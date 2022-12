Fiorentina, partita benefica per Andrea Papi

- Pubblicità -

La Fiorentina scende in campo per Andrea Papi: il 15 dicembre allo stadio Pazzagli di Ponte a Niccheri si terrà una partita speciale, per sostenere il giovane portiere che ha perso una gamba in un grave incidente stradale. Un’iniziativa di solidarietà a cui prenderanno parte anche i giocatori della prima squadra e della Primavera.

La partita – aperta al pubblico – è promossa e organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli e dalle società di calcio del territorio – ASD Giovani Grassina Belmonte, USD Antella ’99 (la squadra di Andrea Papi), ASD Grassina e ACD Bagno a Ripoli – in collaborazione con il club Viola. Il ricavato della manifestazione (a ingresso libero, contributo minimo di 5 euro) servirà a supportare Andrea nel lungo e delicato percorso riabilitativo.

Appuntamento fissato per giovedì 15 dicembre alle 17 per la partita, che vedrà scendere in campo anche alcuni “big” della Fiorentina, tutti uniti per il giovane Andrea. I primi 45 minuti vedranno schierarsi in campo i giocatori della Fiorentina Primavera e dell’Antella. Nell’intervallo la prima squadra della Fiorentina farà una sorpresa per grandi e piccini, tra autografi, palleggi e molto altro. Alle 18.00 seconda frazione di gioco con i ragazzi della Primavera e del Grassina.

“Siamo onorati e fieri di poter dare il nostro piccolo contributo per Andrea – afferma il direttore generale della ACF Fiorentina, Joe Barone -. La vita ci porta spesso ad affrontare sfide di ogni tipo e a lui è toccata un’impresa molto molto grande. Carattere e forza ad Andrea non mancano e non mancheranno, così come la vicinanza e l’affetto da parte di tutti noi per affrontare questa situazione. Forza Andrea, non sei solo!”.

“Andrea è un ragazzo dalla forza straordinaria. Per un incidente ha perso una gamba, ma non la forza di combattere. Tutta la comunità – dichiara il sindaco Francesco Casini – lo sta accompagnando nel percorso di riabilitazione con iniziative di solidarietà e raccolta fondi. Un grazie di cuore alla Fiorentina che ha deciso di sostenere Andrea, e alle società sportive del nostro territorio: insieme mostreremo il volto più bello dello sport, che unisce e accomuna. Vi aspettiamo in tanti per aiutare Andrea a trasformare il suo sogno in realtà: tornare presto a giocare a calcio”.