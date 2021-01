Covid Toscana, 452 nuovi casi: i dati del 8 gennaio

Continuano le fluttuazioni della curva epidemiologica. I dati dei nuovi contagi di Covd-19 in Toscana sono oggi in calo: secondo bollettino della Regione dell’8 gennaio nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 452 casi positivi al coronavirus. Grossomodo stabile il numero di tamponi.

I tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore sono infatti 7.563, ai quali si aggiungono 5.608 test rapidi. Intanto la Toscana è la prima regione in Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alle dosi consegnate.

Covid-19 in Toscana 8 gennaio, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (8 gennaio 2021): 452 (ieri erano 667)

di Covid-19 in Toscana (8 gennaio 2021): 452 (ieri erano 667) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 7.563 (il giorno precedente 8.377)

Test antigenici: 5.608 (ieri 1.085)

Rapporto positivi/tamponi in Toscana: 6% (ieri 8,1%), 16,4% se si escludono i tamponi di controllo

Covid: la situazione negli ospedali della Toscana e i morti

Questi i dati sui casi positivi, i ricoverati e i decessi per Covid-19 in Toscana, aggiornati a oggi, 8 gennaio

Persone attualmente positive al coronavirus: 9.235 (-2,8%)

Ricoverati negli ospedali toscani: 946 (27 in meno rispetto a ieri)

di cui in terapia intensiva : 139 (7 in meno)

: 139 (7 in meno) guariti in più rispetto a ieri: 694

Decessi comunicati oggi: 23 morti, età media 83 anni

L’andamento del coronavirus in Toscana

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 123.950

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.945.061

Totale morti dall’inizio dell’emergenza: 3.830

Guariti dall’inizio dell’epidemia a oggi: 110.885

Questa la situazione provincia per provincia. 34.555 casi totali di Covid registrati ad oggi a Firenze (110 in più rispetto a ieri), 10.637 a Prato (44 in più), 10.632 a Pistoia (17 in più), 7.810 a Massa (7 in più), 12.938 a Lucca (24 in più), 17.145 a Pisa (54 in più), 9.116 a Livorno (100 in più), 11.023 ad Arezzo (56 in più), 5.263 a Siena (24 in più), 4.276 a Grosseto (16 in più).

Sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che saranno aggiornati alle ore 18.00 di oggi con i dati del bollettino dell’8 gennaio. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.