Mostre e musei aperti a Firenze per Pasqua e Pasquetta 2022: gli orari

La città si prepara ad accogliere turisti, italiani e stranieri. Sono tanti i musei di Firenze aperti nelle giornate di Pasqua e Pasquetta 2022 tra attività speciali, visite guidate e mostre in corso: ecco cosa vedere domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile, con tutti gli orari dettagliati.

Pasqua 2022 a Firenze, gli orari dei musei aperti il 17 aprile

Molti gli eventi in programma a Firenze per le vacanze pasquali. Una buona parte dei musei fiorentini ha deciso di tenere le proprie porte aperte durante la Pasqua e Pasquetta 2022, permettendo così ai visitatori di passare un weekend immersi nell’arte.

I musei statali

La Galleria degli Uffizi resterà aperta per la giornata di Pasqua con orario 08:15-18:30 mentre la Galleria dell’Accademia dalle 9:00 alle 18:45. La Galleria d’Arte Moderna e la Galleria Palatina all’interno di Palazzo Pitti saranno visitabili solo durante la giornata di Pasqua 2022 con orario 8:15-18:50 e chiuse per Pasquetta. Per chi volesse passare una giornata nel verde, il Giardino di Boboli resterà aperto con orario 8:15/18:30 nella giornata di Pasqua, il Giardino e la Villa Bardini invece apriranno alle 10:00 e chiuderanno alle 19:00. Il Museo del Bargello resterà aperto per la giornata di Pasqua 2022 con orario 8:45-19:00, dove sarà possibile visitare parte della mostra diffusa “Donatello. Il Rinascimento“.

Gli altri musei di Firenze aperti a Pasqua 2022

Tra i musei comunali di Firenze che resteranno aperti per Pasqua 2022 troviamo: Palazzo Vecchio con orario 9:00- 19:00, la Torre di Arnolfo con orario 10:00-17:00, il Museo Novecento dalle 11:00 alle 20:00, il Museo di Santa Maria Novella dalle 13:00 alle 17:00 e Palazzo Medici Riccardi dalle 9:00 alle 19:00. In centro gli altri musei aperti per la festa di Pasqua sono il Museo Marino Marini che accoglierà i visitatori dalle 10:00 alle 19:00, la Casa di Dante sarà accessibile con orario 10:00- 18:00, lo Spedale degli Innocenti dalle 10:00 alle 18:00, la Fondazione Zeffirelli 10:00-18:00 e la Collezione Roberto Casamonti dalle 11:15 alle 19:00.

Nei dintorni della città

Per una gita nei dintorni di Firenze, ci sono dei luoghi da visitare gratis: la Villa medicea della Petraia è aperta con visite alle 9:30, 10:30, 11:30, 15:00, 16:00 e 17:00, quella di Cerreto Guidi con accessi alle 9, 10, 11, 12, 15 e 16; la villa di Poggio a Caiano con gruppi alle 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30; il Parco mediceo di Pratolino è accessibile dalle 10 alle 20. A Coverciano spalanca le porte anche a Pasqua il Museo del Calcio, dalle 10 alle 18, con oltre 200 cimeli che ripercorrono la storia azzurra.

Gli orari dei musei aperti di Firenze aperti per Pasquetta 2022

Tutti i principali musei statali di Firenze saranno aperti nella giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, con gli orari consueti. La Galleria degli Uffizi sarà accessibile dalle 8:15 alle 18:30, il Giardino di Boboli dalle 8.15 alle 18.30 (con il biglietto è possibile visitare anche il giardino di Villa Bardini, dalle 10 alle 19), la Galleria dell’Accademia dalle 9:00 alle 18:45, il Museo del Bargello dalle 8:45 alle 19:00. Nella mattinata del lunedì dell’Angelo saranno visitabili le Cappelle Medicee (8:15-13:50), il Museo di San Marco (8:15-13:50) e il Museo Nazionale Archeologico (8:30-14:00).

Musei civici di Firenze aperti a Pasquetta

Per quanto riguarda i musei civici di Firenze Pasquetta 2022 dà l’occasione di vedere Palazzo Vecchio (orario 9:00-19:00), la Torre di Arnolfo (9:00-17:00), il Museo Novecento (11:00-20:00), il complesso di Santa Maria Novella (13:00-17:00) a cui si aggiungono anche il Museo Bardini (11:00-17:00), la Fondazione Salvatore Romano (11:00-17:00), la Cappella Brancacci (ma solo su prenotazione) e Palazzo Medici Riccardi (dalle 9:00 alle 19:00).

Chiese e Duomo di Firenze: gli orari di Pasquetta

Dopo la chiusura di Pasqua, i monumenti del Duomo di Firenze tornano ad ospitare fiorentini e turisti durante la Pasquetta 2022: Museo dell’Opera del Duomo, Campanile di Giotto e Battistero sono aperti dalle 9:00 alle 19:45, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore dalle 10:15 alle 17:00, la Cupola del Brunelleschi dalle 8:15 alle 19:30 e la Cripta di Santa Reparata dalle 10:15 alle 16:45. Tra le altre chiese per cui a Pasquetta è prevista l’apertura segnaliamo il complesso di Santa Croce (9:30-17:30), quello di San Lorenzo (9:30-17:30), la Basilica di Santo Spirito (10:00-13:00 e 15:00-18:00) e la Basilica di San Miniato al Monte (9:30-12:30 – 15:00-18:00).

Pasquetta 2022, gli altri musei aperti in centro a Firenze

Sempre in centro lunedì 18 aprile il Museo degli Innocenti seguirà l’orario di apertura 10:00-18:00, per gli amanti della scienza il Museo Galileo è attivo dalle 9:30 alle 18:00. Tra gli altri scrigni di bellezza tutti da scoprire il Museo della Misericordia – che di recente è tornato accessibile – lunedì sarà aperto dalle 10 alle 16, la Fondazione Zeffirelli sarà accessibile dalle 10:00 alle 18:00, la Casa di Dante dalle 10 alle 19, il Museo Marino Marini dalle 10 alle 19 e il Museo Ebraico e la Sinagoga di Firenze dalle 10:00 alle 17:30.

Fuori dal centro, il 18 aprile

Per una gita poco fuori dal centro segnaliamo che a Pasquetta sono aperti il Museo Stibbert (10:00-14:00) con una preziosa collezione di armature e armi antiche, il giardino della Villa Medicea di Castello (10:00-14:00, gratis) che conserva un pregevole esempio di giardino dall’italiana, e il Museo del calcio di Coverciano, per i tifosi azzurri. Più lontano è possibile immergersi nel verde del Parco Mediceo di Pratolino (10:00-20:00, gratis), uno dei luoghi dove fare un picnic nei dintorni di Firenze, vedere la Certosa del Galluzzo (visite alle ore 10:00;11:00; 15:00; 16:00; 17:00) e visitare la Villa Medicea di Cerreto Guidi (visite alle 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 15:00; 16:00). Sul sito di Feel Florence è possibile trovare tutti gli orari dettagliati.

Cosa vedere a Pasqua e Pasquetta 2022: le mostre aperte a Firenze

Una delle grandi mostre da visitare durante le giornate di Pasqua e Pasquetta 2022 è sicuramente Donatello. Il Rinascimento, la grande esposizione divisa in due sedi: Palazzo Strozzi e Bargello. Entrambi luoghi saranno aperti domenica 17 e lunedì 18 aprile, Palazzo Strozzi dalle 10 alle 20 e il Museo del Bargello dalle 8:45 alle 19:00. Dalla sua inaugurazione l’esposizione ha già riscosso un grande successo, superando le 30.00 presenze e riportando in luce uno dei maestri più importanti del periodo rinascimentale italiano.

Tra le mostre da vedere a Firenze tra Pasqua e Pasquetta 2022, anche Galileo Chini e Il Simbolismo Europeo, rassegna ospitata a Villa Bardini (ore 10-19) e che chiuderà tra poche settimane. Nelle stanze è possibile ammirare 200 opere fra dipinti, illustrazioni e ceramiche. Orari prolungati durante queste festività per vedere la mostra digitale Inside Dalì, nell’ex chiesa di Stefano al Ponte, che grazie a proiezioni e videomapping permette una full immersion nelle atmosfere del maestro surrealista: Pasqua dalle 10 alle 20, il lunedì dell’Angelo dalle 10 alle 19. Ultimi giorni anche per visitare la mostra Seta al Museo Ferragamo (orario 10:30-19:30 a Pasqua e Pasquetta).

Spazio inoltre alle mostre temporanee nei musei di Firenze, aperti a Pasqua e Pasquetta 2022. A Palazzo Medici Riccardi si potrà visitare la mostra Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento, un’esposizione che racchiude il cuore pulsante dell’arte italiana del Novecento attraverso gli occhi dell’artista toscano (ore 9-19 entrambi i giorni). Al Museo Novecento, aperto il 17 e 18 aprile dalle 11 alle 20, sono in corso 3 esposizioni: Filippo De Pisis – L’illusione della superficialità, Giulio Paolini – Quando è il presente? e Luca Vitone – D’après.