Cosa si può fare senza il green pass: dove non serve

Gli italiani sono alle prese con le nuove regole. “Se non ho il green pass cosa posso fare, ci sono attività in cui non serve?”, si chiede chi è in ritardo con il vaccino anti-Covid o chi non vuole farlo, nonostante gli inviti degli esperti. Dal 6 agosto la certificazione verde è diventata obbligatoria per usufruire di molte attività pubbliche e dal 1° settembre le maglie si restringeranno anche sui trasporti e sui treni. Ecco cosa si può fare senza il green pass.

Cosa si può fare senza green pass: entrare nei negozi, andare nei centri commerciali e al supermercato

Via libera allo shopping. Il green pass non è richiesto per entrare nei negozi, da quelli di abbigliamento alle profumerie, dalle botteghe alimentari al supermercato. Senza certificato verde si può andare anche nei centri commerciali. Ok agli acquisti quindi, ma sempre con la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza dagli altri e con il contingentamento degli ingressi.

Parrucchieri e centri estetici

Identica situazione per coiffeur ed estetiste: si può accedere a questi servizi senza dover mostrare il green pass. Ovviamente rimangono in vigore tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid già previsti. Regole più stringenti invece per chi si vuole rilassare nei centri benessere nei centri termali e nelle spa (anche degli alberghi), perché per queste attività è obbligatorio il green pass.

Dove non serve il green pass: al bancone del bar, nei ristoranti all’aperto e in quelli degli alberghi

Andare a pranzo o a cena in un ristorante o in un bar all’aperto: ecco cosa può fare chi non ha ancora il green pass. Per le attività di ristorazione con spazi esterni non è richiesto il certificato, ma solo per quelle negli ambienti al chiuso, con servizio al tavolo. Questo vuol dire che è permesso consumare al bancone del bar o in piedi anche se non si ha il certificato. Inoltre le FAQ pubblicate sul sito del governo hanno chiarito che chi pernotta in un hotel può mangiare nei ristoranti al chiuso degli alberghi senza green pass, mentre gli ospiti esterni devono mostrarlo per accedere agli stessi spazi interni.

Andare in una piscina all’aperto

Secondo il decreto dello scorso 23 luglio, il green pass non è obbligatorio nelle piscine all’aperto, ma solo in quelle al chiuso. Stesse regole per le palestre, i centri natatori e i centri benessere. Chi non ha il certificato verde non ha modo di entrare in parchi divertimento, mostre, musei, biblioteche, cinema, teatri, fiere, sagre, spettacoli all’aperto, centri culturali e ricreativi, sale scommesse e nelle sedi dei concorsi pubblici. Il green pass non serve per andare a messa in chiesa o a pregare.

Si può partire e viaggiare senza green pass (fino al 1° settembre)

Le maglie per i viaggi in Italia verranno strette solo a partire dal 1° settembre 2021, ha deciso il Consiglio dei Ministri varando il nuovo decreto legge di agosto che ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dunque fino al 31 agosto 2021 si può viaggiare senza green pass, all’interno dei confini nazionali, in areo, traghetto, nave, prendere treni a lunga percorrenza e i trasporti pubblici su gomma che collegano più di 2 regioni. Dal 1° settembre per usare questi mezzi servirà il certificato verde.

Il green pass non serve per andare a scuola

Gli studenti possono andare a scuola, anche se non sono vaccinati. Sotto i 12 anni il certificato verde non è richiesto e non è previsto per gli studenti delle medie e superiori che potranno seguire le lezioni in presenza in base ai protocolli di sicurezza. Sono i lavoratori della scuola, come i docenti, il personale amministrativo e i collaborati, a essere obbligati ad avere il green pass per il prossimo anno scolastico. Anche gli studenti universitari devono averlo.

Se non ho il green pass cosa posso fare

Ecco in sintesi per cosa non serve il green pass dal 6 agosto:

negozi, centri commerciali, supermercati

parrucchieri e centri estetici

ristoranti e bar all’aperto

consumo al bancone del bar o del ristorante

ristoranti al chiuso degli alberghi (solo per i clienti dell’hotel)

piscine, centri benessere, palestre all’aperto

aerei, treni a lunga percorrenza, traghetti, navi, pullman interregionali (fino al 31 agosto 2021)

per andare a scuola a frequentare le lezioni (elementari, medie, superiori)

Qui i luoghi per cui serve il green pass dal 6 agosto.