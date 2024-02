Eventi a Firenze nel mese di febbraio 2024: cosa fare, la guida

- Pubblicità -

A Firenze gli eventi di febbraio 2024 portano sorprese sul fronte dei musei, tra debutti e riaperture, ma tornano anche fiere e iniziative dedicate al buon cibo, al vino, all’editoria contemporanea e alla cultura. Ecco una breve guida su cosa fare in città, con i principali appuntamenti del mese:

Eventi d’arte a Firenze: mostre da vedere a febbraio

Come sempre è ricco il programma di mostre a Firenze, alcune in chiusura in questo mese di febbraio 2024. Ecco in sintesi gli appuntamenti da non perdere:

Anish Kapoor a Palazzo Strozzi

Fino al 4 febbraio uno dei “pesi massimi” dell’arte contemporanea con le sue installazioni e illusioni ottiche

Cecily Brown. Temptations Torments Trials and Tribulations (fino al 4 febbraio)

Mapplethorpe – von Gloeden. Beauty and Desire (fino al 14 febbraio)

Fino al 7 aprile 170 opere per scoprire il il padre dell’Art Nouveau

Fino al 18 febbraio, ll’interno del percorso museale di Palazzo Vecchio, la mostra per i 500 anni dalla nascita del pittore fiammingo

Fino all’11 febbraio la mostra fotografica retrospettiva “Pensieri diversi”

Visite guidate ai depositi dei musei comunali

La novità è l’apertura dei nuovi depositi dei musei civici di Firenze, che hanno preso posto all’interno del complesso di Santa Maria Novella e che sono diventati visitabili dal pubblico. Al momento, in questi spazi, sono conservate 300 opere tra cui pezzi di Fontana, Guttuso, Carrà, De Pisis, Mafai, Cagli e Morandi. I tour guidati sono solo su prenotazione e si svolgono ogni sabato mattina. Approfondimenti nell’articolo sui depositi visitabili.

Il Carnevale a Firenze

Mentre la sfilata per le vie del centro si è già svolta a fine gennaio, nel mese di febbraio continuano gli eventi in maschera a Firenze. Tra questi le sfilate dei due carnevali per la pace, uno a San Donato (Novoli) il 4 febbraio e l’altro nel quartiere dell’Isolotto l’11 febbraio. In Toscana non c’è solo il Carnevale di Viareggio, i carri allegorici sfilano anche nei dintorni di Firenze, da Borgo San Lorenzo a Dicomano fino a San Mauro a Signa. I dettagli nella guida agli eventi del Carnevale 2024 a Firenze.

Taste 2024

Sul menù degli eventi di febbraio a Firenze spicca Taste 2024, il salone del gusto promosso da Pitti Immagine dedicato al meglio dell’enogastronomia italiana. 640 espositori, tra cui 100 new entry, e tante iniziative dentro e fuori la Fortezza da Basso sono i “piatti forti” della 17esima edizione della kermesse che si svolge da sabato 3 a lunedì 5, con alcuni orari di apertura dedicati anche al grande pubblico. I dettagli nell’articolo su Taste 2024.

Chianti Classico Collection

Tra gli eventi dedicati alle eccellenze tutte Italiane, figura inoltre “Chianti Classico Collection 2024” che si svolge il 15 e 16 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, durante cui scoprire le nuove annate dei vini del Gallo Nero grazie a oltre 200 produttori. Il primo giorno è riservato agli addetti al settore, il secondo è è prevista l’apertura al pubblico generalista. Informazioni sul www.chianticlassico.com.

Eventi tradizionali a Firenze: la partita dell’assedio il 17 febbraio 2024

Per il torneo del Calcio storico c’è ancora da attendere, nel frattempo Firenze fa un tuffo nel passato. Ogni anno, il 17 febbraio, la città ricorda le origini di questo antico gioco mettendo in scena la partita dell’assedio, ossia l’incontro che si tenne il 17 febbraio 1530 quando le truppe di Carlo V tenevano sotto scacco la città. Il match in cui si affrontarono due squadre, una verde l’altra bianca, fu un gesto di scherno nei confronti dei nemici. Il programma della partita dell’assedio 2024 sarà diffuso dal Comune di Firenze.

Il 22 febbraio riapre il museo de La Specola di Firenze

Per chi vive a Firenze è uno degli eventi imperdibili: il 22 febbraio 2024 spalanca le porte al pubblico dopo oltre 3 anni di lavori di riallestimento il Museo di Storia Naturale della Specola, completamente rinnovato. La riapertura della collezione custodita in palazzo Bini Torrigiani in via Romana è un regalo che il sistema museale dell’Università di Firenze fa alla città in occasione del centesimo anniversario dell’ateneo, che prevede tanti altri appuntamenti. Un compleanno nel compleanno visto che il 22 febbraio La Specola compie 250 anni. Aggiornamenti su www.sma.unifi.it.

Testo 2024: il salone dei libri di Firenze

La Stazione Leopolda di Firenze ospita dal 23 al 25 febbraio 204 gli eventi della terza edizione di Testo [Come si diventa un libro]. L’appuntamento, dedicato all’editoria contemporanea, porta in città quasi 150 case editrici, di cui 55 al loro debutto nella manifestazione. In programma presentazioni, laboratori e momenti di formazione condotti da editori, librai, direttori di biblioteche, traduttori, designer e autori. Il calendario completo sarà pubblicato su testo.pittimmagine.com.

Gli eventi di TourismA Firenze, 23-25 febbraio 2024

Il mese si chiude con il ritorno del salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale, TourismA, dal 23 al 25 febbraio al Palazzo dei Congressi. Ospiti, incontri, espositori ed eventi animeranno la manifestazione che è aperta anche al grande pubblico. Il programma è pubblicato su www.tourisma.it.

Cosa fare nel weekend a Firenze? C’è la guida!

Mercatini, sagre, iniziative per grandi e piccoli: per scoprire tutti gli eventi in programma nei sabati e nelle domeniche di febbraio è possibile consultare le nostre guide al weekend fiorentino.