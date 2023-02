Bonus trasporti 2023: da quando richiederlo? Manca il decreto

- Pubblicità -

La Camera dei deputati ha confermato la proroga 2023 del bonus trasporti, ma manca ancora il decreto attuativo per il contributo da 60 euro al mese: difficile dire quando sarà attivo e da quando sarà possibile richiederlo online. L’agevolazione, introdotta dall’esecutivo Draghi, è stata prima stralciata dalla legge di bilancio del governo Meloni e poi reintrodotta con qualche ritocco al ribasso all’interno del decreto legge carburanti. Il dl ora è in scadenza e il Parlamento dovrà convertirlo entro il 15 marzo. Il testo è passato all’esame del Senato. La parte che riguarda il bonus trasporti 2023 non è stata modificata: il contributo resta in piedi secondo le regole riviste dall’attuale governo, ma i cittadini aspettano ancora la pubblicazione del provvedimento attuativo che sbloccherà la procedura di domanda online.

Cosa cambia con la proroga 2023 del bonus trasporti: nuovi requisiti di reddito

L’impianto generale del bonus trasporti non è stato modificato e l’agevolazione funziona in modo analogo rispetto al passato: anche nel 2023 è previsto un contributo mensile di massimo 60 euro da usare per acquistare un abbonamento ai mezzi pubblici (treni e autobus). Sono due aspetti economici a cambiare. Da una parte diminuisce lo stanziamento (100 milioni di euro per l’intero anno) e questo permetterà di coprire un numero minore di richieste rispetto al passato. Dall’altra, la platea si riduce, perché per richiedere il bonus trasporti 2023 da 60 euro il reddito dichiarato l’anno scorso non dovrà superare i 20.000 euro (si parla sempre di reddito personale complessivo lordo e non di Isee).

Fino allo scorso 31 dicembre questa soglia era fissata a 35.000 euro. Un bel taglio quindi al numero dei possibili beneficiari. Il sostegno era stato introdotto dal governo Draghi lo scorso settembre scorso con il decreto aiuti e poi rifinanziato dai decreti aiuti bis e ter. L’agevolazione era rimasta attiva fino allo scorso 31 dicembre. “Spiacenti, dalla mezzanotte del 1° gennaio 2023 non è più possibile richiedere un bonus trasporti”, si legge infatti nell’area riservata ai cittadini della piattaforma ufficiale del bonus trasporti, gestita dal Ministero del Lavoro.

Dove richiedere il bonus trasporti 2023 e da quando sarà attivo dopo il decreto attuativo

Il decreto legge carburanti, n° 5 del 14 gennaio 2023, ha reintrodotto il bonus trasporti rimandando però per i dettagli sulle modalità di richiesta online a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, chiarendo anche entro quando sarebbe dovuto arrivare l’atto. Il condizionale è d’obbligo, perché il dl stabiliva la definizione del provvedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Termini che sono scaduti lo scorso 14 febbraio. Come spesso succede infatti le tempistiche previste dalle legge non sono rispettate dai Ministeri per ritardi, intoppi burocratici e politici. Dunque i possibili beneficiari non hanno potuto richiedere il bonus trasporti per gennaio, febbraio e adesso rischiano di veder saltare anche il voucher di marzo.

Secondo i numeri pubblicati dal Sole 24 Ore, al 22 febbraio i provvedimenti attuativi in attesa di essere pubblicati sono in totale 463, di cui 139 legati proprio ad atti del governo Meloni. Il bonus trasporti è uno di questi. Difficile dare dei tempi precisi. Lo stesso decreto attuativo dovrà chiarire dove richiedere il bonus trasporti 2023, se sulla stessa piattaforma online del Ministero del Lavoro usata in passato o su una nuova. Dei 100 milioni stanziati, 500mila euro andranno infatti alla manutenzione del sito per fare domanda dei voucher, con autenticazione grazie a Spid e alla carta di identità elettronica.

Il buono resta nominativo

Tra le poche certezze c’è quella che il buono resterà nominativo e non cedibile, per acquistare solo un abbonamento al mese, usufruendo di uno “sconto” di massimo di 60 euro ogni 30 giorni. E il bonus trasporti 2023 per gli studenti? Se saranno confermate le regole del passato potrà essere richiesto anche dagli studenti con un reddito personale inferiore a 20.000 euro e, nel caso siano a carico, potrà fare domanda il genitore. Fino allo scorso 31 dicembre, ogni mese chi rientrava nei limiti di reddito poteva richiedere un bonus trasporti di massimo 60 euro da usare per acquistare, entro lo stesso mese solare, un abbonamento da utilizzare quello stesso mese o nel successivo.

Intanto è iniziato l’iter di conversione in legge del decreto carburanti, quello che ha reintrodotto il bonus trasporti nel 2023. Come detto la scadenza è fissata al 15 marzo. Ieri, 21 febbraio, la Camera dei deputati ha approvato il testo e lo ha trasmesso al Senato. I gestori delle pompe di rifornimento però sono sul piede di guerra e chiedono ulteriori correttivi su alcune regole incluse nel decreto, relative alla trasparenza dei prezzi di benzina e diesel. L’iter parlamentare perciò potrebbe riservare sorprese e non è escluso che il Ministero del Lavoro attenda l‘approvazione definitiva prima di pubblicare il decreto attuativo sul bonus trasporti.