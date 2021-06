Piscine di Firenze aperte nel 2021: orari e prezzi, in città e nei dintorni

Il caldo inizia a farsi sentire. Sole battente e afa. Niente paura, a Firenze e dintorni sono molte le piscine aperte in vista dell’estate 2021 per la balneazione e per il nuoto libero: le regole anti-Covid hanno dato il via libera agli impianti all’aperto, mentre per quelli al chiuso bisogna aspettare il passaggio della Toscana in zona bianca. Ci sono piscine estive per tutti i gusti (e per tutti i prezzi), dalla Costoli alle Pavoniere, dalla Klab di Marignolle all’Hidron di Campi Bisenzio, fino alla comunale di Greve in Chianti: per le famiglie, per chi cerca la tranquillità, per chi ama lo sport e per chi vuole un po’ di frescura appena fuori dal caos fiorentino. Ecco la nostra guida alle piscine aperte a Firenze per l’estate 2021, con orari, prezzi e informazioni utili.

Le Pavoniere: un tuffo nel parco delle Cascine

Una piscina storica a Firenze è quella delle Pavoniere, circondata dall’ombra degli alberi secolari del parco delle Cascine: gli orari 2021 vanno dalle 9.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.30. Il nuoto libero è previsto dal lunedì al venerdì in due fasce orarie, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 19.30 alle 20.30. Un consiglio: è bene arrivare col costume già indosso (e con la cuffia, obbligatoria), perché gli spogliatoi sono off limits per le regole anti-Covid. A disposizione bar e un ristorante per pranzo, cena e aperitivo.

Ecco i prezzi 2021 della balneazione piscina delle Pavoniere: dal lunedì al venerdì 8 euro intero, 6 ridotto (over 65, bambini 4-12 anni, forze dell’ordine, soci Uisp, ingresso dopo le 14.30); sabato e domenica 11 euro intero, 8 euro ridotto. L’ingresso è gratis per i bambini fino ai 3 anni. La prenotazione non è obbligatoria ma è vivamente consigliata perché gli ingressi sono contingentati e si rischia di non trovare posto. Ci sono anche lezioni di acquagym e la “formula evergreen” per over 65 con sole, piscina e ginnastica 3 volte a settimana. Nel nostro articolo più informazioni sulla stagione 2021 delle Pavoniere.

Piscina Le Pavoniere

Viale della Catena, 6 – zona parco delle Cascine

Segreteria: Tel. 3345210999



Le prenotazioni per la piscina Costoli (gratis per i bambini)

Anche per il 2021 l’ingresso alla piscina comunale Costoli di Campo di Marte, attiva fino al 31 agosto, è solo su prenotazione (questo il link) e la balneazione libera è consentita in questi orari: lunedì dalle 14 alle 18; dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Cuffia obbligatoria.

I prezzi: giorni feriali 8 euro intero, ridotto 5,50, over 65 6,50 euro; festivi intero 9 euro, ridotto 6 euro. Ingresso pomeridiano dopo le 15.00 a 5 euro. I bambini fino ai 6 anni entrano gratis alla Costoli. Sono previsti anche pacchetti famiglia e tessere a 10 ingressi (maggiori dettagli sul sito del Comune).

Piscina Costoli

Piazza Enrico Berlinguer, 2 – zona Campo di Marte

055 623 6027

L’apertura della piscina del Poggetto, accanto alla Flog

La piscina del Poggetto, nella zona omonima, poco distante da Rifredi e Careggi, è stata rinnovata di recente con una bella vasca con bordo a sfioro. È aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00, l’ingresso intero costa 8 euro dal lunedì al venerdì e 10 euro nel fine settimana (i bambini dai 3 ai 12 anni, gli over 65 e gli studenti fino a 26 anni pagano un biglietto ridotto: 6 euro dal lunedì al venerdì e 8 euro il sabato e domenica). Gratis per i bambini fino a 3 anni. Non è prevista la prenotazione.

L’uso degli spogliatoi è contingentato a un massimo di 5 persone contemporaneamente. Cuffia obbligatoria. Interessante, per chi ama farsi un bagno di sole costante, la formula abbonamento a 45 euro per 10 ingressi feriali di tre ore nella fascia oraria che va dalle 10 alle 14.30.

Piscina Poggetto

via Michele Mercati, 24 B – zona Rifredi

tel. 366 876 9021

Le piscine aperte a Firenze nel 2021: gli orari di Bellariva

Circondata da un bel parco e dotata di una vasca per i bambini, la piscina comunale di Bellariva intitolata a Goffredo Nannini è una delle più gettonate nella zona di Firenze sud dove fare balneazione estiva, nuoto libero e per i più piccoli ci sono anche i centri estivi. Attivo inoltre un bar e il ristorante “Settebello” che propone antipasti, primi, secondi, insalate e pizza. Per quanto riguarda la balneazione, l’apertura di Bellariva va dalle 10.00 alle 18.00 durante la settimana (dal lunedì al venerdì) e dalle 9.30 alle 19.30 durante il weekend. Il nuoto libero invece è consentito negli orari 7.15 – 17.15 dal lunedì al venerdì, dalle 9.45 alle 12.45 sabato e domenica.

È obbligatorio indossare la cuffia. Ecco i prezzi 2021: dal lunedì al venerdì 8 euro intero, 5,50 euro il ridotto; sabato e domenica 9 euro intero, 6 euro ridotto. Gli over 65 pagano sempre 6,50 euro. La prenotazione è obbligatoria, questo il numero di telefono della segreteria della piscina Bellariva: 055.626007.

Piscina Bellariva

Lungarno Aldo Moro, 6 – zona Firenze sud

tel. 055 626 6007

Firenze Camping in town, gli orari della piscina

Perfetta per le famiglie (ma non solo), la piscina del Camping in town, in zona Rovezzano – Firenze sud, è aperta anche per questa stagione 2021 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, in base alla disponibilità dei posti. Viene infatti data la priorità agli ospiti della struttura ricettiva. Per passare una giornata al fresco, dispone di una vasca, chiamata “laguna”, con acqua la cui profondità massima è di 40 centimetri, ideale per i giochi dei più piccini. Accanto, per chi gradisce fare una nuotata, la piscina di 230 metri quadrati e lo spazio attrezzato per mangiare a bordo vasca.

All’interno del campeggio è attivo un ristorante – birreria open space dove gustare pizze, primi piatti, insalate e aperitivi. I prezzi per gli ingressi giornalieri alla piscina del Firenze Camping in Town sono di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 3 agli 11 anni. Gli under 3 entrano gratis. Per informazioni, telefono 055 4698300.

Piscina del Firenze Camping in town

Via Generale Dalla Chiesa, 1/3 – zona Firenze sud – Rovezzano

Tel. 055 469 8300

Aperte le piscine della Klab di Marignolle Klab, sulle colline di Firenze: le novità 2021

Su una delle colline che circonda Firenze (ma a pochi minuti di macchina dal centro) il parco della palestra Klab di Marignolle mette a disposizione 3 piscine: la vasca per gli adulti, una per i più piccoli e quella per i corsi e il nuoto libero. In più c’è anche la Jacuzzi e la veranda dove magiare uno snack o assaporare un drink. Sono aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.

Per l’estate 2021 queste piscine prendono il nome di “Lido di Marignolle” e cambia anche la modalità di entrata: ci sono diverse zone, differenziate per posizione e attrezzature (ombrelloni, lettini e sedie). I prezzi sono un po’ più alti rispetto alle altre piscine di Firenze, soprattutto per chi non è socio della Klab: si parte dai 50 euro per 2 sdraio più ombrellone a bordo piscina nei giorni feriali, fino ad arrivare ai 100 euro per 4 posti in un’isola da 14 metri quadrati durante il weekend. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata.

Piscine Klab Marignolle

via del Ferrone, 5 – zona Soffiano

tel. 334 9825819

Le piscine aperte nei dintorni di Firenze: Hidron a Campi Bisenzio

L’Hidron di Campi Bisenzio è una delle prime piscine di Firenze aperte dopo lo stop per il Covid. Spazioso e arioso, il parco acquatico annesso al centro di wellness regala un po’ di sollievo agli abitanti nelle giornate di canicola: è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica fino alle 19.30. Il prezzo per l’ingresso giornaliero è di 15 euro (12 euro i bambini e gli over 65), ma sono previsti abbonamenti, pacchetti e sconti per l’ingresso di mezza giornata.

Hidron

Via di Gramignano, Campi Bisenzio

Tel. 055 892500

Piscina di Greve in Chianti: orari e prezzi 2021

Dal 2 giugno 2021 è scattata l’apertura della piscina comunale di Greve in Chianti, una delle più frequentate nei dintorni di Firenze, con due vasche all’aperto e una coperta per le lezioni di nuoto, il tutto circondato da un giardino dotato anche di campi di tennis e da calcetto (su prenotazione). L’impianto, gestito dalla Virtus di Buonconvento, è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30. L’ingresso feriale costa 7 euro (ridotto 6 euro per over 65 e bambini tra i 4 e i 9 anni, dopo le 17.30 prezzo speciale 4 euro), il prezzo per l’accesso di sabato e festivi è di 8 euro l’intero e 7 il ridotto. C’è anche la possibilità di affittare a pagamento ombrelloni e lettini.

Piscina di Greve in Chianti

Via Montebeni 6/8 – Greve in Chianti

Tel. 055 0357692

Borgo San Lorenzo, le piscine del Mugello (dove fare pic-nic)

Chi ha voglia di spostarsi un po’ di più da Firenze e respirare l’aria del Mugello può andare al Centro piscine di Borgo San Lorenzo con vasche per grandi e piccini: l’apertura è scattata il 14 giugno 2021. All’interno di un bel parco verde, offre la possibilità di una nuotata e del refrigerio necessario in questa stagione. Il centro è attrezzato con un bar che offre panini, bibite e gelati ma chi volesse può portarsi un pranzetto da casa e consumarlo nelle numerose aree pic-nic. Aperta dalle 9.30 alle 21, il prezzo per l’ingresso è di 6 euro dal lunedì al sabato e 8 euro la domenica. Il martedì 5 euro per chi abita in Mugello, mercoledì 5 euro per tutti. Gratis per i bambini sotto i tre anni.