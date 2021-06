Notte europea dei musei 2021 a Firenze: apertura serale a 1 euro

Sabato 3 luglio, alcuni luoghi d’arte di Firenze sono aperti per la Notte europea dei musei 2021, con orario serale prolungato e biglietto di ingresso a 1 euro. Di norma questo evento, nato per valorizzare il patrimonio artistico del Vecchio Continente, si svolge a maggio, ma per questa edizione è stato deciso di spostare le iniziative in piena estate a causa della pandemia. Così il programma della notte dei musei 2021 sarà più limitato rispetto agli anni passati.

Musei di Firenze aperti a 1 euro per la notte europea del 3 luglio 2021

In occasione della Notte europea dei musei di sabato 3 luglio 2021, a Firenze saranno aperti fino dalle ore 19.00 alle 22.00 3 luoghi d’arte statali, che in questa fascia oraria saranno visitabili al prezzo simbolico di 1 euro: la Galleria dell’Accademia, il Museo del Bargello e il museo dell’Opificio delle Pietre Dure. Prima delle ore 19.00 la tariffa rimarrà quella consueta. Per quanto riguarda la Galleria dell’Accademia, che dal 1° luglio riapre alle viste anche il primo piano dedicato al Tardo gotico fiorentino, per entrare dalle 19 di sabato è obbligatorio prenotare l’ingresso. Quindi al costo del biglietto di 1 euro andrà sommato quello della prenotazione. Non è necessario prenotare invece per entrare dalle 19.00 nel Museo del Bargello, che ospita anche la mostra “Onorevole cittadino di Firenze”, dedicata al rapporto di Dante Alighieri con la sua città.

Obbligo di prenotazione per il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure nel centro di Firenze (via degli Alfani): per evitare assembramenti è stato attivato un servizio online per fissare l’orario di entrata, tra le 19.00 e le 22.00, in occasione della notte europea dei musei 2021. Le prenotazioni sono partire il 28 giugno e sono 5 le fasce orarie di ingresso, ognuna per un massimo di 6 visitatori e con uscita prevista 60 minuti dopo: ore 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 e 21.00. In caso di sold out sarà possibile mettersi in lista di attesa.

Musei a 1 euro: come nasce l’iniziativa

La notte europea dei musei è promossa anche per questo 2021 dal Ministero della Cultura italiano ed è celebrata negli altri Paesi dell’Unione. La Nuit des musees è nata 16 anni fa grazie a un’idea del Ministero della Cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, la rete internazionale dei musei. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e coinvolgere anche i più giovani, abbattendo i costi di entrata. Sul sito del Ministero della Cultura si trovano i principali musei che aderiscono a questa notte dell’arte: in Toscana, oltre ai 3 musei di Firenze che abbiamo citato, partecipa anche il museo nazionale di San Matteo a Pisa.