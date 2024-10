Accensione del riscaldamento a Firenze: le date 2024

- Pubblicità -

L’accensione del riscaldamento a Firenze, nell’autunno 2024, si avvicina: salvo un’ordinanza in extremis, bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di attivare i termosifoni, nei condomini con caldaie centralizzate come nelle case con impianto autonomo o dotate di stufe e camini. È la normativa nazionale a fissare questo calendario, in base alla zona climatica in cui si trovano le diverse città. Vengono fissati anche gli orari, i limiti di temperatura per gli ambienti e il periodo massimo in cui il riscaldamento può restare acceso durante la giornata.

Le date 2024 per l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento a Firenze

La nostra città ricade per gran parte nella zona climatica D, più o meno a “metà classifica” tra le aree d’Italia più fredde (zona F) e quelle invece più temperate (zona A). Solo una manciata di località del territorio comunale, a un’altezza superiore ai 200 metri sul livello del mare, si trova in zona E. Zona climatica D pure per la piana fiorentina, da Scandicci a Campi Bisenzio, da Sesto Fiorentino a Lastra a Signa. Alcuni comuni del Mugello invece si trovano in fascia E (Barberino, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero a Sieve, Londa), come anche Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano, Tavarnelle.

Quindi quando si possono accendere i termosifoni a Firenze? Salvo situazioni meteo particolarmente rigide, gli impianti di riscaldamento centralizzati dei condomini e quelli autonomi delle abitazione potranno essere attivati dal 1° novembre 2024 (dal 15 ottobre per la zona E). Una data fissa che è stata spostata solo in occasione della crisi energetica del 2022. Secondo le norme nazionali, lo spegnimento degli impianti a Firenze, e nelle altre città della zona D ed E, è prevista il 15 aprile 2025. In caso di condizioni climatiche particolari però può essere prevista una proroga (o una fine in anticipo, se le temperature sono più miti).

Gli orari di accensione dei termosifoni a Firenze

L’impianto di riscaldamento può essere acceso nel territorio comunale di Firenze dal 1° novembre 2024 al 15 aprile 2024 per un massimo di 12 ore al giorno, comprese nell’orario che va dalle 5 del mattino alle 23. Fuori da questa finestra deve essere necessariamente spento.

Per le poche località di Firenze che si trovano sopra i 200 metri il limite giornaliero sale a 14 ore. Per quanto riguarda la temperatura interna degli ambienti i limiti sono fissati a 20 gradi per le abitazioni (con 2 gradi di tolleranza in più) e a 18 gradi per le attività industriali e artigianali. Ovviamente sono previste deroghe per utenze particolari, come ospedali, Rsa, scuole, asili, piscine, saune e le attività artigianali e industriali che richiedono temperature più alte per motivi tecnici o di produzione.

L’ordinanza di accensione dei termosifoni

In caso di condizioni climatiche particolarmente rigide, i sindaci possono firmare ordinanze per anticipare o per prorogare il periodo di accensione dei termosifoni, come successo l’anno scorso ad aprile in Toscana. In questi casi la durata massima dell’accensione degli impianti di riscaldamento non può superare la metà delle ore previste di norma, quindi a Firenze in caso di anticipi o proroghe non si può andare sopra le 6 ore giornaliere.

Il Comune, sul suo sito, specifica che regole e date riguardano non solo gli impianti termici a gas, ma anche stufe a legna o pellet, caminetti o termocamini. In Toscana, non è più obbligatorio l’accatastamento dei camini: la registrazione a questo “censimento” è volontaria ed è necessaria solo se si vorranno richiedere i i contributi regionali per riqualificare vecchi generatori alimentati a biomassa.