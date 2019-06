Michael Jordan è a Firenze. Il più grande giocatore di pallacanestro della storia è stato fotografato stamani in città. Non si sa se di passaggio, non si sa se per fermarsi almeno un giorno, se in veste di turista o per qualcosa che abbia a che fare con i suoi tanti business. È bastata una foto, pubblicata sui social network da La Giornata Tipo, uno dei siti web di riferimento per gli appassionati di basket, a far scattare la “caccia” tra i fan.

Michael Jordan a Firenze

Di certo Michael Jordan stamani è stato visto uscire dall’Hotel Savoy di Firenze, in piazza della Repubblica. Alcuni video comparsi su Facebook hanno ripreso il momento in cui l’ex giocatore è uscito dalla porta principale. Lo si vede accompagnato dalla sua scorta, prima di salire su un minivan privato.

Alcuni utenti riportano di averlo avvistato in mattinata all’aeroporto di Peretola, dove potrebbe essere arrivato con un aereo privato.