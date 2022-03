Musei gratis a Firenze per la Domenica Metropolitana del 6 marzo 2022

Domenica 6 marzo 2022 torna la Domenica Metropolitana, giornata in cui i cittadini di Firenze e dell’area metropolitana potranno usufruire dei musei civici gratuitamente e delle attività programmate al loro interno, come visite guidate e laboratori, a costo zero.

Domenica metropolitana: i luoghi da visitare gratis il 6 marzo 2022

In occasione della Domenica Metropolitana, i residenti della Città Metropolitana di Firenze il 6 marzo potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione al Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/19.00, 40 persone ogni 15 minuti).

Inoltre si potrà accedere sempre gratuitamente alla Torre di Arnolfo (orario 9.00-17.00, 20 persone ogni 45 minuti), al Complesso di Santa Maria Novella (orario 13.00-17.00, 40 persone ogni 15 minuti), al Museo Stefano Bardini (orario 11.00-17.00, 25 persone ogni 15 minuti), alla Fondazione Salvatore Romano (orario 11.00-17.00), al Museo Novecento (orario 11.00-20.00, 30 persone ogni 15 minuti), al Museo del Ciclismo Gino Bartali (ingressi 10.00-16.00) e a Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00-18.00, 15 persone ogni 15 minuti).

La Domenica Metropolitana del 6 marzo a Palazzo Vecchio: visite guidate gratis

Oltre agli ingressi gratuiti la Domenica Metropolitana organizzata dalla città di Firenze permette anche la partecipazione ad alcune interessanti attività guidate (su prenotazione obbligatoria).

All’interno del Museo di Palazzo Vecchio sono organizzate due visite guidate tematiche. Una all’insegna dei tesori nascosti all’interno delle sale di Palazzo Vecchio e un’altra dedicata a Eleonora de Toledo (1522-2022), consorte di Cosimo I Medici. Per i più piccoli invece sono state pensate attività tematiche, come “La favola della tartaruga con la vela” e “Per fare una città ci vuole un fiore”.

Le attività del Museo Novecento

Le visite guidate gratuite all’interno del Museo Novecento consentono poi di avvicinarsi all’arte del Novecento, con un’attenzione specifica all’Italia e a Firenze.

Per i giovani cittadini di Firenze invece, il laboratorio “Il gesto di dipingere” li guiderà alla scoperta della pittura, unendo musica, emozioni e colore in un’unica esperienza. “Il collage: l’arte di scegliere” sarà interamente dedicato alla sperimentazione del collage.

Palazzo Medici Riccardi e le visite alla Cappella Brancacci

Sarà aperta al pubblico, solo su prenotazione, anche la Cappella Brancacci. Al suo interno, si potrà accedere straordinariamente ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro. Dentro Palazzo Medici Riccardi, le visite guidate porteranno i visitatori a scoprire la preziosa mostra Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi. L’esposizione è dedicata al maestro del Rinascimento e al suo rapporto con Firenze e con la famiglia Medici.

Visite gratuite al MAD

Anche al Murate Art District sarà possibile usufruire delle attività gratuite organizzate in occasione della Domenica Metropolitana del 6 marzo 2022. Qui si potrà accedere alle visite guidate all’interno degli spazi del MAD, ripercorrendone la storia fino ad arrivare alle tre mostre presenti per il Black History Fuori le Mura.

Come accedere agli eventi della Domenica Metropolitana

Gli ingressi nei musei civici fiorentini saranno gratuiti fino ad esaurimento posti. Per le altre attività come le visite guidate, i laboratori e l’ingresso alla Cappella Brancacci, è obbligatoria la prenotazione. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito di MUS.E oppure contattare il numero 055-2768224 oppure inviare una mail: [email protected]