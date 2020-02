Firenze per bambini: gli eventi del weekend (8-9 febbraio)

Con questo fine settimana si entra nel carnevale. Chi ha già pronta la maschera e non vede l’ora di buttarsi nella mischia fra coriandoli e stelle filanti, trova le prime feste nel nostro post dedicato agli appuntamenti del carnevale. Chi ancora preferisce darsi un’altra settimana di tempo, ecco una serie di idee ed eventi per passare a Firenze un weekend bellissimo in compagnia dei propri bambini, tra venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020.

Sabato 8 febbraio: storie italiane a colori alla Biblioteca delle Oblate

“Storie italiane a colori” è una lettura animata che coinvolgerà i bambini in prima persona, con un sottofondo musicale e la proiezione di alcune immagini. I partecipanti conosceranno la storia del partigiano Alessandro Sinigaglia, figlio di un italiano di religione ebraica e di una donna afroamericana. Alla lettura seguirà il momento dell’elaborato grafico a lui ispirato. Per bambini dai 5 agli 11 anni alle ore 11:00, a cura dell’Associazione AntigonArt APS. Attività gratuita su prenotazione telefonando allo 055 2616512.

8 febbraio, gli asteroidi al planetario di Firenze

Laetitia, Istria, Emma… sono nomi di donne famose? No! Sono i nomi dati a tre asteroidi, scoperti proprio l’8 febbraio: 1856, 1878, 1889. Se ne parla in questa attività: cosa sono? Da dove vengono e… dove vanno? E se il nostro pianeta si trovasse sulla loro rotta? Planetario (1 ora) per famiglie. Bambini dagli 8 anni. Info e prenotazioni: tel. 055 2343723 – mail: iscrizioni@fstfirenze.it, attività presso la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, via Giusti 29.

8 febbraio, laboratorio musicale e attività di narrazione da Nani Pittori

Dalle 11:00 alle 12:30 la libreria Nani Pittori offre un’attività gratuita. Il freddo bussa alla porta di Volpe, Gatto e Coniglio. È tempo di traslocare dal vecchio tronco freddo al sottobosco caldo e umido, dove l’inverno è meno gelido. Cosa succederà in questo speciale trasloco? Narrazione e laboratorio musicale gratuito per bambini dai 2 ai 5 anni, accompagnati da un adulto.

8 febbraio un’amicizia color del sole alla libreria Cuccumeo

Alle ore 16:30 in libreria presentazione del libro e laboratorio con l’autrice di Un’amicizia color del sole, Francesca Casadio Montanari, e l’illustratrice Natascia Ugliano, per bambini dai 5 agli 10 anni. Dall’8 al 20 febbraio le tavole originali sono in mostra in libreria.

Questa la trama del libro. In via dei Cachi vive un albero amato da tutti gli uccelli e i gatti del vicinato. Il suo nome è Ultimo e, quando in un giorno d’autunno resta senza i suoi amici, inizia a sentirsi solo e a fare brutti sogni. Fino a quando una bambina con un nido di capelli ramati abbraccerà la sua corteccia, cambiando per sempre il suo destino.

Eventi per bambini a Firenze: Il Piccolo Principe a teatro (8-9 febbraio)

Testo amatissimo dai grandi e dai bambini, “Il Piccolo Principe” è in programma al Teatro Puccini di Firenze sabato 8 e domenica 9 febbraio, parte degli eventi della rassegna “Per grandi e Puccini. Lo spettacolo si ispira fedelmente al libro e alle immagini del romanzo di Antoine de Saint-Exupéry e restituisce al pubblico tutta l’ingenuità e il disincanto dell’opera letteraria accompagnando gli spettatori, di ogni età, in un bellissimo viaggio tra prosa, immagini ed emozioni. L’adattamento e la regia sono di Italo Dall’Orto.

Biglietti: posto unico numerato € 18,00 – ridotto under 14 anni € 13,00 (esclusi diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito del Teatro Puccini.

9 febbraio, spettacolo “Pezzettino” al teatrino del Gallo

Come ogni domenica, al teatrino del Gallo prosegue la stagione di teatro ragazzi per le famiglie. Ogni settimana una scelta. Una stagione ricca di spettacoli che spaziano dalle fiabe in musica a quelle della tradizione, dalle favole di Esopo alle proposte che nascono dalle suggestioni innovative di Munari e Rodari. Spettacoli in cui i bambini non sono solo “pubblico” ma sono coinvolti nel grande gioco del teatro. Domenica 9 febbraio alle ore 17:00 va in scena Pezzettino, a cura del Tango delle Civiltà. Biglietti: bambini 5 euro, adulti: 8 euro.

9 febbraio: piovono diamanti!

Alle 16:45, su Urano e Nettuno, i due pianeti più freddi e tempestosi del sistema solare, caratterizzati dai colori azzurro e blu, piovono diamanti! Create il vostro pianeta, decoratelo come più vi piace e vedrete che il suo interno si riempirà di diamanti. Laboratorio della durata di un’ora dedicato ai bambini dai 6 anni. Info e prenotazioni: tel. 055 2343723 – mail: iscrizioni@fstfirenze.it. Il laboratorio si svolge al museo della Fondazione Scienza e tecnica di Firenze, via Giusti 29.

9 febbraio Mysterion al Museo Bardini

Domenica 9 febbraio il Museo Stefano Bardini invita a partecipare a “Un mistero al museo“. L’attività parte dal presupposto che sia scomparsa l’opera più preziosa del museo per dare poi il via ad un’indagine che ha come scena del crimine le sale blu dell’elegante show room Bardini.

Un’occasione per visitare il museo, conoscerne la storia e apprezzarne i capolavori: indizio dopo indizio ci si calerà nell’atmosfera del collezionismo e del mercato antiquario di fine Ottocento, potendo cogliere particolari e dettagli che usualmente passano inosservati. L’iniziativa è aperta a giovani e adulti di ogni età, che potranno scegliere tra quattro diverse fasce orarie (h11.30, 12.30, 14.30, 15.30), organizzandosi in piccoli gruppi (min. 4, max. 6 partecipanti). La partecipazione è obbligatoriamente su prenotazione e pagamento del biglietto. Per informazioni e prenotazioni MUS.E, tel. +39 055 2768224, e.mail: info@muse.comune.fi.it.

9 febbraio origami per l’Australia allo Student Hotel

The Student Hotel Florence in viale Lavagnini, l’Associazione Culturale Lungarno e l’artista ArualDem uniscono le forze nel raccogliere fondi per WIRES Australia con due sessioni di workshop di piegatura della carta. Costo per adulto: 15 euro (tasse e materiali inclusi). Costo per adulto + bambino: 20 euro (tasse e materiali inclusi). Bambini dai 6 anni in su. Il biglietto può essere acquistato sia tramite Eventbrite che in loco. Tutti i proventi saranno devoluti a WIRES Wildlife Rescue Organization. Maggiori informazioni: Origami per Australia. Due turni dalle 15:00-16:30 e dalle 17:00-18:30.

Eventi per bambini nei dintorni di Firenze (weekend 8-9 febbraio)

Per chi vuole e ha la possibilità di uscire dalla città, ecco qualche proposta sempre da vivere in famiglia.

8 febbraio, un abito nuovo per Pinocchio

Al museo del Tessuto di Prato (via Puccetti 3, Prato) dalle ore 16.00 alle ore 18.00 potrete far vivere ai vostri bambini un pomeriggio pieno di avventure, creando uno sfavillante abito per il loro burattino preferito.

Visitando la mostra “Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini dal film M. Garrone”, i bambini scopriranno che cosa indossava Pinocchio nelle scene del film di Garrone e in laboratorio proveranno a creare un nuovo abito sfavillante. È richiesta la presenza di un accompagnatore. Costo: euro 5 a partecipante. Prenotazioni telefonando allo 0574611503.

9 febbraio visita in maschera al Museo di Artimino

Tutti in maschera al Museo di Artimino (dalle ore 10:30 alle 12:00) per una visita guidata divertente in compagnia di VipaVetes, matrona etrusca tornata dal passato. Costo attività 5 euro, comprensivo di biglietto di ingresso al museo. Attività per i più piccoli, età indicata dai 4 ai 14 anni. Prenotazione a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it entro le 13 dell’8 febbraio.

9 febbraio inverno al Castello dell’Imperatore

Domenica alle 14:30 alla scoperta degli antichi pratesi in cucina: i bambini proveranno la macinazione dei cereali e la realizzazione di un impasto dalle farine ottenute (età 3-10 anni – Costo 5,00 € a partecipante). Prenotazione obbligatoria entro le 13:00 del giorno precedente al tel. 0574 38207. L’attività si svolge al Castello dell’Imperatore di Prato, in viale Piave.

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia