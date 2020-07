Le relazioni sentimentali al tempo di WhatsApp sono tutta un’altra storia. Lo spiega Lucrezia Sarnari nel suo ultimo romanzo: Vie di fuga (304 pagine, 18 euro), è il titolo della seconda fatica letteraria della blogger, pubblicato da Rizzoli.

I sentimenti hanno la spunta blu? Il romanzo di Lucrezia Sarnari

Dopo il successo di “Dieci cose che avevo dimenticato”, Lucrezia Sarnari torna con una commedia sentimentale e dissacrante, per raccontare tutto quello che non si osa dire sull’amore ai tempi della piattaforma di comunicazione più usata del globo.

Giulia, Irene e Francesca, le protagoniste di “Vie di Fuga”, si svegliano una mattina e i social non funzionano più. Lo stesso accade ai cellulari, alle e-mail, a Netflix, Prime e Spotify. Sono completamente scollegate. Cosa succede, allora, a tutte le conversazioni rimaste sospese a metà? I segreti, le “seconde” vite, i desideri lasciati per anni nascosti nei computer e negli smartphone, andranno affrontati o si potrà continuare a far finta di niente? Queste le domande a cui le tre ragazze cercano (invano?) di dare delle risposte.

Vie di fuga, il romanzo della blogger di “C’era una vodka”

Sarnari, celebre per le irriverenti storie pubblicate sul suo diario online C’era una vodka, sarà a Firenze martedì 21 luglio alle 18:30 da Zap – Zona aromatica protetta (Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1), per presentare il Vie di fuga insieme a Alessandra Bravi, giornalista del Corriere Fiorentino.