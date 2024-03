- Pubblicità -

Nata a Livorno, 27 anni, cameriera in un noto ristorante di Firenze: ecco chi è Eleonora Riso la vincitrice di Masterchef 2024. Il menù creativo della cuoca toscana è valso il primo posto nella finale della 13esima edizione italiana del talent di Sky. Dietro a lei, sul podio della gara culinaria, Michela Morelli e Antonio Mazzola. Un successo anche televisivo, visto che la finalissima dello show è stata quella più vista delle ultime 4 edizioni del programma.

Il menù di Eleonora e cosa vince

Eleonora ha vinto Masterchef 2024 grazie a uno dei suoi menù assolutamente originali, ispirato al Sol Levante e chiamato “Ichigo Ichie – Quant’è bello leggere tra le righe”. Lo spunto è stato il concetto giapponese di “ichigo ichie”, ossia di un momento presente che va vissuto appieno, senza ripensamenti e senza rimandare.

Queste le pietanze preparate dalla giovane livornese: antipasto Nonno Umami (chips di carta di riso, “insalata russa” scomposta, concentrato di acciughe e vin santo, wasabi), Fiume sacro come primo piatto (ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate al rosmarino, tartare di trota marinata, pompelmo, brodo dashi), Pelle ribelle come secondo (anguilla in doppia cottura e laccata, salsa di albicocche e alloro, insalatina di sedano, cetriolo, mela verde, rafano e zenzero). E per finire il dolce “Mochi = Grande Fortuna”, con il dessert tipico giapponese ripieno i bavarese al cocco e cardamomo con frutta fresca, accompagnato da un bubble tea con sfere al caffè e tè matcha.

“Dedico la vittoria a tutti i disagiati come me, cioè quelli che si trovano a disagio nelle consuete dinamiche sociali”, ha detto Eleonora dopo la vittoria. Porta a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette e l’accesso al corso di alta formazione presso Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

La vincitrice di Masterchef 2024: chi è Eleonora Riso

Nata e cresciuta a Collesalvetti (Livorno), Eleonora Riso ha molte avventure alle spalle. A partire dagli studi. Dopo il diploma al liceo scientifico si è iscritta prima alla facoltà di Ingegneria Edile, all’ateneo di Pisa, poi ad Architettura, ma non ha mai finito il suo percorso. “La vita universitaria mi mette ansia“, ha ammesso. Una persona molto creativa, a partire dai capelli che sono stati letteralmente di tutti i colori, dal blu al verde fino al bianco-nero, raccontava la Masterchef nella sua scheda di presentazione per il programma tv.

Tra le curiosità su di lei anche un’abitazione diversa dal solito. Dopo due settimane in Francia per prendere parte alla vendemmia, è venuta ad abitare a Firenze in una casa in mezzo al bosco. Una sorta di comune in versione moderna dove la vincitrice di Masterchef ha avuto a che fare con orti, galline e arnie di api.

In che ristorante di Firenze ha lavorato Eleonora Riso?

L’ultima professione nel curriculum di Eleonora Riso è quella di cameriera in un noto ristorante di Firenze (su Likedin la qualifica precisa è chef de rang): la vincitrice di Masterchef ha lavorato al Cibreo, la mitica trattoria fondata da Fabio Picchi. “Siamo tutti matti lì, io mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno lì: una roba con le frattaglie, ho pianto quando l’ho assaggiato”, ha detto a Sky.