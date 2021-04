Diventa online la mostra archeologica delle Gallerie degli Uffizi sulla figura e il ruolo della donna nell’antica Roma. La rassegna dal titolo ‘Imperatrici, matrone, liberte’, ricorda una nota, è stata inaugurata all’inizio dello scorso novembre e chiusa per le restrizioni anti Covid dopo solo un giorno. Da oggi è possibile fare un tour virtuale gratuito sul sito del museo.

La prima mostra online degli Uffizi

Si tratta della prima mostra in assoluto resa visitabile online dalle Gallerie in questa modalità in cui è possibile zoomare su tutti i dettagli delle opere e visualizzare didascalie ed informazioni aggiuntive, sia in italiano che in inglese. Tra le funzioni ci si potrà collegare direttamente alla scheda tecnica completa dell’opera negli archivi del sito del museo: si tratta di circa 30 opere provenienti dalla collezione archeologiche del complesso museale. Tra queste, anche le sculture di Agrippina Minore, madre di Nerone, o di Domizia Longina, sposa di Domiziano.

Mostra online per gli Uffizi: il risultato di un lungo percorso sulla storia di genere

Come dichiarato dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt il museo ha dedicato negli ultimi anni “grande attenzione alle tematiche della storia di genere ribaltando l’immagine tradizionale e tradizionalista delle donne e mostrandone invece il lato creativo, forte e indomito. La mostra è inoltre un’occasione unica per permettere ai nostri visitatori di ammirare splendidi pezzi della nostra importantissima collezione archeologica, che stupiranno anche il nostro pubblico più attento”.

