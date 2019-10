Dopo il successo delle scorse sei edizioni alle quali, anno dopo anno, hanno aderito sempre più realtà museali, ritorna anche a Firenze la Giornata nazionale delle famiglie al museo.

[email protected] 2019 è un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia. Su tutto il territorio del Paese, musei, fondazioni e altri luoghi espositivi si aprono alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. L’edizione 2018 ha coinvolto 800 luoghi espositivi e hanno partecipato in 65.000.

Il tema dell’edizione 2019

Come ogni edizione, anche quest’anno [email protected] sarà centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno è C’era una volta il museo e vuole presentare al pubblico di [email protected] e ai Musei aderenti alla manifestazione, l’arte dello “storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

Lo storytelling è l’arte di comunicare (attraverso parole, gesti e la modulazione della voce e del linguaggio del corpo) le immagini di una storia ad un pubblico specifico.

La Giornata nazionale delle famiglie al Museo a Firenze

Il sito di riferimento per trovare l’elenco di tutti i Musei di Firenze che aderiscono all’evento deI 13 ottobre è questa: https://www.famigliealmuseo.it/eventi

Cosa fare per partecipare con la propria famiglia?

Basta collegarsi al link sopra indicato e consultare il database dei musei che, su tutto il territorio, aderiscono all’evento proponendo attività per famiglie con bambini. A Firenze, molte realtà aderiscono all’iniziativa nella giornata di domenica, fanno eccezione i musei archeologici che anticipano il 12 ottobre.

Il programma a Firenze, museo per museo

Sabato 12 ottobre al Museo archeologico di Firenze, piazza SS. Annunziata 9b

Sono previste attività per bambini dai 3 ai 10 anni, per le quali è obbligatoria la prenotazione, soltanto attraverso la pagina Iscrizioni sul blog del Museo. Le attività previste sono due, prenotabili separatamente, e consistono nella narrazione animata di due miti: “Un mito sotto il cuscino: la storia della Chimera” e “Un mito sotto il cuscino: le storie del vaso François”. Le attività si svolgono ogni ora dalle 9 alle 13; la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare consigliamo di portare un cuscino, per far stare più comodi i piccoli visitatori! Info: [email protected].

Sabato 12 ottobre al Museo Casa Siviero, Lungarno Serristori 1

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, sabato 12 ottobre, il Museo Casa Siviero di Firenze propone alle famiglie con bambini di 5-11 anni ben due laboratori (e quattro diversi orari!)“C’era una volta… la Collezione Siviero” visite con orari: 10-11:30 e 11:30-13

Com’è nata la collezione di Rodolfo Siviero? E qual è la storia del suggestivo villino sul Lungarno Serristori che oggi ospita il Museo? Due donne molto speciali, che in quella casa hanno vissuto a lungo, vi racconteranno la sua storia e quella degli interessantissimi personaggi che ha ospitato, grazie ad attività interattive pensate appositamente per voi.

“C’era una volta… Agente 007 Siviero”, con orari : 15-16:30 e 16:30-18

Siviero ha lavorato dietro le quinte per riportare in Italia le opere d’arte che sono state trafugate prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Siete pronti a sentire le sue storie e a riviverle in prima persona? Vi ricordiamo che le attività sono pensate per tutta la famiglia. Ingresso al Museo e partecipazione al laboratorio sono totalmente gratuiti, ma è OBBLIGATORIO prenotarsi scrivendo ad [email protected], mandando un messaggio WhatsApp o telefonando al 3383888057.Nel messaggio/email, indicate il numero di prenotati (sia adulti che bambini), il nome dell’adulto di riferimento e recapito telefonico dell’adulto di riferimento.

Domenica 13 ottobre, Museo Ferragamo, Piazza di Santa Trinita 5/R

La Fondazione Ferragamo è lieta di partecipare a questa bellissima giornata di festa con il nuovo progetto didattico “SUSTAINABLE THINKING. Pensare sostenibile per cambiare il mondo” sviluppato in collaborazione con il Museo Salvatore Ferragamo e legato alla mostra in corso.

Grazie al libro didattico appositamente realizzato, e ad un astuccio contenente materiali speciali, i bambini potranno esplorare la mostra Sustainable Thinking in modo interattivo. Durante il percorso il tema della sostenibilità, attuale ed urgente, è affrontato da diversi punti di vista attraverso il linguaggio della moda, dell’arte. La mostra ospita opere di artisti e fashion designer internazionali impegnati nel recupero di un rapporto più meditato con la natura, grazie anche all’impiego di materie organiche e al riuso creativo, per il raggiungimento di un nuovo modo di pensare, più consapevole e condiviso. Per la durata della visita (1h) un operatore accompagnerà i bambini aiutandoli ad affrontare le tematiche in base alla loro età ed esperienza e invitandoli ad interagire con elementi che potranno essere incollati, toccati e/o indossati!

Per l’occasione si invitano mamme, papà, nonni e zii a venire al Museo Salvatore Ferragamo insieme a tutti i bambini dai 7 agli 11 anni.

L’attività si svolgerà sotto forma di visita guidata interattiva alla mostra Sustainable Thinking (al Museo Salvatore Ferragamo fino all’8 marzo 2020).

L’attività è rivolta a bambini tra i 7 e gli 11 anni e dura circa un’ora.

Per tutta la durata della visita i bambini saranno accompagnati da un operatore e i genitori potranno visitare il museo gratuitamente in autonomia. La partecipazione è gratuita per i bambini e le famiglie accompagnatrici. È obbligatorio prenotarsi via mail, rispondendo a questo indirizzo oppure scrivendo a [email protected], indicando: nome del bambino, età (tra 7 e 11) orario prescelto, a scelta tra: 1° gruppo – ore 11.30, 2° gruppo – ore 15.00,

3° gruppo – ore 17.00. Le iscrizioni verranno chiuse una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti. Tutti gli iscritti riceveranno una mail di conferma. Per maggiori informazioni: www.facebook.com/fondazioneferragamo

Domenica 13 ottobre Gallerie degli Uffizi, piazza Pitti 1

Dalle ore 10:30 alle ore 12:00 attività dal titolo “Bambini a corte” attività per bambini dai 7 ai 13 anni. Il numero massimo dei partecipanti è di 25 persone tra bambini e genitori. L’ingresso a Palazzo Pitti è a pagamento per gli adulti, l’attività è gratuita.

Durante il percorso un’operatrice guiderà i bambini e i loro genitori attraverso la storia delle famiglie che hanno vissuto a Palazzo Pitti, le loro usanze e gli ambienti in cui abitavano. Per prenotare [email protected] / telefono 055284272

Domenica 13 ottobre, Museo Casa di Dante, via Santa Margherita 1

Visita guidata “C’era una volta Dante Alighieri…”. C’era una volta… quante volte lo abbiamo sentito dire da piccoli e quante volte abbiamo sognato di fate incantate, di draghi, principi e principesse! Nella giornata delle Famiglie al Museo, Dante diventa nuovamente protagonista, ma in una veste diversa dal solito.

L’operatrice accoglierà i bambini, trasportandoli in un’epoca lontana. Insieme affronteranno un viaggio avventuroso, durante il quale incontreranno non soltanto creature fantastiche ma anche personaggi realmente esistiti, che assumeranno, agli occhi dei più piccoli, una nuova identità.

L’operatrice ripercorrerà la vita di Dante nella sua città natale, Firenze, fatta di botteghe, case torri, ma anche di agricoltori, priori, papi, soldati, banchieri… Ripercorrendo le orme del Sommo Poeta, intraprenderanno il viaggio nei tre regni dell’oltretomba, tra animali fantastici, anime in pena o in cerca di riscatto, fino ad arrivare a vedere “l’amor che move il sole e l’altre stelle”. Orari dell’attività: dalle ore 11:00 alle ore 12:00, per bambini dai 5 agli 11 anni. Per prenotare: [email protected], tel. 055219416 www.museocasadidante.it.

Modalità di partecipazione: gratuita per i bambini, biglietto ridotto (2€) per gli accompagnatori. OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE scrivendo un’email a [email protected] entro e non oltre le ore 13 di SABATO 12 OTTOBRE. Nell’email di prenotazione indicare nome, cognome ed età del bimbo o dei bimbi per cui si sta prenotando. La visita guidata sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti e ne prevede un massimo di 25.

Domenica 13 ottobre Forte Belvedere, via San Leonardo 1

Dalle 11:00 alle 12:15 attività dal titolo: IL MONDO ANIMALE. Un’attività dedicata ai bambini per esplorare insieme le due mostre del Forte Belvedere. Un percorso integrato che ha avvio dalle fotografie di interni eleganti di Massimo Listri (da cui partire per una riflessione sull’uso quotidiano che facciamo del mezzo fotografico attraverso i nostri smartphone) per poi spostarsi all’esterno, dove i partecipanti scopriranno il fantastico mondo animale di Davide Rivalta, intrecciando al racconto una personale esperienza artistica.

Un’aquila, un rinoceronte, un lupo e tante bufale (sì, bufale!) animano infatti gli spazi del Forte: i bambini potranno divertirsi a trovarli e reinterpretarli grazie al disegno, al linguaggio del corpo e, ovviamente, alla fotografia, da condividere a fine visita. Per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazioni [email protected] / tel. 0552768224

Domenica 13 settembre, Museo degli Innocenti, piazza SS. Annunziata

Presso la Bottega dei Ragazzi, Storie d’archivio: c’era una volta il museo degli Innocenti. L’archivio degli Innocenti è la casa della memoria e delle storie dei tanti bambini che sono cresciuti all’Ospedale dal 1445. Scopriremo la vita quotidiana dei bambini di tanti anni fa, attraverso le opere del museo, la scoperta dei documenti d’archivio e gli oggetti di riconoscimento, come piccoli “topi d’archivio”.

Successivamente, i bambini saranno guidati in un momento creativo per realizzare un manufatto personale. L’attività è dalle ore 11.00 alle 12.30, per bambini dai 6 agli 11 anni, numero massimo partecipanti: 10 bambini + 10 adulti. Per prenotare: [email protected]

Domenica 13 ottobre, al Museo Galileo, piazza dei Giudici

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 “Lo spettacolo della scienza”, un operatore in costume, fra macchine elettrostatiche e scintille, farà rivivere l’atmosfera dei salotti settecenteschi dove si poteva assistere agli affascinanti esperimenti che animavano le “serate elettriche”. Evento adatto a famiglie con bambini a partire dai 7 anni. Per prenotare, via email [email protected] o via telefono 055265311

Domenica 13 ottobre, al Museo di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria 1

Sono due le attività proposte al Museo di Palazzo Vecchio in occasione di [email protected] La prima è dalle 15:30 alle 16:45 e porta il titolo di Vita di Corte. Oggi Palazzo Vecchio è un museo, ma nel Cinquecento era la residenza del duca Cosimo I de Medici, di sua moglie Eleonora de Toledo e dei loro undici figli. Attraversando le sale del museo i visitatori potranno non solo ammirare lo splendore della reggia ma anche immaginare i sontuosi banchetti nella Sala Grande e i terrazzi fioriti come giardini. Infine sarà possibile indossare mantelli e zimarrine, scarpe e cappelli cinquecenteschi oppure dilettarsi con alcuni giochi da principini.

Per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. La seconda attività proposta, sempre domenica 13 ottobre, dalle 16:30 alle 17:45 La favola della tartaruga con la vela. Alla fine del XV secolo i Capitani francesi di Carlo VIII, diretti a Napoli per riconquistarne il regno, si adornavano di “pompose imprese”, simboli portati nelle sopravvesti, barde e bandiere, a dimostrazione delle loro qualità e virtù. A imitazione di questi capitani, anche i grandi signori e i nobili cavalieri italiani adottarono questa usanza, tanto che l’impresa divenne uno dei tratti più caratteristici della sofisticata cultura Cinquecentesca.

Il duca Cosimo aveva, fra le sue imprese, una particolare predilezione per la tartaruga con la vela, che è infatti onnipresente nelle sale del suo Palazzo. Sarà proprio una piccola tartaruga a raccontare ai bambini un’antica storia che parla di bambini e di tartarughe, di velocità e di lentezza, di prudenza e di saggezza. Al termine della storia i bambini si cimenteranno in una “caccia alla tartaruga con la vela” negli ambienti di Palazzo Vecchio. Famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni. Per entrambe le attività prenotazioni [email protected], via telefono 0552768224

Domenica 13 ottobre al Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella

Laboratorio di collage dalle ore 16:30 alle ore 17:45. Nel collage, tecnica prettamente novecentesca, non si usano pennelli, colori o pastelli, bensì si opera una “scelta” selezionando e sovrapponendo in forma critica dettagli di immagini, fotografie, riviste, scritte e altro per creare e comporre qualcosa di inedito. In questo senso l’opera che ne deriva è spesso straniante, non volendo illudere la realtà ma raccontare un modo di vedere che utilizza le forme di rappresentazione per andare oltre.

Dopo una breve visita al museo, nella quale saranno messe in luce le opere che hanno nella “composizione” il loro tratto distintivo e sarà posta l’attenzione sulle possibili modalità di raffigurazione del reale, i partecipanti potranno cimentarsi nell’esecuzione di un ritratto/autoritratto in forma di collage/décollage che, superando l’idea di riproduzione realistica, includa emozioni, qualità, espressioni e caratteri della persona rappresentata. Per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Per prenotare: [email protected] / tel. 0552768224

Domenica 13 settembre a Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1

A casa Medici nel Quattrocento. Il palazzo nasce come residenza privata della famiglia Medici negli anni Quaranta del Quattrocento e diventa il fulcro della vita della famiglia fino al trasferimento in Palazzo Vecchio nel 1540. Qui abita Cosimo il Vecchio, qui trascorrono le loro giornate Lorenzo e Giuliano, qui si insedia Alessandro de’ Medici, primo Duca di Firenze.

Dalla panca di via e dall’originaria loggia “per commodo e ragunanza de cittadini” (poi inglobata nel palazzo) al raffinato cortile interno e all’orto domestico che diventerà giardino, il percorso seguirà l’itinerario di un anonimo redattore d’inventario di fine Quattrocento per scoprire cantine, appartamenti privati, cappelle e scrittoi, “munitioni”, soffitte e terrazzini riscoprendo – grazie a testi, immagini, ma anche suoni e profumi – “frammenti di un discorso mediceo” che ancora oggi è, a buon titolo, magnifico. Per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni e dai 6 agli 11 anni. Per prenotare: [email protected] / tel. 0552768224

Domenica 13 settembre, il giardino di Archimede, un museo per la matematica, via San Bartolo a Cintoia 19/a

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 attività Numeri, girini e … Pannocchie Come contavano i popoli antichi? Come nascono i sistemi di numerazione? Un divertente laboratorio per scoprire il ruolo di girini e pannocchie in questa storia! Età: dai 6 anni. Per prenotazioni: [email protected]/ tel. 0557879594

Nella vicina Prato, al Museo del Tessuto, via Puccetti 1

Una speciale attività gratuita per le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, presso la sua sede, dalle 16:00 alle 18:00. Laboratorio espressivo: dalla narrazione alla composizione tramite la tessitura. Ciascun bambino interpreta un episodio di una storia attraverso l’intreccio di fili. I frammenti realizzati vengono infine riuniti per ricomporre il racconto. E’ richiesta la presenza di un accompagnatore Costo: gratuito. Prenotazione obbligatoria: 0574-611503, [email protected].

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia