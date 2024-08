Dove parcheggiare a Firenze vicino al centro e gratis

- Pubblicità -

Trovare un luogo dove parcheggiare a Firenze, vicino al centro o in zone dove la sosta è gratis, può essere un vero incubo, per i non residenti ma anche per chi abita in città. La zona centrale è sorvegliata dalle telecamere della ztl, mentre nella gran parte del territorio comunale i posti sono a pagamento o riservati ai residenti. Ecco una guida pratica, con una mappa ragionata per trovare posteggi gratuiti o zone dove spendere poco per la sosta.

Attenti alla ztl, anche per il parcheggio

Prima cosa a cui fare attenzione: la ztl, zona a traffico limitato, un’area che comprende il centro storico dove non si può entrare in auto e anche dove non è possibile parcheggiare (se non si è residenti in quell’area). Si tratta di 5 settori intorno al cuore della città che sono off limits per i veicoli a quattro ruote (salvo deroghe specifiche) per gran parte della giornata: nei principali settori le telecamere sono accese dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 20.00; sabato dalle 7.30 alle 16.00, durante l’estate il weekend anche durante la notte. Di domenica la ztl non è attiva, ma in centro i posti sono comunque riservati ai residenti. Le telecamere sono segnalate e sono dotate di pannelli che indicano quando non il varco è acceso. Qui mappa e orari della ztl di Firenze.

- Pubblicità -

Come funzionano i parcheggi a Firenze per residenti e non residenti: i colori delle strisce

Strisce bianche, gialle e blu. Se si cerca un posto dove parcheggiare, a Firenze se ne vedono proprio di tutti i colori. Oltre alla ztl c’è un’altra sigla da tenere ben a mente: zcs, zone a sosta controllata che coprono buona parte del territorio comunale, anche in periferia. La città è divisa in aree e in ciascuna di queste durante il giorno possono parcheggiare gratuitamente solo i residenti in quella data zona (o i fiorentini di altri settori che hanno applicato sul parabrezza uno speciale bollino/abbonamento detto vetrofania).

- Pubblicità -

Sul fronte dei colori delle strisce va poi chiarito che siamo nel bel mezzo di un periodo di passaggio, per cui il consiglio è di controllare sempre il cartello e non andare a istinto. I “vecchi” parcheggi delimitati da strisce bianche sono riservati ai residenti di quella determinata zona della città, i gialli sono dedicati a categorie particolari (ad esempio forze dell’ordine o disabili), i blu sono a pagamento. Il codice della strada più di recente ha però previsto colori leggermente diversi, quindi dove è stata rifatta da poco la segnaletica orizzontale la scansione dei colori cambia: strisce gialle per residenti e categorie particolari, strisce blu a pagamento e bianche per i parcheggi gratuiti. Ma Firenze – è bene sottolinearlo – è quasi impossibile trovare aree dove parcheggiare gratis, sopratutto vicino al centro. Per questo, prima di prendere una multa, è bene controllare il cartello.

Gli stalli blu possono essere a sosta promiscua (qui possono parcheggiare gratuitamente anche i fiorentini residenti in altre zone della città) e prevedono una tariffa oraria sempre uguale, oppure possono essere a rotazione veloce in cui il costo aumenta dalla seconda ora in poi. Qui la guida ai colori dei parcheggi a Firenze.

- Pubblicità -

Dopo che ora è possibile parcheggiare gratis a Firenze, anche vicino al centro?

Nonostante la città sia divisa in zcs con controllo sosta (anche tramite i cosiddetti “vigilini”, ausiliari del traffico che fanno multe), ci sono degli orari serali in cui è possibile parcheggiare gratis a Firenze. I posti per residenti restano sempre riservati a chi ha il permesso (attenzione quindi alle strisce bianche, che come detto sono in larga parte riservate ai residenti).

Sulle strisce blu il parcheggio è pagamento dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato, gratuito negli altri orari (quindi dalle ore 20.01 alle 7.59 non si paga) e gratis anche la domenica e nei giorni festivi. Attenzione però, perché a complicare le cose ci si mette pure la pulizia strade che a Firenze viene fatta generalmente in orario notturno. Oltre a controllare il cartello del parcheggio va verificato anche quello dello spazzamento meccanizzato facendo attenzione all’orario: se la pulizia strade è ad esempio indicata dalle 0.00 alle 7.00 di martedì, il divieto di sosta scatta nella notte tra lunedì e martedì.

I parcheggi a pagamento a Firenze vicino al centro: la mappa e i costi

Negli altri orari non ci sono molte soluzioni per parcheggiare vicino al centro di Firenze gratis, bisogna pagare la sosta. Per quanto riguarda le strisce blu dei posti in superficie si può farlo al parchimetro con monete o carta elettronica o ancora tramite le app Easy Park e Tap&Park che permettono di modulare via via l’orario anche se non ci si trova vicino l’auto e di fermare il pagamento se la sosta termina prima del previsto. Inoltre la Sas, società controllata dal Comune di Firenze che gestisce i parcheggi in strada, dà la possibilità di comprare online abbonamenti per lasciare l’auto nelle strisce blu di sosta promiscua: 50 euro al mese per la zona vicino al centro, 40 euro nelle aree più periferiche.

Ci sono poi le strutture sotterranee della società Firenze Parcheggi che sono un po’ più costose, ecco quelle vicino al centro:

Il parcheggio sotto la stazione Santa Maria Novella , tra i più cari a Firenze con la tariffa 3,80 l’ora, senza tariffa giornaliera;

, tra i più cari a Firenze con la tariffa 3,80 l’ora, senza tariffa giornaliera; Il parcheggio sotterraneo della Fortezza da Basso non troppo lontano dalla stazione, ma preso d’assalto nei giorni di fiera, ad esempio per Pitti Uomo. 1,60 euro l’ora, 20 euro l’intera giornata;

non troppo lontano dalla stazione, ma preso d’assalto nei giorni di fiera, ad esempio per Pitti Uomo. 1,60 euro l’ora, 20 euro l’intera giornata; Il parcheggio in superficie Stazione Binario 16, accanto alla Fortezza da Basso e vicino a un ingresso secondario della stazione Santa Maria Novella. I posti a disposizione sono pochi (una quarantina), non sono coperti e il costo è di 1,60 euro l’ora;

accanto alla Fortezza da Basso e vicino a un ingresso secondario della stazione Santa Maria Novella. I posti a disposizione sono pochi (una quarantina), non sono coperti e il costo è di 1,60 euro l’ora; Il parcheggio sotterraneo Porta al Prato – Leopolda , a un chilometro circa dalla stazione Santa Maria Novella, che è raggiungibile anche dalla vicina fermata della linea 1 della tramvia (cinque minuti). 1 euro la prima ora, 2 dalla seconda in poi, 20 euro la tariffa giornaliera;

, a un chilometro circa dalla stazione Santa Maria Novella, che è raggiungibile anche dalla vicina fermata della linea 1 della tramvia (cinque minuti). 1 euro la prima ora, 2 dalla seconda in poi, 20 euro la tariffa giornaliera; Il parcheggio sotto il Mercato di San Lorenzo , a 500 metri dal Duomo di Firenze e a un chilometro dagli Uffizi, ma con tariffe che diventano salatissime col passare del tempo. Dal lunedì al sabato un’ora costa 2 euro, la seconda ora 3 euro e 8 euro dalla terza in poi. I posti sono limitati;

, a 500 metri dal Duomo di Firenze e a un chilometro dagli Uffizi, ma con tariffe che diventano salatissime col passare del tempo. Dal lunedì al sabato un’ora costa 2 euro, la seconda ora 3 euro e 8 euro dalla terza in poi. I posti sono limitati; Il parcheggio sotterraneo di Sant’Ambrogio (piazza Annigoni) a 5 minuti a piedi da piazza Santa Croce. 1 euro la prima ora, 2 la seconda, 2 euro dalla terza. La domenica 2 euro l’ora;

(piazza Annigoni) a 5 minuti a piedi da piazza Santa Croce. 1 euro la prima ora, 2 la seconda, 2 euro dalla terza. La domenica 2 euro l’ora; Il parcheggio sotterraneo di piazza Beccaria , a poca distanza da quello di Sant’Ambrogio. 1,70 euro l’ora;

, a poca distanza da quello di Sant’Ambrogio. 1,70 euro l’ora; Il parcheggio all’aperto Oltrarno Calza . L’entrata è da Porta Romana e corre lungo le mura storiche fino a piazza Tasso. Non ci sono posti al coperto. Si trova a una quindicina di minuti a piedi da piazza Pitti. 2 euro l’ora.

. L’entrata è da Porta Romana e corre lungo le mura storiche fino a piazza Tasso. Non ci sono posti al coperto. Si trova a una quindicina di minuti a piedi da piazza Pitti. 2 euro l’ora. Il parcheggio sotto il Parterre, zona piazza dalle Libertà. A piedi dista 1 chilometro da piazza San Marco, 2 chilometri dal Duomo, ma la zona è servita anche da vari autobus. 2 euro l’ora, 15 euro un’intera giornata.

In piena stagione turistica questi parcheggi possono essere pieni: sul sito di Firenze Parcheggi è possibile controllare in tempo reale i posti disponibili e tutte le tariffe e gli abbonamenti. Nel centro storico di Firenze ci sono poi i parcheggi e le autorimesse private. Le strutture nella ztl si possono raggiungere senza prendere multe comunicando la propria targa al gestore. Qui la sosta può arrivare a costare anche 30 euro per 2 ore.

Dove parcheggiare gratis a Firenze (fuori dal centro)

Eccetto che nel periodo di agosto, quando la città si svuota, trovare un posto in strada può essere un’impresa. Il consiglio è quindi scegliere la periferia di Firenze (dove in alcuni casi specifici si parcheggia gratis) e poi usare i mezzi pubblici per avvicinarsi al centro, ad esempio con la tramvia. Uno dei parcheggi scambiatori gratuiti alle porte di Firenze è quello di fronte al centro commerciale Coop di Ponte a Greve, al confine con Scandicci, che è stato di recente ampliato con una nuova area di sosta. A poca distanza si trova la fermata della linea 1 della tramvia “Nenni-Torregali” per arrivare in centro a bordo del tram in circa quindici minuti.

Più verso Scandicci, intorno al capolinea della linea 1 a Villa Costanza, sulla viabilità ordinaria ci sono posti bianchi (qui sono gratuiti) che spesso però sono occupati dalle tante auto dei pendolari. Da qui al centro in tram servono una ventina di minuti.

Sempre in periferia troviamo il parcheggio scambiatore gratuito di viale Europa a Firenze sud (tra via del Pozzetto e via Cimitero al Pino), ora al centro di lavori di ampliamento per i cantieri della futura linea 3 della tramvia. Resta comunque a disposizione un’area di sosta gratuita su viale Europa, tra il Viadotto Marco Polo e via di Badia a Ripoli. Da qui per raggiungere il centro è necessario prendere l’autobus 23 e farsi mezz’oretta di viaggio.

Dall’altra parte della città, per chi proviene dalla superstrada Firenze-Siena e dall’autostrada A1 c’è anche il parcheggio gratuito vicino al casello di Firenze-Impruneta sulla via Cassia. Da qui per raggiungere il centro o si sale sui pullman extraurbani o si prendono i bus 37-39 per un viaggio che dura circa mezz’ora (traffico permettendo). Sempre nella stessa zona è presente il parcheggio in superficie dei Bottai, che è invece a pagamento.

Un posto, non tanto conosciuto, dove parcheggiare gratis vicino al centro è il Forte Belvedere: intorno alla fortezza medicea affacciata su Firenze si trovano dei posti auto gratuiti. Lo spazio è limitato, ma la zona di sosta è a pochi passi da uno degli ingressi secondari del Giardino di Boboli e anche da Villa Bardini. Il cancello di accesso non è aperto 24 ore su 24 perché il parcheggio è a servizio di questi luoghi d’arte: è bene controllare gli orari di chiusura per evitare spiacevoli sorprese. Se si scende verso il centro, con una passeggiata a piedi di 20 minuti, al ritorno bisogna prepararsi a una ripida salita.

I parcheggi a pagamento dove spendere poco

Se proprio non si trova un posto gratuito ma non si vuole spendere un capitale lasciando l’auto nelle costose strutture sotterranee vicino al centro, è possibile parcheggiare alla periferia di Firenze e poi usare i mezzi pubblici. Per chi arriva dall’autostrada A1, l’uscita “Parcheggio Villa Costanza” porta direttamente all’area di sosta a pagamento (e all’aperto) che si trova a poche decine di metri dal capolinea della linea 1 della tramvia. Il tutto senza uscire dall’autostrada: al ritorno sarà possibile decidere in quale direzione continuare il viaggio in auto. Qui la sosta per un giorno costa 7 euro (50 cent un’ora, 2 euro da 1 a 4 ore, 5 euro fino a 10 ore), l’abbonamento per 7 giorni 20 euro. Tariffe e informazioni su www.parcheggiovillacostanza.it. Da Villa Costanza il centro di Firenze è raggiungibile in circa 20 minuti grazie al tram.

Altro parcheggio scambiatore per la tramvia è quello di viale Guidoni, vicino all’aeroporto e all’uscita dell’autostrada A11 Firenze-mare. Sopra ci sono i posti auto, sotto la fermata della linea 2 che in 20 minuti porta alla Stazione Santa Maria Novella e al capolinea di piazza dell’Unità. Tariffe: 1 euro per 10 ore consecutive dopodiché 4 euro l’ora. Informazioni sul sito www.serviziallastrada.it

Alla periferia Nord Ovest di Firenze, a pochi passi dalla fermata della linea 2 della tramvia “Novoli Università” si trovano due parcheggi sotterraneo Quick Parking, uno sotto il centro commerciale San Donato di Novoli, l’altro più spostato verso viale Guidoni. Nel primo (ingresso da via Ragghianti) la tariffa giornaliera è di 20 euro, altrimenti 2 euro l’ora, con le prime due ore gratis. Nel secondo (accesso da via Pertini) la tariffa giornaliera parte da 5,90 euro, ma può variare a seconda del numero delle prenotazioni e del periodo dell’anno. Ne secondo si paga Per info www.quickparking.it. In tram dalla fermata Novoli-Università si arriva in 15 minuti circa in centro.

Vicino al CTO e all’ospedale di Careggi, il più grande di Firenze, è possibile parcheggiare in un’area di sosta a pagamento, all’aperto, e poi camminare per 300 metri e prendere la linea 1 della tramvia che arriva alla Stazione Santa Maria Novella in poco più 20 minuti. La tariffa massima giornaliera è di 4 euro, ma bisogna tenere in considerazione che è un posteggio a servizio di una struttura ospedaliera, quindi può essere pieno. I posti disponibili sono aggiornati in tempo reale sul sito www.fipark.com.