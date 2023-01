Firenze, le mostre da visitare a gennaio 2023 (prima che chiudano)

- Pubblicità -

L’ultima chiamata per visitare le principali mostre di Firenze nel mese di gennaio 2023, dalle esposizioni che stanno per concludersi a quelle che proseguiranno anche nei prossimi mesi. La grande pittura del Novecento, le icone della fotografia, i gruppi scultorei di arte pubblica, poi la xilografia italiana, le installazioni immersive e tanto altro […]

Le mostre a Firenze da visitare entro il 15 gennaio 2023

Le mostre a Firenze da visitare entro il 31 gennaio 2023

Le mostre in corso a Firenze che proseguono oltre il mese di gennaio 2023

Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst a Palazzo Medici Riccardi

Una porta aperta su alcune celebri opere conservate nelle collezioni private toscane: Passione Novecento espone alcuni i grandi nomi dell’arte contemporanea da Paul Klee a de Chirico, da Fontana a Burri fino a Morandi. Ancora per un mese, nelle sale di Palazzo Medici Riccardi.

Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3

fino all’8 gennaio 2023

dal lunedì alla domenica, 9:00-19:00. Mercoledì chiuso

L’articolo sulla nuova mostra di Palazzo Medici Riccardi

Le mostre in corso al MAD di Firenze per tutto il mese di dicembre 2022

Murate Art District espone la raccolta di oggetti realizzata da Ilaria Turba per Le simmetrie dei desideri, un progetto espositivo ma anche partecipativo per una nuova mappatura del quartiere fiorentino di Sant’Ambrogio. Il territorio toscano è protagonista anche di TREES, gli scatti di Daniele Ratti in un antico frutteto in provincia di Grosseto.

Murate Art District, Piazza Delle Murate

fino al 14 gennaio / fino al 7 gennaio 2023

dal martedì al sabato, 14:30-19:30

Ingresso gratuito

Le mostre in corso al Museo Novecento di Firenze nel mese di dicembre 2022

Mentre prosegue la mostra sul celebre artista britannico Tony Cragg, le sale del Museo Novecento ospitano nuove esposizioni: dal progetto fotografico T. JAVELIN di Julia Krahn inaugurato per la giornata internazionale contro la violenza di genere alla mostra Armocromie di Alberto Magnelli al piccolo capolavoro Larme de galaxie donato da Jean Arp all’indomani dell’alluvione del 1966 a Firenze.

Museo Novecento Firenze, piazza Santa Maria Novella 10

fino al 15 gennaio 2023

dal lunedì alla domenica, 11:00-20:00. Giovedì chiuso

Qui l’approfondimento sulla mostra su Tony Cragg

Foto: Alessandra Cinquemani

Luci, illusioni ed esperienze immersive: la sorprendente mostra di Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi

Dalle illusioni create con giochi tra luce e architettura all’esperienza di realtà virtuale nella Strozzina, Olafur Eliasson. Nel tuo tempo è la mostra che chiama i visitatori a diventare parte integrante delle opere. Firenze ospita uno dei più grandi progetti espositivi dedicati all’artista, che sarà possibile visitare per tutto il mese di dicembre 2022.

Palazzo Strozzi, piazza Strozzi

fino al 22 gennaio 2023

dal lunedì alla domenica, 10:00-20:00 (giovedì fino alle 23:00)

L’approfondimento sulla mostra di Palazzo Strozzi

Mostre di fotografia a Firenze: a dicembre 2022 prosegue la retrospettiva su Elliott Erwitt a Villa Bardini

Scatti iconici, romantici geniali. Elliot Erwitt. Photographs è il racconto per immagini di un’epoca attraverso lo sguardo ironico di uno dei più celebri maestri della fotografia documentaristica a livello internazionale.

Villa Bardini, Costa San Giorgio 2-4

fino al 22 gennaio 2023

dal martedì alla domenica, 10:00–19:00 (chiuso il lunedì)

Qui l’approfondimento sulla mostra Elliott Erwitt. Photographs

MARYA KAZOUN. FIRST ACT

Marya Kazoun. First Act, Palazzo Pitti, Firenze

Dal 15 Dicembre 2022 al 29 Gennaio 2023

LUOGO: Palazzo Pitti

Le piazze di Firenze con le opere di Antonio Signorini

Piazza del Carmine, Piazza San Firenze e Piazza del Grano sono i luoghi prescelti per ospitare il corpus di opere di Antonio Signorini, tra guerrieri, danzatrici, cavalli volanti. Lo scultore toscano di fama internazionale è inoltre il protagonista di Attraverso, la prima mostra della nuova sede fiorentina della Oblong Contemporary Art Gallery.

Piazza del Carmine, Piazza San Firenze e Piazza del Grano

fino al 31 gennaio 2023

ingresso gratuito

Le mostre in corso a Firenze che proseguono oltre il mese di gennaio 2023

La mostra immersiva su Banksy alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze

Inside Banksy – Unauthorized Exhibition è l’esperienza immersiva dedicata all’immaginario del grande writer di fama mondiale. La Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospita uno storytelling digitale tra immagini, suoni e musiche evocative che comprende anche la VR Experience.

Cattedrale dell’Immagine, piazza Santo Stefano al Ponte

fino al 26 febbraio 2023

tutti i giorni, 10:00-18:30

Qui l’articolo sulla mostra dedicata a Banksy

Mostre in corso a dicembre 2022: Escher al Museo degli Innocenti di Firenze

Un universo unico e immaginifico quello di Maurits Cornelis Escher, protagonista della grande retrospettiva all’interno degli spazi espositivi dell’ospedale degli Innocenti di Firenze. Oltre 200 opere che raccontano il genio creativo dell’artista olandese, divenuto uno dei più celebri artisti di tutto il mondo.

Museo degli Innocenti, piazza SS Annunziata 13

fino al 26 marzo 2023

tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Qui l’articolo sulla mostra di Escher a Firenze

JESPER JUST. SEMINARIUM

Dal 17 Dicembre 2022 al 20 Marzo 2023 LUOGO: Museo Marino Marini

Le mostre di dicembre 2022 a cielo aperto: dove trovare le sculture di Henry Moore a Firenze

Due gruppi scultorei esposti a cielo aperto per celebrare la relazione feconda di Henry Moore con la città di Firenze a distanza di cinquant’anni dalla sua ultima grande mostra. Family Group e Large Interior Form si trovano rispettivamente a San Miniato al Monte e in Piazza della Signoria.

Piazza della Signoria e Abbazia di San Miniato al Monte

fino al 31 marzo 2023

ingresso libero