La grande atletica torna a Firenze: questo weekend è in programma il ‘Meeting di Firenze Epta Deca’, presentato stamani in Palazzo Vecchio.

La manifestazione (seconda edizione) si svolgerà il 15 e 16 maggio all’impianto Bruno Betti di via del Filarete: l’evento allineerà nelle starting list i migliori 12 atleti e le migliori 12 atlete d’Italia della specialità delle prove multiple.

Simone Cairoli tra i protagonisti del Meeting di Firenze Epta Deca

Tra i protagonisti Simone Cairoli, l’azzurro di decathlon che dal 2019 vive e si allena a Firenze sotto la guida di Riccardo Calcini che chiuderà la sua carriera delle prove multiple proprio in occasione del meeting di Firenze. Il 31enne vincitore di 8 titoli italiani, tesserato per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, ha cominciato a fare atletica a 8 anni, prima con le corse campestri, poi, fino al 2009 nel salto in alto per poi provare le prove multiple. La stagione 2017 lo ha visto crescere nell’eptathlon indoor (5841 punti) e nel decathlon (7875 a Götzis) con il miglior risultato dal 2006 per un azzurro. Agli Europei di Berlino del 2018 ha avvicinato gli ottomila punti (7949), per il decimo posto finale. Nel 2020 ha sfiorato il record italiano dell’eptathlon indoor con 5939 punti.

Tre gare con atleti internazionali

Sono poi in programma altre tre gare con atleti di calibro internazionale: tra esse il lancio del peso con già confermati tra gli altri Leonardo Fabbri e Zane Weir, il salto con l’asta maschile con tra i partecipanti, Claudio Stecchi e Max Mandusic, il salto con l’asta femminile che vede iscritte Sonia Malavisi e Roberta Bruni nonché Angelica Gherca.

“Una bellissima occasione per il rilancio della grande atletica a Firenze – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione – le prove multiple sono gare dure e complesse ma anche molto belle da vedere. Ringrazio la Prosport che ha lavorato per organizzare questa manifestazione. Siamo orgogliosi che un meeting di cosí alto livello si svolga allo stadio Betti, un impianto comunale”.

Per info sull’evento: https://meetingfirenze.com/