Cosa fare il 31 dicembre 2019? Concerti in piazza o spettacoli in teatro, feste nelle discoteche per i più giovani o serate per famiglie con bambini, gratis oppure a pagamento: gli eventi per il veglione di Capodanno 2020 a Firenze sono tanti e noi abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza, stilando una guida a misura di brindisi, per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

Per la notte dell’ultimo dell’anno ci sono conferme e novità come quelle che riguardano il concerto al piazzale Michelangelo, che quest’anno non ci sarà, per lasciare spazio a un cartellone diffuso di appuntamenti in 20 piazze fiorentine in attesa dello scoccare della mezzanotte. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto le informazioni pratiche, poi la nostra guida su cosa fare a Firenze per brindare al Capodanno 2020.

Per spostarsi: la tramvia di Firenze tra il 31 dicembre e Capodanno

Per festeggiare Capodanno anche la tramvia di Firenze fa le ore piccole: tra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020 la linea 1 (Scandicci – stazione – Careggi) e la linea 2 (piazza dell’Unità – aeroporto) saranno sempre in funzione con orario no-stop durante tutta la notte. In particolare, comunica Gest, a partire dalle ore 20.30 di San Silvestro il tram viaggerà con una corsa ogni 10 minuti fino alle 5.00 del mattino del primo gennaio. Dopodiché i convogli resteranno in servizio con l’orario festivo, che nella giornata di Capodanno prevede diverse fasce orarie con una corsa ogni 7-11 minuti.

Capodanno 2020 in piazza a Firenze (gratis): 20 eventi al posto del concerto al piazzale Michelangelo

Per chi vorrà festeggiare il Capodanno in piazza, il Comune di Firenze ha in serbo novità con un programma diffuso di eventi in 20 luoghi della città, dal centro storico alla periferia. Non ci sarà infatti il palco al piazzale Michelangelo, come successo negli anni passati, ma concerti, acrobazie aeree, spettacoli di luci, dj set invaderanno diverse location, da piazza della Repubblica dove sarà protagonista il rock fino all’Oltrarno con band itineranti.

Il cartellone di iniziative è in via di definizione, in questo articolo trovate le prime informazioni sul Capodanno in piazza a Firenze: tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Dal Verdi al Tuscany hall, teatro per San Silvestro

Come da tradizione l’elenco degli spettacoli in cartellone il 31 dicembre è sterminato. A fare la parte del leone sono soprattutto le commedie, per aspettare il brindisi di mezzanotte tra sorrisi e risate: al Teatro Verdi c’è Vincenzo Salemme che propone “Con tutto il cuore”, alla Pergola il classico di Eduardo De Filippo“Ditegli sempre di sì”, al Tuscany Hall invece la notte di San Silvestro è all’insegna del musical con “A Christmas Carol”. Tra gli eventi da segnalare anche il ritorno al Mandela Forum del trio di mattatori della risata Panariello, Conti, Pieraccioni per un esilarante show di fine anno.

Tutti i migliori spettacoli nella nostra guida al Capodanno 2020 nei teatri di Firenze.

31 dicembre nei cinema di Firenze

Dal palco alle poltroncine davanti al grande schermo, è questa la seconda “alternativa comoda” per l’ultimo dell’anno. Fra le tante sale segnaliamo l’Odeon di piazza Strozzi, uno dei cinema storici di Firenze, che il 31 dicembre propone la versione originale sottotitolata in italiano del film “Knives Out – Cena con delitto”, un giallo natalizio ispirato ai romanzi di Agatha Christie con un cast stellare: Daniel Craig, Daniel Chris Evans, Don Johnson, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e molti altri. Inizio della proiezione di fine anno alle 21.45 e poi panettone e spumante per tutti allo scoccare di mezzanotte.

Capodanno per famiglie e bambini al parco d’arte Pazzagli di Firenze sud

Cosa fare con i bambini l’ultimo dell’anno? Il Parco d’arte Pazzagli di Firenze, nella zona di Rovezzano, offre un’alternativa alle tante famiglie con il suo veglione di Capodanno 2020: cenone, spettacolo di magia, truccabimbi, intrattenimento ed eventi per bambini. Costo 45 euro adulti, 20 euro bambini, gratis i piccoli sotto i 2 anni. Per informazioni e prenotazioni ecorinascimento@gmail.com, tel. 3477335332/ 3899988456.

Notte di San Silvestro sulle piste di ghiaccio

Un brindisi on ice, per festeggiare Capodanno a Firenze su una delle piste di pattinaggio sul ghiaccio: le 3 strutture presenti in città sono aperte la notte del 31 dicembre. Cin cin “gelato” intorno alla pista più lunga d’Europa, quella del Florence Ice Village nei giardini della Fortezza da Basso, al Firenze Winter Park accanto al Tuscany hall e per finire alla pista sul ghiaccio di Novoli in piazza Ugo di Toscana, nel quartiere San Donato.

Capodanno 2020, cosa fare: eventi rock e swing nei locali di Firenze

Brindare all’anno nuovo a tempo di musica con concerti e serate danzanti. Nei locali è tutto pronto per i festeggiamenti. L’Hard Rock Cafe di Firenze, vicino piazza della Repubblica, il 31 dicembre dalle 19.30 alle 3 di notte propone cenone (anche con menù per bambini), dj set con Mark Renton e il concerto con i Killer Queen, la cover band italiana di Freddy Mercury & co. più conosciuta. E’ possibile prenotare un tavolo anche online (costo 130 euro adulti, 65 euro bambini fino ai 10 anni, anche con opzione vegetariana).

Festa di Capodanno gratis, se si è in possesso delle tessera dell’Us Affrico, al Glue alternative concept space di viale Fanti a Campo di Marte:dopo mezzanotte dj set e rockoteca. San Silvestro più “pop” e con prezzi popolari all’Auditorium W Live di via Mercati, in zona Rifredi, per “Music R-evolution”: live show e ogni ora hit da una diversa decade, dagli anni ’50 fino ai successi di oggi, da mezzanotte e mezzo fino alle 6 del mattino (biglietto 25 euro in vendita sul circuito Box office).

Il Renny di Firenze torna indietro fino agli anni ’20 per la festa organizzata da Tuballoswing, tra balli sfrenati, sorprese, 2 concerti, djset, performance e musica fino al mattino (apertura delle porte ore 23.05, chiusura 6.00, costo 35 euro fino al 25 dicembre).

Capodanno 2020, feste nelle discoteche di Firenze

Per i più giovani (o per chi si sente ancora tale) ci sono gli eventi nei club e nelle discoteche di Firenze. Al Tenax di via Pratese la maratona di Capodanno “Nobody’s perfect New year’s eve party”: si inizia alle 22.00 del 31 dicembre per finire a mezzogiorno del primo gennaio 2020. Alla consolle si alternano Seth Troxler, Marco Faraone, Francesco Farfa, Philipp, Cole Fanpage, Geørge. Ingresso 35 euro più diritti di prevendita, in più c’è la possibilità del cenone.

All’Otel di Firenze sud (via Generale dalla Chiesa) la festa di Capodanno è “Blue Marlin Ibiza official party” con ospiti Tommy Vee e Mauro Ferrucci (35 euro in prevendita) e la possibilità di aggiungere il cenone con live show anche sulla Terrazza Martini. Gran gala di Capodanno allo Yab Disco club, di via dei Sassetti, in centro a Firenze: dalle ore 21.00 cenone con musica dal vivo e dj set, dalle 23.45 la festa con musica dagli anni 70 ad oggi. Ingresso al ballo 50 euro in prevendita.

Nei dintorni di Firenze: Capodanno 2020 in piazza a Scandicci

Torna la grande festa di Capodanno in piazza a Scandicci “Fermata Resistenza”, davanti al Centro Rogers: quest’anno il concerto è affidato alla Bandabardò che ha da poco festeggiato i suoi 25 anni di attività. Il gruppo capitanato da Erriquez, che ha alle spalle ben 1500 concerti, sarà preceduto dalla giovane band fiorentina “Kids” che ha vinto il contest “Young rock Scandicci 2019”. Appuntamento dalle ore 21.00 in piazza Resistenza, raggiungibile anche con la linea 1 della tramvia, ingresso gratuito.