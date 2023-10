Pensioni, rivalutazione 2024. La manovra e la tabella dell’aumento

Le fasce per l'adeguamento delle pensioni all'inflazione saranno leggermente rimodulate. Il governo Meloni conferma la super rivalutazione per le minime

- Pubblicità -

Il governo Meloni con la nuova manovra di Bilancio mette mano alla tabella della rivalutazione 2024 delle pensioni, quel meccanismo di aumento degli assegni detto anche “indicizzazione” o “perequazione” che consente l’adeguamento all’inflazione. La logica alla base del sistema è semplice: più corrono i prezzi, più i cedolini salgono. Ma non per tutti allo stesso modo. I maggiori incrementi saranno per i trattamenti più bassi e per le minime, mentre per quelli più alti sarà confermata la stretta con un decrescere del “bonus” al crescere dell’importo lordo dell’assegno. Intanto sul cedolino delle pensioni di novembre è già previsto un primo mini-aumento per il conguaglio dell’adeguamento dell’inflazione 2023.

Rivalutazione 2024: come cambia la tabella della perequazione con la nuova manovra

Nella giornata del 16 ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge bilancio e il documento programmatico di bilancio, dando il via all’iter della manovra finanziaria 2024 che prevede anche alcune novità per la rivalutazione delle pensioni, confermando l’aumento “maxi” per le minime. Si tratta di proposte, perché adesso il ddl dovrà essere discusso in Parlamento. Nonostante l’esecutivo abbia auspicato un passaggio dalle due Camere senza cambiamenti al testo, non è escluso che arrivino emendamenti e modifiche. Vediamo i dettagli.

- Pubblicità -

Il governo Meloni anche per il 2024 ha confermato la perequazione delle pensioni, con l’adeguamento degli assegni all’inflazione, ma come successo l’anno scorso l’aumento sarà calibrato in base a una tabella che prende in considerazione la cifra lorda dei trattamenti. Per il prossimo anno l’esecutivo punta a rimodulare leggermente le fasce.

In particolare la rivalutazione piena al 100% andrà sempre alle pensioni fino a quattro volte il minimo (circa 2.100 euro), mentre sarà riportato al 90% per quelle tra 4 e 5 volte il minimo (fino a circa 2.600 euro) che finora era all’85%. Poi scalerà progressivamente secondo fasce che devono essere ancora comunicate. Tra le ipotesi un taglio al 30% della perequazione delle pensioni sopra 10 volte il minimo, ossia assegni che superano i 5.200 euro. Confermata la super rivalutazione per le pensioni minime degli over 75 che dovrebbero salire – secondo le prime stime – da circa 600 a 650 euro al mese, mentre Forza Italia spinge per aumentare a 620 euro gli assegni minimi degli over 65.

La tabella della rivalutazione 2024 delle pensioni: le ipotesi

- Pubblicità -

Ecco quindi una tabella di massima dell’aumento delle pensioni nel 2024, secondo le prime ipotesi e proposte della bozza della manovra di bilancio. Come detto queste cifre e questi scaglioni dovranno essere confermati durante l’iter del provvedimento, da qui alla fine dell’anno:

Pensioni minime over 75

Super rivalutazione

aumento a circa 650 euro mensili

Super rivalutazione aumento a circa 650 euro mensili Pensioni minime over 65

Super rivalutazione

aumento a circa 620 euro mensili

Super rivalutazione aumento a circa 620 euro mensili Pensioni fino a 4 volte il minimo (circa 2.100 euro)

100% della rivalutazione

(circa 2.100 euro) 100% della rivalutazione Pensioni da 4 a 5 volte il minimo (circa 2.600 euro)

90% della rivalutazione (finora era l’85%)

(circa 2.600 euro) 90% della rivalutazione (finora era l’85%) Pensioni da 6 a 10 volte il minimo

percentuali ancora da comunicare

percentuali ancora da comunicare Pensioni oltre 10 volte il minimo (circa 5.200 euro)

30% della rivalutazione (quest’anno era il 32%)

Il valore della perequazione 2024 delle pensioni, che definirà quindi l’aumento degli assegni, dovrà essere comunicato dall’Inps in base ai dati Istat sull’inflazione annua. A settembre l’inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,7% per l’indice generale. Se il trend fosse confermato anche per i prossimi mesi, l’incremento per i trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo si aggirerebbe intorno al 5-6%.

L’aumento delle pensioni a novembre 2023: mini-bonus per il conguaglio

- Pubblicità -

Sul cedolino delle pensioni di novembre intanto è in arrivo un aumento, se pur minimo, per effetto del conguaglio della perequazione 2023. In sostanza a 16 milioni di pensionati italiani verrà riconosciuta la differenza tra la rivalutazione inizialmente prevista per l’incremento dei prezzi dell’anno scorso (+7,3%) e il dato effettivo dell’inflazione 2023 (+8,1%).

Dunque a chi ha una pensione fino a 4 volte il minimo spetterà adesso uno 0,8% in più, mentre per gli altri l’aumento andrà a scalare secondo le fasce introdotte dalla tabella della rivalutazione dell’anno scorso. Fatti due conti si tratta di un aumento da 5 a 20 euro al mese. In genere questo pagamento avviene a gennaio, ma come successo in passato sarà anticipato a novembre.