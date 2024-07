5 posti dove fare un aperitivo al fresco, fuori dal centro di Firenze

- Pubblicità -

Trovare un po’ di fresco a Firenze, anche all’ora dell’aperitivo, può risultare una missione impossibile, sopratutto quando in estate le temperature massime nel centro storico sfiorano i 40 gradi. Per sfuggire alla canicola estiva, senza spostarsi troppo dalla città, esistono però dei piccoli angoli verdi dove la calura allenta un po’ la presa. Lungo il fiume, per sfruttare quel poco di ventilazione che l’Arno regala, oppure in luoghi dove il cemento lascia spazio alla campagna: ecco 5 idee per un “happy hour” più arieggiato del solito.

Il più vicino al centro: aperitivo sui lungarni di Firenze

Partiamo dai luoghi appena fuori dal centro, ma che all’ora dell’aperitivo sono più al fresco rispetto alle pietre arroventate di Firenze, pur essendo a un tiro di schioppo dai più famosi monumenti. Il corso del fiume Arno, anche quando in città non si muove una foglia, alla sera riserva un piacevole venticello ristoratore. Non a caso sono numerosi i chioschi che offrono cocktail e street food, da gustare assistendo a concertini e spettacoli, affacciati sul corso d’acqua.

Il cuore di questa movida fluviale è tra lungarno Pecori Giraldi, lungarno del Tempio e Lungarno Colombo: dal Fiorino sull’Arno, vicino a Ponte San Niccolò, fino al Molo più spostato verso Ponte da Verrazzano. Ma ci sono spazi estivi anche più a monte, tra il Varlungo e la sponda dell’Anconella e dell’Albereta. La lista completa nella nostra guida ai locali all’aperto a Firenze.

Aperitivo al fresco fuori dal centro di Firenze: Easy Living in Fattoria

A rigor di logica più ci si avvicina alla colline, più è probabile che la situazione diventi più ventilata. E in effetti è proprio così. A confermare questa regola è Easy Living in Fattoria, lo spazio estivo immerso nel verde di un’azienda agricola all’immediata periferia di Firenze. I responsabili di questo chiosco sono gli stessi che gestivano fino a qualche anno fa il locale all’aperto sulla “spiaggina” sotto Torre San Niccolò.

Anche quest’anno Easy Living è tornato all’interno di OVA – Orto Verde Animali, a circa un paio di chilometri da Porta Romana. Lo spazio estivo, dotato di parcheggio interno, è ospitato nel bel mezzo di un campo, con accesso da via Poccetti 1, girando subito dopo il benzinaio di via Senese. Un posto dove sorseggiare un aperitivo al fresco, visto il venticello che proviene dalle colline di Firenze, accompagnati da musica e spettacoli gratuiti. E per continuare la serata si può mangiare una pizza sui tavoli da picnic o assaporare le proposte del ristorante nei tavoli allestiti su una pedana. Prenotazione consigliata. Info: www.instagram.com/easylivingfirenze.

La Birr’Aia sulle colline di Marignolle

Lo stesso format dell’aperitivo “agricolo” (e al fresco delle colline fuori dal centro) è quello della Birr’Aia, bistrot allestito in mezzo a un ampio campo affacciato sulle coloniche e sulla campagna di Firenze. Si trova in via Santa Maria a Marignolle 29/c, tra Porta Romana e l’area di Soffiano. Una zona che pur essendo vicino alla città, al calar del sole permette di respirare un po’ anche nelle nottate più asfissianti.

Questa realtà è legata a un’azienda agricola biologica e al Birrificio Oltrarno, quindi è un ottimo posto per fare aperitivo con un buon boccale di birra artigianale o un calice di vino toscano. E per continuare crostoni, taglieri, hamburger, trippa, lampredotto e tanti piatti stivi. Tavolini in mezzo al verde, balle di fieno, lucine e un piccolo palco per musica ed eventi creano un’atmosfera rilassata. Disponibile un parcheggio interno, ma viste le stradine a doppio senso e strette, meglio arrivarci in motorino. Anche qui la prenotazione è consigliata. Info: www.birrificioltrarno.it.

Nel bel mezzo di un vivaio: Eden Flower Bistrot

Un aperitivo al fresco in fattoria, anzi nel vivaio, viene proposto dall’Eden Flower Bistrot, in zona Firenze Sud. Stavolta le colline sono quelle tra Gavinana, l’area del piazzale Michelangelo e le Cascine del Riccio. A fare da cornice è il Vivaio Brogi e Mannini, in via del Larione, che grazie ai suoi fiori e alle sue piante regala un riparo dall’afa nei giorni in cui l’anticiclone africano non dà tregua.

È aperto dal martedì al sabato dalle 19 a mezzanotte per aperitivi e per la cena con taglieri e piatti toscani a chilometro zero (o quasi). L’atmosfera è informale e non c’è servizio al tavolo. Periodicamente vengono organizzate iniziative come performance e concerti. Info: www.instagram.com/edenflowerbistrot.

Un aperitivo “bucolico” al fresco fuori Firenze

Andando ancora più lontano, il Circolo culturale agricolo Bucolica di Lastra a Signa è stato uno dei primi dell’area fiorentina ad aver lanciato l’idea di uno spazio per mangiare e bere in fattoria, grazie anche agli ingredienti di orto e campi limitrofi. Siamo alla quinta stagione in cui questa realtà apre le porte al pubblico, nelle sere da mercoledì a domenica, con il bar agricolo dove fare aperitivo o frescheggiare dopo cena e l’osteria per mangiare qualcosa.

Sulla carta prodotti locali, come i liquori infusi nel piccolo laboratorio dell’azienda o lo speciale spritz agricolo preparato secondo una ricetta “bucolica” che comprende susine selvatiche, foglie di fico, erbe aromatiche, miele e aceto, more oppure sciroppo di melissa. In più numerose attività culturali, musica, yoga e visite in apiario. Bucolica, nonostante sia a 800 metri in linea d’aria dal centro commerciale Coop, è immersa nel verde, ai piedi delle colline lastrigiane. L’accesso è da via Castracani, poco dopo la rotonda della piscina comunale. Il locale è aperto dal martedì alla domenica. Info: www.bucolica.farm.