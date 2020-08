Pavimento del Duomo di Siena: le date della scopertura 2020

Il pavimento del Duomo di Siena torna visibile con i suoi suggestivi mosaici: la scopertura di questo prezioso gioiello all’interno della cattedrale nel 2020 dura solo un mese e mezzo. Il meraviglioso “tappeto marmoreo” viene mostrato di nuovo agli occhi dei turisti e dei senesi, nonostante quest’anno il Palio dell’assunta non si sia corso a causa dell’emergenza Covid. Un’apertura limitata perché l’opera, frutto di 500 anni di lavoro, è tanto meravigliosa quanto fragile, motivo per cui il pavimento-capolavoro della cattedrale senese viene scoperto solo in determinati periodi dell’anno e in genere dopo la corsa in piazza del Campo che si tiene il giorno dopo Ferragosto.

Quando viene scoperto il Pavimento del Duomo di Siena nel 2020

Un capolavoro unico realizzato con la tecnica del commesso marmoreo. La scopertura del pavimento all’interno della cattedrale di Siena avviene lunedì 17 agosto e i mosaici rimangono visibili al pubblico fino a mercoledì 7 ottobre 2020, tutti i giorni, anche se gli orari potrebbero subire variazioni in concomitanza con le celebrazioni religiose.

Il pavimento “più bello, grande e magnifico che sia mai stato fatto”, così Giorgio Vasari ha definito quest’opera iniziata nel Trecento e andata avanti fino all’Ottocento, su disegno di tanti artisti come Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Domenico Beccafumi e Pinturicchio. Si tratta di 56 tarsie il cui messaggio richiama costantemente la Sapienza.

Fino a quando visitare la cattedrale senese

Fino al 7 ottobre 2020 è quindi possibile compiere il percorso di visita dentro il Duomo di Siena ammirando il pavimento in sicurezza, rispettando i protocolli anti-Covid19. Tra i vari servizi, anche delle visite guidate in varie lingue che accompagnano il pubblico alla scoperta di questo capolavoro.

Scopertura del pavimento del Duomo di Siena: orari e biglietti dell’apertura straordinaria

Il Duomo di Siena è aperto alle visite dalle ore 10.30 alle 18.00 dal lunedì al sabato e, durante il periodo della scopertura del pavimento, la domenica con orario 9.30 – 18.00. L’ultimo ingresso è mezz’ora prima della chiusura.

I biglietti per visitare la cattedrale costano 8 euro, il ridotto 6 euro (gruppi e scolaresche), ticket gratis invece per i bambini fino ai 6 anni, i disabili, i religiosi, i giornalisti accreditati, gli studenti dell’Università di Siena e per stranieri, i residenti e nati nel Comune di Siena.

Per l’Opa Si Pass (il biglietto cumulativo che permette di visitare cattedrale, pavimento e Libreria Piccolomini, Museo dell’Opera e panorama dal Facciatone, Cripta sotto il Duomo e Battistero) si spendono 15 euro tra il 18 agosto e il 15 ottobre, ma se a questi monumenti si aggiunge anche la Porta del cielo (il percorso per vedere dall’alto l’interno e l’esterno della cattedrale) il prezzo è di 20 euro.

Sul sito dell’Opera del Duomo di Siena è presente anche un “mappa” del pavimento con la spiegazione delle principali scene raffigurate.