni dalla savana forse in una grande città ti sentirai a disagio… finché non troverai il tuo posto ideale! Lettura del libro Un leone a Parigi di Beatrice Alemagna (Donzelli) e laboratorio. Dai 3 ai 6 anni. A cura della Biblioteca.

Venerdì 28 giugno alle ore 17:00

Una biblioteca da fiaba. Una fantastica storia “dipinta” sull’amicizia. Lettura del libro L’elefante pittore di Hey Jin Go (Sinnos) e laboratorio. Dai 4 agli 8 anni. A cura della Biblioteca.

Venerdì 5 luglio alle ore 10:00

Invenzioni del futuro. Lettura del libro Leo (Lapis) e laboratorio “Impariamo a giocare con la carta”. Dai 4 ai 7 anni. A cura della Biblioteca.

Venerdì 20 settembre alle ore 17:00

Scopriamo le regole del mondo che ci circonda Lettura “Leonardo il matematico dell’arte” (Artebambini) e laboratorio “Giochiamo con i numeri”. Dai 6 agli 8 anni. A cura della Biblioteca.

Biblioteca del Galluzzo / Quartiere 3

Giovedì 20 giugno alle ore 17:00

I sogni e i loro sognatori. “I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore, non disperare del presente che un giorno il tuo sogno realtà diverrà”, così canta Cenerentola, “Io ho un sogno” diceva Martin Luther King. Non tutte storie a lieto fine, ma persone che hanno cambiato la storia. Personaggi che hanno creduto fino a cambiare la realtà. Proviamo per un momento ad essere sognatori insieme, come sa fare un artista, come sanno fare i bambini, ad occhi aperti. Attraverso la lettura e la musica scopriamo come è bello e giusto inseguire un sogno, ma anche incredibilmente difficile. Non bisogna mai arrendersi: “Un vincitore è colui che non ha mai smesso di sognare”, diceva Mandela. Con Ettore Marrani e Alice Fischer. Musica dal vivo con Daniele Mugelli alla chitarra. Dai 3 ai 10 anni. A cura dell’Associazione Il paracadute di Icaro nell’ambito di Estate Fiorentina.

Giovedì 27 giugno alle ore 17:00

La ricchezza della famiglia. Quanti tipi di famiglia esistono oggi? In realtà la famiglia non ha mai avuto un’unica forma, ma ha sempre assunto strutture e funzioni differenti, pur rimanendo un sistema solidale, base per il senso di identità e di appartenenza dei componenti. Il mito della famiglia nucleare composta da mamma, papà e figli è solo una delle possibili forme di famiglia. Attraverso la lettura di libri, in modo leggero e divertente, saranno affrontati i vari aspetti in modo da riconoscere il valore, la ricchezza e la meravigliosa unicità del proprio nucleo familiare. Con Tommaso Isernia e Elena De Zordo. Musiche dal vivo con Niccolò Landi al flauto dolce, traverso e irlandese. Dai 3 ai 9 anni. A cura dell’Associazione Il paracadute di Icaro nell’ambito di Estate Fiorentina.

BiblioteCaNova Isolotto / Quartiere 4

Mercoledì 12 giugno alle ore 10:30

Un mercoledì da draghi… Il coniglio Simone. Vieni a conoscere il coniglio più divertente della nostra biblioteca! Viene dalla Francia, si chiama Simone e prima di essere il protagonista di una serie di cartoni sul tema della quotidianità in famiglia, è l’eroe di coloratissimi albi illustrati.Letture tratte da Caccapupù ed altri libri di Stephanie Blake (Babalibri). A seguire disegneremo insieme le avventure del nostro personaggio preferito.Dai 3 ai 6 anni. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior.

Giovedì 13 giugno alle ore 18:00

Teo e la luna. Nell’ambito della rassegna “E-state al Centro culturale Canova” presentazione del libro Teo e la luna di Flavia Scebba (Giazira Scritture). Nell’anniversario dell’allunaggio nel giardino della biblioteca faremo insieme un pic nic immaginando di essere sulla luna, porteremo dei fiori perchè lassù non ci sono… e pianteremo la bandiera italiana. Alla scoperta dell’Italia attraverso gli occhi della luna che, con il suo sguardo sulla penisola e i suoi abitanti, illumina il percorso di un viaggio che non finisce mai! Al sorgere della sera, fra i colori delle stagioni e i ricordi di un Paese ricco di tradizioni e di storie, Teo e ogni bambino potranno sognare, imparare, emozionarsi, ricordare e inventare. Dai 6 agli 11 anni.

Mercoledì 19 giugno alle ore 10:30

Un mercoledì da draghi… Humor preistorico! Gli inglesi hanno una vera passione per i pasticci di carne e per gli accostamenti strampalati, per esempio: cosa ne sarà di un uomo preistorico che vuol mangiarsi un tortino di mammut? E di un un tirannosauro che si dimentica gli occhiali da vista? Letture tratte da Un tortino di mammut di Jeanne Willis e Tony Ross (Il Castoro) e Mauro Il Tirannosauro di Jeanne Willis e Tony Ross ( Il Castoro). A seguire collage giurassico. Dai 3 ai 6 anni. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior.

Mercoledì 3 luglio alle ore 10:30

Un mercoledì da draghi… A caccia di parole! Nessuno ha mai pensato a raccogliere tutte le parolacce e tutte quelle brutte espressioni che si dicono quando si è arrabbiati? Chissà cosa potrebbe accadere se si combinassero le lettere in modo diverso? Letture tratte da Parole scomparse di Seong Hye (Pane e sale). A seguire laboratorio per fabbricare nuove parole. Dai 6 ai 9 anni. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior.

Sabato 6 luglio alle ore 10.30

Di babbo in figlia. La pratica della lettura in famiglia ha molte valenze positive per bambini, fa bene a loro ma fa bene a chi legge, genitori, nonni e zii. Anche in biblioteca è possibile per i genitori leggere e imparare a leggere ai bambini. I padri che abitualmente leggono a figli e figlie dai tre ai sei anni costruiscono un sapere legato a una rinnovata genitorialità. Un babbo – lettore e bibliotecario insieme alla sua bambina leggeranno il libro Chiedimi cosa mi piace di B. Waber (Terre di mezzo) per condividere insieme ad altri bambini e familiari il piacere della lettura condivisa. Per genitori e bambini dai 7 anni. A cura della Biblioteca.

Mercoledì 10 luglio alle ore 10:30

Viaggi fantastici. Un viaggio si può fare per mare, per terra e con le ali della fantasia! Leggeremo insieme storie di voli fantastici di un Topolino di campagna e di uno strano Uomo della luna che intraprendono voli alla scoperta di luoghi meravigliosi . A seguire costruiremo una valigia per i viaggi che ognuno di noi sogna di intraprendere. Letture tratte da L’uomo della Luna di Beatrice Masini (Edizioni Arka) e Il grande volo di Odilio di Laurence Cleyet Merle (Giralangolo). Dai 7 ai 10 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile Universale.

Giovedì 11 luglio alle ore 18:30

Il libro delle fantapagine. Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe unico al mondo: un libro dotato di volontà propria che possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine, chiunque incautamente gli si avvicini… Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel mondo delle fiabe: geni, streghe, draghi, fate e orchi abitano le contrade di questo mondo e con loro Camillo e Gelsomino vivono straordinarie avventure prima di ritrovare la strada per la realtà. Uno spettacolo per grandi e piccini, in cui il mondo fantastico nella sua globalità e gli elementi morfologici della fiaba, l’avventura, il magico, la paura, la lotta, il lieto fine, si fondono. Di e con la Compagnia Il Melarancio. A cura dei Pupi di Stac. Partecipazione libera. Nell’ambito di Estate Fiorentina.

Sabato 13 luglio alle ore 10:30

Di babbo in figlia. La pratica della lettura in famiglia ha molte valenze positive per bambini, fa bene a loro ma fa bene a chi legge, genitori, nonni, zii… Anche in biblioteca è possibile per i genitori leggere e imparare a leggere ai bambini. I padri che abitualmente leggono a figli e figlie dai 3 ai 6 anni costruiscono un sapere legato a una rinnovata genitorialità. Un babbo lettore e bibliotecario insieme alla sua bambina leggeranno il libro Raperonzolo di Bethan Woollvin (Fabbri) per condividere insieme ad altri bambini e familiari il piacere della lettura. Per genitori e bambini dai 7 anni. A cura della biblioteca.

Mercoledì 17 luglio alle ore 10:30

Un viaggio nella preistoria. Un viaggio al tempo dei dinosauri per scoprire attraverso storie e libri dedicati, le loro abitudini e caratteristiche principali. A seguire un laboratorio per costruire il gioco del memory con figure di dinosauri. Dai 6 ai 10 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile Universale.

Mercoledì 21 agosto alle ore 10:30

Un mercoledì da draghi… Legàmi. Una storia lieve per imparare il senso dell’attesa, della condivisione, della libertà e del rispetto. Lettura tratta da Legami di Nadia Al Omari (Kite). A seguire piccolo laboratorio manuale. Dai 5 agli 8 anni. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior.

Mercoledì 28 agosto alle ore 10:30

Un mercoledì da draghi… Primo amore! Chi l’avrebbe mai pensato che innamorarsi porta a fare cose strane… e come si fa colpire l’attenzione dell’altra persona? Il protagonista di questa storia ne inventa di tutti i colori fino al giorno in cui… Lettura tratte da “Il giorno che sono diventato un passerotto” di Ingrid Chabbert Giuridi (Coccole Books). A seguire creeremo insieme un copricapo personalizzato. Dai 6 agli 8 anni. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior.

Mercoledì 4 settembre alle ore 10:30

Ona Ona Ona la mia Bella Rificolona. Come ogni anno torna a BiblioteCaNova Isolotto il consueto appuntamento per festeggiare tutti insieme la festa della Rificolona. Tante letture ti aspettano in biblioteca per scoprire come ha avuto origine e come si è sviluppata la tradizionale festa del folklore fiorentino. A seguire ogni bambino o bambina potrà costruire la propria Rificolona per sfilare tra le vie del Quartiere 4 e di tutta la città di Firenze. Dai 5 ai 10 anni. A cura degli operatori di BiblioteCaNova Junior.

Biblioteca Filippo Buonarroti / Quartiere 5

Martedì 4 giugno alle ore 17.30

Sala Archi. Guarda com’era. Inaugurazione della mostra fotografica curata dal Quartiere 5. La mostra sarà visitabile dal 4 al 30 giugno in orario di apertura della biblioteca. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Come nella macchina del tempo torniamo al passato con le belle immagini dei borghi di Peretola e Brozzi. Sogniamo con la lettura delle Novelle Tosco-Brozzesi raccolte da Gabriella di Tante e trascritte da Giuliano Dei nel 2000, accompagnate da canzoni e musiche popolari locali. Intervento di Marco Conti, storico. Per bambini, ragazzi e famiglie. A cura dell’Associazione Insieme per Brozzi (Ex Gruppo 334).

Giovedì 13 giugno ore 20:30

Sala Archi. Dalla battaglia di Lissa, a 120 metri di profondità alla scoperta delle corazzate della Regia Marina. Riviviamo insieme gli avvenimenti e le emozioni della battaglia navale di Lissa (1866) con letture animate e immagini di documenti storici dell’epoca. Volete conoscere i segreti dell’immersione a 120 metri di profondità alla ricerca delle corazzate affondate della Regia Marina esplorate dal Team WSE nel 2018? Partecipate alla prima assoluta del filmato da loro realizzato! Dagli 11 anni. A cura di UTRtek (Underwater Technical Research – Tek diving) Agenzia di certificazioni subacquee. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Martedì 18 giugno alle ore 17:30

Sala Archi. Cinquanta anni fa. La conquista della Luna. Ultimo incontro del ciclo “A spasso nel cosmo” per avvicinarsi ai temi dell’astronomia e della cosmologia con curiosità. 50 anni fa la grande sfida tra URSS ed USA ha fatto compiere all’uomo “il più grande passo della storia dell’umanità”, aprendo la strada alla conquista dello spazio. Dai 9 anni. A cura della Società Astronomica Fiorentina Onlus. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 21 giugno alle ore 20:30

Cortile interno di Villa Pozzolini. La veglia e la tradizione dei canti popolari. Poesie, storie e canti popolari La veglia era la più diffusa fra le occasioni di incontro del ciclo calendariale contadino, dal carnevale alla quaresima, dal maggio alla mietitura, dalla vendemmia alla raccolta delle olive. Dai 9 anni. A cura di Alessandro Bencistà e Alessandro Scavetta, Centro studi tradizioni popolari toscane, Scandicci. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 22 giugno alle ore 10:00

Sala Archi, saggio musicale degli allievi dell’Accademia San Felice. In occasione della festa della musica, la Biblioteca ospita il saggio finale dei bambini e ragazzi allievi della scuola di musica di Firenze, col loro repertorio di musica classica. Dai 6 a 13 anni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 22 giugno alle ore 11:00

Biblioteca e giardino di Villa Pozzolini. Nella giungla dei libri, una caccia al tesoro dove potrai risolvere indovinelli e cercare parole misteriose, trovare libri , conoscere piante e fiori nel giardino e… contare passi fino al tesoro nascosto. Dai 6 anni. A cura della Biblioteca.

Sabato 6 luglio alle ore 10:00

Sala Archi, 1, 2, 3… Voliamo sulla Luna. Viviamo insieme i momenti dell’allunaggio e sogniamo con le favole animate sulla Luna. Dai 5 ai 10 anni. A cura della Biblioteca.

Sabato 3 agosto alle ore 10:00

Sala Archi, La cacca…! Partendo dal mondo animale, capire il ciclo della materia, il percorso del riciclo, dove le cose organiche non si distruggono, ma si trasformano in… Dai 5 agli 8 anni. A cura della Biblioteca.

Sabato 14 settembre alle ore 10:00

Parole scomparse. Attenzione bambini! Le parole talvolta sfuggono al nostro controllo e allora… per non rimanere muti, cerchiamole! Dai 5 ai 10 anni. A cura della Biblioteca.

Sabato 28 settembre alle ore 10:00

Biblioteca e giardino di Villa Pozzolini. Caccia al tesoro del riciclo. Navigheremo in un mare di rifiuti, risolveremo indovinelli, parole misteriose e troveremo testi… e poi contare passi, scoprire piante e fiori, e seppellire al posto del tesoro… i nostri ricordini. Dai 6 agli 11 anni. A cura della Biblioteca.

Biblioteca Orticoltura / Quartiere 5

Venerdì 7 giugno alle ore 17:30

Spazio bambini e ragazzi. Rosaspina, la storia della bella addormentata Il racconto della bella addormentata, la bambina che il Re e la Regina aspettavano da tanto ma che un giorno, per uno strano sortilegio, si addormentò… per sempre? Lo scopriremo con la voce fatata di Sonia Montanaro e la musica e i canti di Elisa Malatesti, accompagnata dalla sua arpa. Per adulti e bambini dai 3 anni. A cura dell’Associazione Anima di Orfeo.

Martedì 11 giugno alle ore 17:30

Spazio bambini e ragazzi. Letture in erba: piantiAmo un seme. Lettura animata con laboratorio creativo Scopriremo. insieme la magia della germogliazione: come da un semplice semino, piantato nella terra, possano formarsi radici, fusto e foglie e diventare così uno splendido fiore. Seguendo la “Storia di piccolo seme: primo sguardo al ciclo vitale delle piante” di Sam Godwin, impareremo che le piante sono esseri viventi che nascono, si nutrono, crescono e muoiono proprio come noi. Dai 3 ai 5 anni. A cura della Biblioteca.

Venerdì 21 giugno alle ore 17:30

Nel giardino della biblioteca, festa della musica. Attraverso la lettura animata e cantata di due splendidi libri illustrati, giocheremo con i bambini e le bambine inventando movimenti e suoni e cantando insieme la stessa melodia. Dai 5 ai 10 anni. A cura dell’Associazione Sottosopra.

Martedì 16 luglio alle ore 17:30

Nel giardino della biblioteca. Letture in erba: piantiAmo un seme. Lettura animata con laboratorio creativo. Scopriremo insieme la magia della germogliazione: come da un semplice semino, piantato nella terra, possano formarsi radici, fusto e foglie e diventare così uno splendido fiore. Seguendo la “Storia di piccolo seme: primo sguardo al ciclo vitale delle piante” di Sam Godwin, impareremo che le piante sono esseri viventi che nascono, si nutrono, crescono e muoiono proprio come noi. Dai 3 ai 5 anni. A cura della Biblioteca.

Martedì 23 luglio alle ore 17:30

Nel giardino della biblioteca. Letture in erba: cambiAMO il mondo. Lettura animata con laboratorio creativo. Salvare il pianeta da sprechi ed inquinamento! Sarà questa la nostra missione: attraverso la lettura animata di storie che insegnano l’importanza delle piante e degli alberi per la salvaguardia della Terra, dell’acqua come fonte primaria, come combattere i cambiamenti climatici, quali sono le soluzioni e le buone azioni da compiere per aiutare la Terra ogni giorno. Perché nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo che amiamo! Dai 6 ai 9 anni. A cura della Biblioteca.

Martedì 10 settembre alle ore 17.30

Nel giardino della biblioteca. Letture in erba: piantiAmo un seme. Lettura animata con laboratorio creativo. Scopriremo insieme la magia della germogliazione: come da un semplice semino, piantato nella terra, possano formarsi radici, fusto e foglie e diventare così uno splendido fiore. Seguendo la “Storia di piccolo seme: primo sguardo al ciclo vitale delle piante” di Sam Godwin (Mondadori), impareremo che le piante sono esseri viventi che nascono.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia