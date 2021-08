Ferragosto 2021, a Firenze tanti musei aperti. Gli orari

Un ottimo modo per scansare la canicola prevista per il giorno di Ferragosto 2021 a Firenze è certamente fare visita ad uno dei tanti musei aperti. Sono davvero molti i musei visitabili il 15 agosto (previa esibizione del Green Pass), ecco un assaggio dei maggiori: tra quelli che fanno regolare apertura e quelli che tengono in via straordinaria i battenti aperti, il pieno di bellezza e cultura è garantito.

Dagli Uffizi al Bargello, il 15 agosto si passa al museo

Andiamo con ordine, nel giorno di Ferragosto 2021 sarà aperta a Firenze la Galleria degli Uffizi – dalle 8:15 alle 18:50 – ma attenzione, il sabato e la domenica è necessario effettuare la prenotazione con almeno un giorno d’anticipo. Prenotazione anticipata e obbligatoria anche per Palazzo Pitti – aperto dalle 13:30 alle 18:50 – per il Giardino di Boboli, aperto al pubblico dalle 8:15 alle 19 e per visitare la Galleria dell’Accademia (dalle 9 alle 18:45). Da visitare il 15 agosto 2021 anche anche il Museo Nazionale del Bargello, che però è aperto solo la mattina (dalle 8:45 alle 13:30).

Ferragosto 2021 nei musei civici di Firenze: da Palazzo Vecchio alla Torre San Niccolò, gli orari

Anche i Musei civici di Firenze saranno aperti a Ferragosto 2021. Il 15 agosto sarà possibile fare visita al Museo di Palazzo Vecchio (inclusa la Sala dei Duecento con la mostra sugli Arazzi medicei, dalle 9 alle 19), al Museo Stefano Bardini (dalle 11 alle 17), al Museo Novecento (dalle 11 alle 21), alla Cappella Brancacci (dalle 13 alle 17), alla Fondazione Romano (dalle 13 alle 17), al Forte Belvedere (aperto dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito e accesso alle due mostre “Pienovuoto. Massimo Vitali” e “Italie: dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea”) e al Complesso di Santa Maria Novella (dalle 12 alle 17).

Si potrà inoltre partecipare alle visite guidate e agli itinerari family (tutti fruibili solo su prenotazione all’indirizzo [email protected], oppure 055 2768224) organizzati da MUS.E nei musei civici fiorentini. Si comincia dal Museo di Palazzo Vecchio, dove domenica sarà possibile far visita ai percorsi segreti, alle visite guidate al palazzo ma anche alle attività per bambini “Favola della tartaruga con la vela”, “Per fare una città ci vuole un fiore” e “Vita di corte”.

Al Museo Novecento, oltre alle visite guidate alle numerose mostre temporanee si potrà partecipare agli atelier “Disegnare per vedere” sulla mostra dedicata a Henry Moore. Visite guidate anche al complesso di Santa Maria Novella, al Memoriale di Auschwitz (15:30; 16:30; 17:30) e alla Torre San Niccolò (dalle 17 alle 19:30; visite guidate ogni 30 minuti); attive anche le passeggiate dantesche con partenza da Palazzo Vecchio (alle 11:30).

Mostre e non solo, dentro e fuori dal centro

Ci sono ancora un paio di settimane di tempo prima che chiuda, quindi Ferragosto potrebbe essere una buona occasione per vedere dal vivo le opere esposte a Palazzo Strozzi alla mostra “American art. 1961-2001”, aperta dalle 10 alle 21. Restando nel cuore del centro storico, si può fare visita a Palazzo Medici Riccardi (dalle 9 alle 19) al Museo dell’Opera del Duomo (dalle 10:15 alle 17) al Battistero di San Giovanni (aperto dalle 11:15 alle 18), alla Cupola del Brunelleschi (dalle 12:15 alle 17:30) e al Campanile di Giotto (dalle 8:15 alle 19:45) ma, attenzione, non alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, che è chiusa il 15 agosto.

I ragazzi (ma non solo) rimarranno affascinati dalle bellissime collezioni del Museo Galileo, le cui porte rimarranno aperte al pubblico nella fascia oraria che va dalle 9:30 alle 18 mentre chi è alla ricerca di una visita un po’ più à la page, può andare al Gucci Garden, paradiso per gli amanti della moda e dell’immaginario onirico del designer Alessandro Michele (aperto dalle 10 alle 19). Chi invece vuol fare un giro fuori dal centro, dalle 10 alle 18 può fare visita al Museo Stibbert, cogliendo l’occasione per fare una bella passeggiata nel grande parco che circonda la ex residenza di Frederick Stibbert.

Musei gratis a Ferragosto 2021 a Firenze e in Toscana

Nella lunga lista di musei aperti ci sono anche luoghi da visitare gratis, senza mettere mano al portafoglio. Come, ad esempio il bellissimo e poco frequentato Cenacolo di Andrea del Sarto (aperto dalle 8:15 alle 13:50), il Chiostro dello scalzo (dalle 8 alle 14) e il parco di Villa il Ventaglio (dalle 8:30 alle 19:30).

E per chi vuole fare un salto fuori porta, un’idea potrebbe essere la Villa Medicea di Cerreto Guidi (ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione obbligatoria per piccoli gruppi fino a 6 persone alle 9.00 alle 10.00, alle 11.00, alle 12.00, alle 15.00 e alle 16.00 – Info 0571.55671 e [email protected]) o il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia aperto dalle 10 alle 20, classica meta degli amanti del picnic agostano.