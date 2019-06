Dal 30 giugno al 17 luglio i Comuni del circondario di Firenze nord ovest vi aspettano con Luglio Bambino Festival, edizione 2019. Lo aspettavamo in gloria questo straordinario festival dedicato ai bambini che anima la prima parte di un mese i cui i programmi dedicati ai più piccoli vanno via via scemando, in vista delle ferie estive.

Luglio bambino festival ci tiene a presentarsi al pubblico come manifestazione per bambini di tutte le età, facendoci leggere fra le righe che spettacoli, eventi, concerti e incontri sono pensati per creare coinvolgimento e partecipazione da parte dell’intera famiglia.

Il tema dell’edizione 2019: il diritto di ogni bambina e di ogni bambino ad un’istruzione di qualità

È attraverso l’arte, la poesia, la musica, la pittura, il cinema e la lettura la chiave per lo sviluppo intellettuale ed emotivo dei bambini, contro gli stereotipi e i luoghi comuni che appiattiscono il senso critico dell’individuo. Proprio su questi presupposti Luglio Bambino Festival punta per l’edizione 2019.

Il programma degli eventi e degli spettacoli

Il programma prevede spettacoli, teatro, circo, cinema, musica con attività che iniziano a metà pomeriggio, attraversano l’ora di cena e si protraggono fino a tarda serata. Gli eventi coinvolgono soprattutto i bambini a partire dai 4 anni, ma ci sono occasioni anche per i piccini a partire dai 3. La partecipazione è prevalentemente gratuita o, quando a pagamento, prevede una quota di ingresso a prezzo popolare: 2,00 Euro a biglietto. Molti appuntamenti, presumibilmente per mancanza di posti disponibili, sono previa prenotazione. Il nostro consiglio è di leggere attentamente il programma, verificando età consigliata, orario, eventuali costi e contatti per prenotare il proprio posto, giusto per non attraversare la città e poi scoprire che l’evento non ha più posti disponibili.

Il programma di Luglio Bambino Festival

È a questo link che trovate il programma completo della manifestazione giorno per giorno. Vi consigliamo di prendere questa pagina come punto di riferimento per avere una panoramica completa dell’offerta.

Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Campi Bisenzio e Scandicci saranno le anime della manifestazione

L’inizio del festival e il suo spettacolo di inaugurazione è previsto il 30 di giugno a Signa, al parco dei Renai alle ore 18:39. Sarà il Duo Meroni-Zamboni che presenta collettivo Clown, tecniche circensi, clownerie, musica con lo spettacolo: Spaventati panettieri. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 anni ed è a ingresso gratuito.

Dal 2 al 5 luglio, Calenzano

A Calenzano le attività si concentreranno presso il Castello di Calenzano, in Via del Castello, presso la Biblioteca CiviCa in Piazza della Conoscenza 11 e al Parco del Neto, in Via Vittorio Emanuele. Sono in programma mini-corsi di cinema (attenzione, sono della durata di 2/3 giorni ed è richiesta la presenza dei bambini a tutti gli appuntamenti), spettacoli di trasformismo, illusionismo e musica su trampoli, spettacoli di circo, cabaret di clown al Castello di Calenzano. Il programma completo, le età consigliate ed eventuali prenotazioni: http://lugliobambino.com/events/categoria/calenzano-2019/

Dall’8 al 14 luglio, Campi Bisenzio

A Campi Bisenzio gli eventi avranno luogo a Villa Rucellai, in via XXV aprile, presso il Giardino di Piazza della Resistenza, al Teatrodante Carlo Monni e in Piazza Dante. Per la tappa campigiana del festival ci saranno laboratori e giochi per bambini, teatro d’attore e figure animate, avviamento al gioco degli scacchi su una scacchiera gigante, scuola di circo, teatro di figura e anche uno spettacolo, il 12 luglio alle 21:30 a Villa Rucellai, adatto al pubblico dei bambini piccoli, a partire dai 3 anni. http://lugliobambino.com/events/categoria/campi-bisenzio-2019/

Dal 15 al 17 luglio, Scandicci

È la biblioteca di Scandicci, in Via Roma 38 a ospitare la manifestazione proponendo al suo interno laboratori di arte contemporanea (a partire dai 4 anni) e spettacoli visual di burattini. Il tutto nelle ore del pomeriggio. http://lugliobambino.com/events/categoria/scandicci/

17 Luglio a Sesto Fiorentino

A Sesto Fiorentino, nel contesto spettacolare della Biblioteca Ernesto Ragionieri, in Piazza della Biblioteca 4, si svolgerà la serata conclusiva del festival con un appuntamento dopo cena, alle ore le ore 21.30 con teatro di narrazione e giochi, dai 5 anni in su.

Per maggiori informazioni lugliobambino.com

