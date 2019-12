Ogni giorno c’è qualcosa di diverso da vedere, perché non vanno in ferie per le feste. Tra la vigilia di Natale e il 26 dicembre molti musei Firenze sono aperti: il giorno con la maggiore offerta è Santo Stefano, con una lunga lista di luoghi da visitare, la data invece con il numero più alto di chiusure è il 25 dicembre, anche se a veder bene qualche perla da scoprire si trova sempre come ad esempio tra le chiese aperte al pubblico.

La vigilia di Natale al museo

Iniziamo da martedì 24 dicembre 2019: in attesa di Babbo Natale si può fare una capatina tra le sale dei principali musei fiorentini, da quelli statali ai musei comunali e privati la stragrande maggioranza è aperta. Attenzione però alle chiusure anticipate (alla fine dell’articolo trovate tutti gli orari dettagliati).

Tra i “big” segnaliamo l’apertura, mattina e pomeriggio, di Uffizi, Palazzo Pitti, Boboli, Galleria dell’Accademia, Museo del Duomo di Firenze con la Cupola del Brunelleschi (prenotazione obbligatoria), Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Santa Maria Novella e Museo Novecento. Altri invece sono accessibili solo fino all’ora di pranzo, come Bargello, Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, San Marco, Museo archeologico e Museo dell’Opificio delle pietre dure, Biblioteca medicea Laurenziana in San Lorenzo. In più per la vigilia apertura straordinaria del Museo Galileo dalle 9.30 alle 18.00.

I musei di Natale aperti a Natale

Il 25 dicembre 2019 la stragrande maggioranza dei luoghi d’arte fiorentini è chiusa. Fanno eccezione il museo di Santa Maria Novella che è aperto nel pomeriggio, dalle 13.00 alle 17.30, e Palazzo Strozzi che ospita la mostra su Natalia Goncharova con il consueto orario 10.00-20.00. Tra le chiese di Firenze aperte per Natale segnaliamo Orsanmichele (10.00 – 17.00), San Miniato al Monte (13.00 – 17.30), Santissima Annunziata (16.00 – 17.15), Santo Spirito (11.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00), chiuso invece per tutta la giornata il Duomo, in Santa Maria del Fiore si terranno infatti le celebrazioni religiose.

26 dicembre: dagli Uffizi a Pitti chi apre per Santo Stefano

Santo Stefano è il giorno festivo che a Firenze mette sul piatto la maggior offerta di musei aperti al pubblico anche con visite in notturna. Succede a Palazzo Vecchio, visitabile fino alle 23.00, e a Palazzo Strozzi dove la mostra su Natalia Goncharova è accessibile come ogni giovedì fino alle 11 di sera.

Tutti i principali musei statali sono aperti: Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria dell’Accademia, Cappelle medicee e San Marco per l’intera giornata, mentre Bargello, il museo archeologico nazionale e quello dell’Opificio delle pietre dure sono accessibili solo al mattino. Ma l’elenco dei musei attivi il 26 dicembre a Firenze è ancora lungo, ci sono ad esempio Santa Maria Novella e il museo degli Innocenti aperti da mattina a sera, mentre Villa Bardini regala a tutti l’ingresso gratis alle mostra Enigma Pinocchio e Corpo a Corpo.

Nel giorno in cui si festeggia Santo Stefano, tornano, come da tradizione, le visite gratuite all’abazia di San Miniato al Monte in due turni al mattino e al pomeriggio, senza prenotazione (orari: 10.00, 11.30, 15.00 e 17.00). Fuori dal centro non fanno ferie neppure la villa medicea della Petraia e il giardino di quella di Castello, accessibili a costo zero.

I musei di Firenze aperti durante le feste natalizie, gli orari

Ecco quindi l’elenco dettagliato dei musei di Firenze che sono aperti tra la vigilia di Natale e il 26 dicembre, con gli orari.

I musei aperti il 24 dicembre

Tutto il giorno (attenzione alle chiusure anticipate)

Uffizi 8.15 – 18.00

8.15 – 18.00 Palazzo Pitti 8.15 – 18.00

8.15 – 18.00 Giardino di Boboli 8.15 – 16.30

8.15 – 16.30 Galleria dell’Accademia 8.15 – 18.00

8.15 – 18.00 Grande Museo del Duomo 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Palazzo Vecchio 9.00 – 19.00 (Torre di Arnolfo 10.00 – 17.00)

9.00 – 19.00 (Torre di Arnolfo 10.00 – 17.00) Santa Maria Novella 9.00 – 17.30

9.00 – 17.30 Museo Novecento 11.00 – 19.00

11.00 – 19.00 Palazzo Medici Riccardi 9.00 – 19.00

9.00 – 19.00 Palazzo Strozzi , mostra Natalia Goncharova 10.00 – 20.00

, mostra Natalia Goncharova 10.00 – 20.00 Museo Galileo 9.30 – 18.00

9.30 – 18.00 Museo di antropologia ed etnologia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Museo di Geontologia e Paleontologia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Fondazione Horne 10.00 – 14.00

10.00 – 14.00 Museo ebraico e Sinagoga 10.00 – 17.00

10.00 – 17.00 Museo della Misericordia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Museo Gucci 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Museo Salvatore Ferragamo 10.00 – 19.30

10.00 – 19.30 Officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella 9.00 – 20.00

9.00 – 20.00 Villa medicea La Petraia 8.30 – 16.30 (zona Castello)

Solo la mattina

Bargello 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Cappelle medicee 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Palazzo Davanzati 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Museo di San Marco 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Museo Archeologico nazionale 8.15 – 14.00

8.15 – 14.00 Museo dell’Opificio delle pietre dure 8.15 – 14.00

8.15 – 14.00 Biblioteca medicea Laurenziana 9.30 – 13.30

9.30 – 13.30 Museo Stibbert 10.00 – 13.00

10.00 – 13.00 Cenacolo di Sant’Apollonia 8.15 -13.50

8.15 -13.50 Cenacolo di San Salvi 8.15 -13.50

I musei di Firenze aperti a Natale

Museo di Santa Maria Novella 13.00 – 17.30

13.00 – 17.30 Palazzo Strozzi, mostra su Natalia Goncharova 10.00-20.00

Le chiese fiorentine aperte alle visite il 25 dicembre

Santissima Annunziata (16.00 – 17.15)

(16.00 – 17.15) Orsanmichele 10.00 – 17.00

10.00 – 17.00 Santo Spirito (11.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00)

(11.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00) Santa Felicita 9.30 – 12.30

9.30 – 12.30 Santa Trinita 8.30 – 10.45 e 16.00 – 18.00

8.30 – 10.45 e 16.00 – 18.00 San Miniato al Monte (13.00 – 17.30)

(13.00 – 17.30) Certosa del Galluzzo visite alle ore 16.00

Attenzione: il Duomo è chiuso alla visite

26 dicembre nei musei fiorentini

Tutto il giorno (attenzione alle chiusure anticipate)

Uffizi 8.15 – 18.50

8.15 – 18.50 Palazzo Pitti 8.15 – 18.50

8.15 – 18.50 Giardino di Boboli 8.15 – 16.30

8.15 – 16.30 Galleria dell’Accademia 8.15 – 18.50

8.15 – 18.50 Cappelle medicee 8.15 – 17.50

8.15 – 17.50 Museo di San Marco 8.15 – 16.50

Grande Museo del Duomo 9.00 – 19.00

9.00 – 19.00 Palazzo Vecchio 9.00 – 23.00 (Torre di Arnolfo 10.00 – 17.00)

9.00 – 23.00 (Torre di Arnolfo 10.00 – 17.00) Santa Maria Novella 9.00 – 17.30

9.00 – 17.30 Museo Novecento 11.00 – 19.00

11.00 – 19.00 Palazzo Medici Riccardi 9.00 – 19.00

9.00 – 19.00 Palazzo Strozzi, mostra Natalia Goncharova 10.00 – 23.00

mostra Natalia Goncharova 10.00 – 23.00 Museodegli Innocenti 11.00 – 18.00

11.00 – 18.00 Fondazione Zeffirelli 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Villa Bardini 10.00 – 19.00 (ingresso gratuito alle mostre)

10.00 – 19.00 (ingresso gratuito alle mostre) Museo Galileo 9.30 – 18.00

9.30 – 18.00 Museo di antropologia ed etnologia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Museo di Geontologia e Paleontologia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Museo ebraico e Sinagoga 10.00 – 17.00

10.00 – 17.00 Museo della Misericordia 9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Museo Gucci 10.00 – 22.00

10.00 – 22.00 Museo Salvatore Ferragamo 10.00 – 19.30

10.00 – 19.30 Giardino della villa medicea di Castello 8.30 – 16.30

8.30 – 16.30 Villa medicea La Petraia 8.30 – 16.30 (zona Castello)

Solo la mattina

Bargello 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Palazzo Davanzati 8.15 – 13.50

8.15 – 13.50 Museo Archeologico nazionale 8.15 – 14.00

8.15 – 14.00 Museo dell’Opificio delle pietre dure 8.15 – 14.00

8.15 – 14.00 Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine 13.00 – 17.00

in Santa Maria del Carmine 13.00 – 17.00 Cenacolo di Sant’Apollonia 8.15 -13.50

8.15 -13.50 Cenacolo di San Salvi 8.15 -13.50

Più informazioni sul sito Firenze Turismo.