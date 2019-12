Per molti il 26 dicembre è una giornata ancora piacevolmente casalinga: nuovi tour de force a tavola o cena degli avanzi, pomeriggi di sfide a tombola e mercante in fiera, visite ai parenti, brevi spostamenti divano-letto, letto-divano. Ma per chi il 26 dicembre sente che è già ora di dare una svolta all’ozio natalizio (i bambini nel frattempo, senza l’impegno della scuola, avranno già smontato casa) ecco una serie di eventi che a Firenze e dintorni che vi daranno modo mettere il naso fuori casa, insieme ai vostri piccoli, per Santo Stefano.

Gli eventi per bambini di Santo Stefano a Firenze

26 dicembre due attività per famiglie a Palazzo Vecchio

Per la manifestazione Musei in due iniziative speciali a Palazzo Vecchio dedicate alle famiglie. Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato è in programma proprio dal 26 dicembre alle ore 16:00, lo stesso giorno si svolge l’attività Corte in festa, con due orari, alle 11:30 e alle 16:30. Quest’ultima vi permetterà di scoprire come si preparava una festa alla corte medicea della metà del Cinquecento.

26 dicembre nel centro storico di Firenze passeggiando di torre in torre

L’occasione di fare una bella passeggiata culturale adatta anche ai bambini ve la dà il Giardino di Rachel. Rachel Valle, guida turistica fiorentina, vi porta alla scoperta delle torri fiorentine che nel medioevo erano abitazioni e offrivano rifugio alle famiglie nobili del tempo in caso di pericolo. Simboli di prestigio delle famiglie che le facevano erigere, si sfidavano a colpi di altezza e non è raro che qualcuna finisse anche per cadere … La passeggiata ha inizio alle 17:30 e ha una durata di un’ora e mezza. I bambini e le persone disabili sono gratuite, il costo per 1 adulto è di 12,00 Euro. Prenotazione obbligatoria a francesca.valle@yahoo.it, cellulare 3807385327.

26 dicembre al Museo Galileo con due appuntamenti per famiglie

Alle ore 11:00 Lo spettacolo della scienza. Un operatore in costume, fra macchine elettrostatiche e scintille, farà rivivere l’atmosfera dei salotti settecenteschi dove si poteva assistere agli affascinanti esperimenti che animavano le “serate elettriche”.

Alle ore 15:00 attività dal titolo Cerca Trova al Museo Galileo. Adulti e bambini potranno divertirsi a scoprire particolari e curiosità sui bellissimi strumenti scientifici della collezione museale decifrando gli indizi, partecipando ai giochi e ascoltando le filastrocche proposti dall’operatore. Costo: 3€ + biglietto di ingresso al museo; non valgono le riduzioni per gruppi.Posti limitati, prenotazione consigliata: tel. 055 265311. Le attività sono consigliate a famiglie con bambini dai 7 anni. È richiesta la presenza di almeno un adulto.

Cosa fare a Santo Stefano con i bambini, gli eventi in programma a Firenze

26 dicembre in famiglia per una passeggiata nel verde del Parco Pazzagli

Il parco privato Enzo Pazzagli non chiude per le vacanze di Natale, ma anzi, si è organizzato per accogliere i visitatori anche il 26 dicembre (apertura dalle 11:00) con tour guidati alle opere presenti sul suo enorme spazio verde, con laboratori creativi all’interno sotto la grande tensostruttura riscaldata, animazione degli Elfi Magici per grandi e piccoli e un grande drago gonfiabile per giocare.

26 dicembre al Planetario di Firenze per scoprire il cielo di Babbo Natale e giocare a tombola

E aperto anche il Planetario di Firenze (via Giusti 29) il giorno di Santo Stefano con due attività per famiglie. La prima ha inizio alle ore 16:00 per scoprire esattamente dove si trova la casa di Natale al Polo Nord. Il segreto verrà svelato leggendo la mappa delle stelle che permetterà ai bambini di scorgere anche mitiche principesse, eroi e… buchi neri.

Attività adatta ai bambini a partire dai 6 anni, per informazioni e prenotazioni.

Tel 055 2343723 oppure iscrizioni@fstfirenze.it, Il secondo appuntamento è alle 17:00 quando la tavola degli elementi (Kripton, Urano, Ferro, Piombo) si trasforma in una particolare tombola natalizia! Laboratorio per bambini dai 6 anni, per info e prenotazioni Tel 055 2343723 oppure iscrizioni@fstfirenze.it.

Il 26 dicembre dei bambini a Firenze

26 dicembre al cinema la Compagnia con due rassegne dedicate alle famiglie con bambini

Disney vintage stories 2019 è la rassegna in 6 titoli proposta per le vacanze di Natale dal cinema La Compagnia, per condividere con i bambini i grandi film della nostra infanzia. Il 26 dicembre, alle ore 10:30 del mattino c’è la proiezione di Elliott, il drago invisibile di Don Chaffey, USA, 1977, 125 minuti. La storia racconta di un drago magico in grado di diventare invisibile che porta il caos in un piccolo villaggio di pescatori nel Maine nel tentativo di aiutare il piccolo orfanello Peter a scappare dalla casa della famiglia adottiva.Intero 4€ intero / 6€ film+merenda.

Scusate il ritardo bimbi è la rassegna pomeridiana, sempre al Cinema la Compagnia, che abbina anche in questo caso, al film la merenda preparata da Opera Catering, da gustare in sala o durante l’intervallo. Il 26 dicembre, alle ore 17:00, Ailo -Un’avventura tra i ghiacci,

INGRESSO: 4€ intero // 6€ film+merenda di Guillaume Maidatchevsky, Francia/Finlandia, 2018, 86 minuti. La vita della piccola renna Ailo raccontata in sedici mesi e quattro stagioni, dal parto in primavera alla pubertà, attraverso paesaggi incontaminati e primitivi abitati da animali fantastici. E spesso, come scoprirà Ailo, molto pericolosi.

26 dicembre in compagnia dei dinosauri

E aperta anche il 26 dicembre la mostra Dinosaur Invasion presso il centro sportivo Paganelli, in viale Alessandro Guidoni 208. In esposizione 30 esemplari di dinosauro a grandezza naturale che, aprono e chiudono gli occhi, muovono la testa e la coda, emettono suoni gutturali e danno la sensazione di essere “vivi”. Il percorso si conclude con un’area ludica per lasciare ai bambini il tempo di continuare a giocare e divertirsi.Fino al 12 gennaio dalle 9.30 alle 19.30.

26 dicembre al Museo del Tessuto di Prato con Pinocchio

È in corso al Museo del Tessuto di Prato una mostra bellissima dal titolo Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini dal film di Matteo Garrone, adatta alle famiglie con bambini. In contemporanea, durante le vacanze di Natale, sono in programma attività per famiglie nelle ore pomeridiane dal titolo Un pomeriggio da favola. Il 26 dicembre è in programma l’attività Pinocchio e il teatro dei burattini un laboratorio creativo in cui si andrà a realizzare un teatrino dei burattini da viaggio…ideale per raccontare storie fantastiche anche durante le vacanze natalizie.

Età: 7-10 anni È necessaria la presenza di un accompagnatore. Prenotazione obbligatoria al numero 0574-611503. Costo: 5 euro a partecipante.

Santo Stefano, cosa fare con i bambini a Firenze

26 dicembre a Empoli per dare l’arrivederci a Babbo Natale, aspettando il prossimo anno

Il villaggio a tema natalizio allestito a Empoli nel Chiostro degli Agostiniani (in via dei Neri) pare sia una delle case di Babbo Natale più belle di quest’anno e sicuramente quella con il miglior rapporto qualità- prezzo. Ingresso biglietto unico 6 euro, gratis per bambini al di sotto di un anno di età. E non c’è solo Il magico mondo di Babbo Natale nella cittadina di Empoli che ha allestito tutto il suo centro storico a festa con un’attenzione particolare alle famiglie con bambini. In piazza Matteotti troverete mercatini di Natale, pista di pattinaggio, spettacoli e luna park e un percorso da fare su un trenino dal sapore vintage che collega le tre piazza della città: piazza Matteotti, piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti.

26 dicembre, a Peccioli (Pisa) 11 lune d’Inverno

11 lune d’Inverno è in programma nei pomeriggi del 26 dicembre e del 6 gennaio a Peccioli, Pisa e preve un bel programma di intrattenimento dedicato ai più piccini con spettacoli di strada, laboratori, attività ludico-didattiche nei musei, letture animate presso la Biblioteca Comunale.

Tra le tantissime iniziative segnaliamo la performance dal titolo Le invasioni Lunari, gruppo itinerante di trampolieri e danzAttori che si muoverà leggero la folla, creando luminosi quadri viventi e La casa di Pinocchio, teatro di burattini realizzato con una scenografica scatola ricca di sorprese: ante che si aprono, si chiudono, si ribaltano, ruote che girano, teli che cadono. In piazza del Carmine ci saranno gli Arcieri storici di Peccioli con Tiro con l’arco e giochi medievali. Al Centro Polivalente alle ore 16.00 andrà in scena Il mondo senza plastica in 80 giorni della compagnia Areté. Per tutto il pomeriggio laboratori didattici animeranno i palazzi del centro storico.

Al Museo Archeologico si terrà Lucente, un laboratorio di Francesca Marconi per ArtCityLab in cui i bambini disegneranno con la luce impugnando delle torce, creando delle costellazioni immaginarie (gradita la prenotazione: 334 7586987). A Palazzo Fondi Rustici l’Albero delle ciliegie organizzerà la Valigia dei sogni, un laboratorio artistico in cui i bambini, attraverso diverse tecniche e materiali, potranno disegnare, scrivere e dare forma ai propri desideri. Molto altro ancora vi aspetta alla sesta edizione di 11 lune d’Inverno, il programma completo: www.fondarte.peccioli.net/pdf/11LuneInverno2019.pdf

