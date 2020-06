Anche a casa Medici si riaprono le porte dopo il lockdown. E per chi ha voglia di tornare a visitare un museo gratis, nel weekend del 12 giugno a Firenze ripartono le visite guidate (in sicurezza) in tre delle più belle dimore del granducato, patrimonio Unesco: i giardini della Villa medicea di Castello e di Petraia oltre alla Villa medicea e giardino di Cerreto Guidi.

Villa Medicea aperta gratis, su prenotazione e in sicurezza

La riapertura – esclusivamente su prenotazione e con attenzione alle norme di sicurezza anti-Covid per i visitatori, il personale, l’ambiente e le opere – prevede anche la partecipazione ai percorsi narrativi I giardini della bizzarria, realizzati in collaborazione con Unicoop Firenze e con la collaborazione di Stazione Utopia. Una serie di percorsi tematici per grandi e piccini (differenziati per gruppi da 3 a 6 anni e da 6 a 10) che invitano alla scoperta della storia e della grande varietà botanica delle straordinarie Ville Medicee vissute prima dalla famiglia Medici e poi dai Lorena e dai Savoia.

Un museo a cielo aperto: dal 12 giugno aperture solo nei weekend

Queste meravigliose tenute nei dintorni di Firenze, teatro della vita di corte tra arte e mecenatismo, caccia, vita nella natura e convivialità, fanno parte dei 49 tra musei e luoghi della cultura del Mibact sul territorio toscano. Una riapertura cauta, che dal 12 giugno vede riaperti i giardini (e la villa di Cerreto Guidi) solamente nei fine settimana, mentre dal 1° luglio si ripartirà con un’apertura più ampia e regolare. I percorsi guidati de “I Giardini della Bizzarria” saranno a disposizione dei visitatori gratuitamente per tutti i fine settimana dal 12 giugno al 5 luglio.

Visite guidate alle ville medicee di Firenze per grandi e piccini: le date

Ecco il calendario completo delle visite guidate:

Visite alla Villa Medicea di Cerreto Guidi e al Museo Storico della Caccia e del Territorio

Dal 12 giugno al 5 luglio, tutti i venerdì, sabato, domenica ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00, 40 min per piccoli gruppi max 6 persone – Visite narrate sabato 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno, 4 luglio h. 16.00 – durata 40 min.

Visite al giardino della Villa Medicea di Castello (Firenze)

Sabato 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno, 4 luglio ore 9.30 – 11.00 – 15.30 – 17.00 – durata 1h e 15 min – Visite narrate per bambini dal 6 ai 10 anni sabato 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno, 4 luglio h. 11.30 – durata 40 min.

Visite al giardino della Villa Medicea di Petraia (Firenze)

Domenica 14 giugno, 21 giugno, 28 giugno, 5 luglio -ore 9.30 – 15.30 – 17.00 – durata 1h e 15 min. – Visite narrate per bambini dai 3 ai 6 anni Domenica 14 giugno, 21 giugno, 28 giugno, 5 luglio h. 11.30 – durata 40 min.

Le prenotazioni sono già attive con link eventbrite sul sito della Direzione regionale musei della Toscana e di Stazione Utopia.