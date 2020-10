Gli allegati al dpcm del 13 ottobre (pdf): protocolli di sicurezza e regole

Un lungo elenco di protocolli di sicurezza e regole anti-Covid per ogni settore, dalla scuola ai trasporti, dai negozi fino ai viaggi di rientro dall’estero: sono 22 gli allegati al nuovo Dpcm pubblicato nell’edizione pdf della Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2020 ed entrato in vigore oggi.

Le norme per limitare la diffusione del coronavirus dureranno fino al 13 novembre 2020 e prevedono tra le altre cose lo stop alle feste private, il blocco degli sport di contatto amatoriali e la chiusura di ristoranti, bar, pub e locali a mezzanotte (ma dalle 21.00 in poi è consentito solo consumare al tavolo) per evitare assembramenti.

Il Dpcm di ottobre per “evitare un nuovo lockdown”

La stretta è stata decisa dal governo Conte dopo l’impennata di contagi registrata in tutta Italia. “Le nuove regole comporteranno sacrifici ulteriori – ha spiegato ai giornalisti il premier Conte, parlando del nuovo Dcpm di ottobre – ma siamo convinti che rispettando queste misure potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro: evitare di far ripiombare il Paese in un lockdown generalizzato”.

L’elenco degli allegati al Dpcm pubblicato il 13 ottobre 2020

Il decreto del presidente del Consiglio rinnova così le misure in scadenza e ne introduce delle nuove: il nuovo Dpcm di ottobre 2020, comprende nei suoi 22 allegati tutti i protocolli di sicurezza finora definiti con le categorie economiche e sociali, con le comunità religiose e con le Regioni, prorogandone l’efficacia fino al 13 novembre 2020 anche con qualche novità (ad esempio sul trasporto non di linea e su quante persone è possibile portare in macchina). Ci sono inoltre aggiornamenti della lista dei paesi europei da cui è possibile arrivare solo sottoponendosi al tampone obbligatorio.

Allegato per allegato, ecco l’elenco di tutti i documenti inclusi nel nuovo Dpcm di ottobre 2020 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 13/10/2020:

Dall’allegato 1 al numero 7 – disposizioni per le celebrazioni religiose

chiesa cattolica, comunità ebraica, chiese protestanti, evangeliche, anglicane, ortodosse, comunità induista e buddista, comunità islamica, chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

chiesa cattolica, comunità ebraica, chiese protestanti, evangeliche, anglicane, ortodosse, comunità induista e buddista, comunità islamica, chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni Allegato 8 – opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti

per bambini e adolescenti Allegato 9 – linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Allegato 10 – criteri per i protocolli di settore elaborati dal Cts

elaborati dal Cts Allegato 11 – misure per gli esercizi commerciali ( negozi )

) Allegato 12 – protocollo di sicurezza Covid per gli ambienti di lavoro

Allegato 13 – protocollo di sicurezza Covid per i cantieri

Allegato 14 – protocollo di sicurezza Covid nel settore del trasporto e della logistica

e della Allegato 15 – protocollo di sicurezza Covid per il trasporto pubblico

Allegato 16 – linee guida per il trasporto scolastico

Allegato 17 (e 14 sotto-allegati al dpcm) – protocollo di sicurezza sulle navi da crociera

Allegato 18 – linee guida per le istituzioni di formazione superiore

Allegato 19 – misure igienico sanitarie (distanziamento, mascherine, ecc)

(distanziamento, mascherine, ecc) Allegato 20 – regole per gli spostamenti da e per l’estero (quarantena, divieto di ingresso e tamponi obbligatori)

(quarantena, divieto di ingresso e tamponi obbligatori) Allegato 21 (più un sotto allegato al dpcm) – gestione di casi e focolai di Covid in scuole, asili e scuole materne

Allegato 22 – gestione di casi confermati e sospetti di coronavirus nelle aule delle università

Dove scaricare il testo integrale degli allegati al Dpcm di ottobre 2020 (in pdf e word)

È possibile consultare tutti gli allegati del nuovo Dpcm sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 e sul sito del governo, ecco i link utili per scaricare i testi completi