La Fiorentina recupera la partita col Bologna

La vittoria di domenica sul Frosinone ha fatto riprendere fiato alla Fiorentina che domani, mercoledì 14 febbraio, alle 19, allo stadio Dall’Ara recupera la gara di campionato, contro il Bologna, che non si giocò per gli impegni dei viola in Supercoppa. Una gara delicata dato che gli uomini di Thiago Motta hanno dimostrato di essere molto forti. Tra l’altro la Fiorentina eliminò proprio il Bologna in Coppa Italia, ai rigori. Ecco perché Vincenzo Italiano dovrà preparare accuratamente una sfida dal sapore di rivincita.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano non dovrebbe rinunciare ad Andrea Belotti ed a Nico Gonzalez in attacco. Sono gli intoccabili del reparto avanzato, con due ballottaggi per gli altri due posti: Ikoné-Sottil e Bonaventura-Beltran. A centrocampo si potrebbe rivedere Arthur Melo. In difesa giocherà, sulla destra, Faraoni o, in alternativa, Kayode. Accanto a Milenkovic giocherà Luca Ranieri: Quarta è squalificato.

Nel Bologna non giocherà Riccardo Calafiori che, contro il Lecce, si è infortunato al ginocchio. La sua presenza è in forte dubbio. Nel caso è pronto Lucumì. Confermato il tridente a supporto di Zirkzee, ovvero Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. A centrocampo rientra Michel Aebischer dalla squalifica: lo svizzero occuperà il suo posto accanto a Freuler.