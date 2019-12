Natale a Firenze con i bambini? Sono moltissime le occasioni per vivere la città durante le Feste: ecco una serie di idee ed eventi dedicati alle famiglie con bambini in programma nel periodo di Natale a Firenze.

Natale a Firenze con i bambini, tutti gli eventi

F-Light e gli appuntamenti per le famiglie con bambini

E in corso Firenze Light Festival, il festival delle luci fiorentino. Oltre ad una passeggiare per il centro storico quando cala il buio, ci sono tanti eventi correlati e attività fra cui i percorsi a lume di torcia nei musei, le visite guidate dedicate alle famiglie con bambini, le letture animate nei musei. Il calendario completo della manifestazione: Moon F-Lights.

Scoprire o riscoprire i musei fiorentini attraverso speciali visite guidate per bambini

Sul nostro territorio ci sono molte associazione specializzate in visite guidate ludico-didattiche dedicate alle famiglie con bambini. Ecco alcuni programmi originali alla scoperta delle bellezze di Firenze. Artemide Firenze propone il 21 dicembre una missione al Museo Bardini facendo vestire ai bambini i panni di Sherlock Holmes (dalle 11:00 alle 12:30) e il 29 dicembre si parte per un viaggio alla scoperta degli dei dell’Olimpo e gli antichi miti al Bargello (ore 10:30-12:00).

Natale a teatro con i bambini

Sabato 21 dicembre, alle ore 21:00, presso il Teatro Puccini lo spettacolo Alfonso Castaldi Pristol è una produzione Catalyst divertentissima e adatta a tutta la famiglia: tre musicisti, tormentati dal desiderio di trovare la perfezione musicale, decidono di liberarsi da questa mania andando in una casa di cura per artisti, ma confondendo Bristol – Inghilterra – con Pristol – Romania – si ritrovano in un asettico ospedale da cui è bandita ogni forma di musica e di arte. Sotto lo sguardo vigile di una severa infermiera, decidono di evadere la vigilia di Natale, trasformando, la casa di cura, in una fantastica repubblica delle arti e della libertà. Biglietti: posto unico numerato € 15,00 (esclusi diritti di prevendita). Biglietti in vendita nel circuito regionale Boxoffice Toscana e su TicketOne

Il 27-28-29 dicembre Il Lavoratorio presenta alle 15.30, 17.00, 18.30, e alle 21:00 uno speciale evento teatrale (durata circa 20 minuti) liberamente tratto da Moby Dick di Melville di e con Roberto Abbiati, il titolo è Moby Dick una tazza di mare in tempesta. L’evento permetterà al pubblico di sentirsi come all’interno della pancia di una baleniera. Adatto alle famiglie con bambini a partire dai 6 anni. Maggiori informazioni sullo spettacolo, costi, modalità di prenotazione: Moby Dick una tazza di mare in tempesta.

Il teatro di Cestello, il 24 e 26 dicembre alle ore 16:30 e il 27 e 28 Dicembre alle ore 20.45 il Teatro di Cestello e GdG presentano Don Natale, farsa liberamente ispirata all’opera “Don Pasquale” di Gaetano Doninzetti.

Al teatro Puccini di Firenze dal 4 gennaio e al 6 gennaio 2020, lo spettacolo di Italo Dall’Orto nato dalla collaborazione tra la prestigiosa Fondazione Carlo Collodi e l’allora Associazione Culturale Mannini Dall’Orto Teatro. In scena, nelle vesti di musicisti e attori: l’eclettica Erika Giansanti, il toscanissimo Andrea Franchi e il virtuoso Alberto Mariotti, insieme talentoso Daniele Paoloni nelle vesti di Collodi. Non potrà mancare un talentoso bambino nei panni di Pinocchio, Lorenzo Franchi al suo debutto, che con irriverenza e simpatia divertirà il pubblico trascinandolo in una delle più famose avventure! Prosa, rock e divertimento saranno gli ingredienti di questo nuovo spettacolo senza tempo e senza età! Età consigliata dai 4 anni, durata 70 minuti. www.teatropuccini.it

Natale al Museo Galileo

Durante le vacanze di Natale, dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, il Museo Galileo propone un ricco calendario di appuntamenti per adulti e bambini a partire dai 7 anni: ogni giorno, ad eccezione del 25 dicembre e 1 gennaio, sarà possibile partecipare ad attività guidate per trascorrere una giornata divertente con la famiglia o con gli amici. Durata delle attività 60/90 minuti. Costo: 3€ + biglietto di ingresso al museo; non valgono le riduzioni per gruppi. Posti limitati, prenotazione consigliata: tel. 055 265311. Le attività sono consigliate a famiglie con bambini dai 7 anni. È richiesta la presenza di almeno un adulto. Il programma completo: Natale 2019 al Museo Galileo.

Gli appuntamenti da non perdere per il Natale a Firenze con i bambini

Natale al Planetario di Firenze

Domenica 22 dicembre SECONDA STELLA A DESTRA E POI… Planetario (1 h) per famiglie. Bambini dai 6 anni. Ore 15:30 e 16:45. Giovedì 26 dicembre IL CIELO DI BABBO NATALE Planetario (1 h) per famiglie. Bambini dai 6 anni. Ore 16:00. Ancora il 26 dicembre, ma alle ore 17:00, LA TOMBOLA DEGLI ELEMENTI Laboratorio (1 h) per bambini dai 6 anni. Sabato 28 dicembre MITI E LEGGENDE NEL MONDO Planetario (1 h) per famiglie. Bambini dai 6 anni. Ore 15:30 e 16:45. Domenica 29 dicembre COMETA CHE VIENI, COMETA CHE VAI… Planetario (1 h) per famiglie. Bambini dai 6 anni. Ore 15:30 e 16:45. Domenica 5 gennaio 2020 IL CIELO DI GENNAIO-OGNI MESE UN CIELO DIVERSO DA SCOPRIRE Planetario (1 h) per famiglie. Bambini dai 6 anni. Ore 15:30 e 16:45. La descrizione completa di ogni attività: attività del mese di dicembre 2019-gennaio 2020 al Planetario di Firenze.

Laboratori di pittura per bambini

I colori di Vang Gogh è workshop di pittura (dai 5 anni di età) organizzato sabato 28 dicembre dalle ore 17:00 alle 18:30 presso Rossotiziano Art Academy via romana 88 rosso. Partendo da un’immagine di un’opera famosa di Van Gogh, i partecipanti esploreranno le potenzialità espressive del colore, divertendosi a inserire delle piccole trasformazioni personali all’interno dei lavori. Maggiori informazioni: Rossotiziano Firenze.

Attività di gioco e creatività al Peppo Park

Al Peppo Park di Signa sono in programma laboratori di creatività per bambini. Sabato 23 dicembre dalle 16:00 alle 18:00, merende e favole con Babbo Natale. Arriva Babbo Natale per merenda con biscottini e cioccolata calda (o altra bevanda) Due chiacchiere con Babbo Natale e gioco, lettura di Natale con gli amici Elfi. Durata : h. Costo : € 10,00 Prenotazione obbligatoria 331.8583778 . Sabato 28 dicembre, laboratori di pasticceria a tema natalizio per bambini da 5/10 anni, aspettando l’anno nuovo alle ore 10:00. Ogni partecipante indosserà grembiulino e cappellino come un vero chef. I bambini vengono lasciati alle operatrici alle 10:00 e ripresi alle 12:00. Durata 2h, costo € 12,00 a laboratorio. Il 4 gennaio preparazione dei biscotti per la Befana, i bambini vengono lasciati alle operatrici alle 10:00 e ripresi alle 12:00. Durata 2h, costo € 12,00 a laboratorio. Prenotazione obbligatoria. Teresa 331.8583778 / Irene 392.5282350.

A dicembre apertura straordinaria, passeggiate e spettacoli al Parco Pazzagli

Il Parco Pazzagli organizza per le vacanze di Natale tanti eventi. Aperture domenica 22 – 29 dicembre, 25 – 26 dicembre / 1- 5 – 6 gennaio 2020 in compagnia di Babbo Natale e dei suoi elfi magici. All’interno di uno grande spazio coperto ci saranno laboratori artistici di Natale e animazione degli Elfi Magici per grandi e piccoli… e un grande drago gonfiabile per giocare…

L’Elfo postino vi aiuterà a scrivere la letterina dei sogni e potrete consegnarla personalmente a Babbo Natale che vi aspetta…

Ci saranno la Fata truccabimbi e la Fata delle Fiabe che vi leggerà le storie più belle e vi chiederà di disegnarle… L’Elfo Guida vi condurrà fra i cipressi del Parco alle 11 ed alle 15, e vi illustrerà le 200 sculture del Parco d’Arte Pazzagli. Nei giorni 22 – 29 Dicembre e 5 gennaio alle ore 16 grande spettacolo di Magia degli Elfi Magici a cura di “Heart Illusion”.

Al cinema per Disney Vintage Stories 2019

Dal 26 dicembre al 06 gennaio 2020, tra draghi magici, pennuti dalle uova d’oro e … Cosmogatti! Tornano i mitici protagonisti delle Disney Vintage Stories! Una super selezione di sei titoli, perfetti per un pomeriggio o una mattina in famiglia con una buona dose di risate al riparo dal freddo. INGRESSO: Intero 4€ intero / 6€ film+merenda. Tutti i film sono in versione italiana. ELLIOTT, IL DRAGO INVISIBILE, giovedì 26/12 ore 10.30 / sabato 4/1, ore 17.00; TUTTO ACCADDE UN VENERDI, venerdì 27/12 ore 17.00, domenica 5/1 ore 10.30; IL GATTO VENUTO DALLO SPAZIO, sabato 28/12, ore 17.00, lunedì 6/1 ore 17.00; UNA RAGAZZA, UN MAGGIORDOMO E UNA LADY, domenica 29/12 ore 17.00; UN PAPERO DA UN MILIONE DI DOLLARI, domenica 29/12 ore 10.30; IL FANTASMA DEL PIRATA BARBANERA, domenica 5/1, ore 17.00.

Il Natale di Firenze per i bambini e tutta la famiglia

Natale in biblioteca

Per tutto il mese di dicembre le biblioteche fiorentine propongono un programma di letture ad alta voce, laboratori, spettacoli di animazione rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, per trascorrere insieme le feste natalizie. Un’offerta culturale di qualità, a ingresso gratuito, svolta in collaborazione con professionisti del mondo della lettura, con le associazioni culturali del territorio e con quelle di volontariato “amiche delle biblioteche”. Il programma completo: Natale Junior 2019-2020.

A Villa Bardini la mostra su Pinocchio

Enigma Pinocchio Da Giacometti a LaChapelle è la mostra in corso a Villa Bardini fino al 22 marzo 2020. La mostra valorizza il ruolo e l’importante passaggio che questa figura ha avuto nell’arte del secolo appena trascorso.Da Giacometti a LaChapelle, da Munari a Paladino, da Calder a Ontani, da McCarthy a Venturino Venturi, la marionetta di legno ha segnato non solo l’immaginario collettivo ma anche l’arte a tutto tondo, che di questa mostra è protagonista.

Le attività di Natale al Museo del Tessuto di Prato

In occasione della mostra Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini il Museo propone per le feste natalizie quattro appuntamenti dedicati alle famiglie. Pomeriggi ricchi di avventure, fantasia e molta creatività! Domenica 22 e 29 dicembre ore 16:00-18:00, Un pomeriggio da favola. Pinocchio e la Lumaca …lentissima! Età: 4-6 anni È necessaria la presenza di un accompagnatore. Prenotazione obbligatoria al numero 0574-611503. Costo: 5 euro a partecipante. Giovedì 26 dicembre e domenica 5 , gennaio ore 16:00 – 18:00, un pomeriggio da favola. Pinocchio e il teatro dei burattini. Età: 7-10 anni. È necessaria la presenza di un accompagnatore. Prenotazione obbligatoria al numero 0574-611503. Costo: 5 euro a partecipante.

Il Natale di Emergency

Quest’anno lo Spazio Natale di Emergency torna nei locali di sempre, in Via de’ Ginori 14 a Firenze. Avrete occasione di trovare i gadget di emergency, i prodotti che provengono dai luoghi che ospitano alcuni dei loro ospedali del mondo e quelli fatti a mano dal gruppo dei volontari.

Cibo, giocattoli, gioielli, cosmetici e i famosi panettoni per Emergency, oggettistica, libri e cartoleria…praticamente impossibile non trovare qualcosa di bello. E non mancano eventi realizzati grazie alla collaborazione di tanti amici che ci supportano con la loro professionalità.

Aperto tutti i giorni, dal 30 novembre al 24 dicembre.

Sabato 21 dicembre ore 17:00, Angolo dei bambini: giochi, racconti e… fantasia! Con Franca Sabato 21 dicembre ore 17:00, Trucchi per il trucco grazie a Camelia. Domenica 22 dicembre ore 16:00 “La storia di Lucio e Nuvola” narrazione della storia per bambini e successiva realizzazione dei personaggi grazie a Caterina.

Musei in festa, dal 26 dicembre al 6 gennaio

Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tante iniziative nei musei per trascorrere un’esperienza piacevole e sotto il segno della cultura: includendo anche il giorno di Capodanno, il 31 dicembre, e il pomeriggio del 1 gennaio.

Fra le diverse proposte si segnalano le due iniziative speciali in Palazzo Vecchio attive solo in questo periodo e dedicate alle famiglie, ovvero Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato e Corte in festa, in programma tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio.

Per i più piccoli sono in programma tutti i giorni, sempre al Museo di Palazzo Vecchio, le favole sulla storia del Palazzo, dei Medici e di Firenze (La favola della tartaruga con la vela, La favola profumata della natura dipinta e Per fare una città ci vuole un fiore)

Attività anche presso altri poli museali fiorentini: al Museo Novecento sarà possibile visitare in forma guidata le mostre in corso e la collezione permanente, ma anche partecipare agli atelier per famiglie; così come in Santa Maria Novella sono in programma gli itinerari per apprezzare i capolavori della basilica e dei chiostri e le visite animate per famiglie sulla vita quotidiana in convento. In Palazzo Medici Riccardi sarà possibile partecipare alle visite al palazzo e ai percorsi per i più piccoli A casa Medici; proprio qui, inoltre, il 6 gennaio sono in programma gli appuntamenti speciali sulla Compagnia della Stella e sulla Cavalcata dei Magi, strettamente connessi con la storia dei Medici e di questo edificio.

Tutte le visite e le attività sono fruibili gratuitamente per i possessori della Card del Fiorentino (nel numero massimo di tre) o in forma ridotta 2×1 per i soci Unicoop Firenze. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055-2768224 Mail info@muse.comune.fi.it

Una gita fuori Firenze per ammirare i “100 Presepi per Palazzuolo”

Un affascinante percorso culturale che vede inclusi gli angoli più caratteristici del paese e le vetrine dei negozi. Il percorso è aperto tutti giorni, con qualunque condizione metereologica. I visitatori troveranno nei negozi e presso l’ufficio turistico la mappa che indica il percorso e potranno votare il presepe che più è piaciuto tramite l’ausilio della scheda di voto reperibile presso i locali pubblici, facendolo così partecipare al Concorso “Il Paese dei PresepiI”, che il 6 Gennaio 2020 premierà i tre presepi più belli di Palazzuolo. Proloco Palazzuolo sul Senio

Tel 055/8046125 Mobile 333/7528044 Mail palazzuoloturismo@gmail.com

