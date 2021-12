Green pass bambini sotto i 12 anni: regole per stadio, cinema, ristorante

Dal 16 dicembre iniziano le prime somministrazioni del vaccino anti-Covid per i piccoli tra i 5 e gli 11 anni, ma le regole sul super green pass per i bambini sotto i 12 anni non cambiano, come non mutano le norme per l’accesso dei bimbi allo stadio, al cinema, al ristorante, sui treni e nei parchi di divertimento. Ecco come funziona per i baby cittadini.

Vaccino anti-Covid: anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni ricevono il green pass

Come succede per gli adulti che si sottopongono al primo ciclo o al richiamo booster, anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni, passati 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti-Covid, ricevono il super green pass. Lo ha chiarito una nota del Ministero della Salute. Nonostante questo, i bambini under 12 sono esentati dall’obbligo di mostrare il green pass per l’accesso a tutte le strutture dove è richiesto invece per i ragazzini sopra i 12 anni compiuti.

Per quanto riguarda la vaccinazione della fascia di età 5-11 anni, viene usato il prodotto Pfizer, in formulazione pediatrica, con un terzo del dosaggio rispetto a quello previsto per gli adulti. Sono previste una prima e una seconda dose a 21 giorni di distanza (3 settimane).

Bambini sotto i 12 anni: accesso a stadio, cinema e ristoranti senza green pass, le regole

Quindi tutti i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni non hanno l’obbligo di avere il green pass base o il super green pass dove invece viene richiesto agli altri: gli under 12 possono andare allo stadio, accompagnare i genitori al ristorante o al bar al chiuso, entrare nei cinema senza bisogno del certificato verde rafforzato. Per i parchi tematici, come Gardaland e Mirabilandia non serve il tampone.

Come detto per i piccoli che hanno tra i 5 e gli 11 anni che fanno il vaccino, la piattaforma nazionale www.dgc.gov.it genere automaticamente il super green pass, ma questo certificato non sarà richiesto per l’accesso alle attività. I bambini sotto i 6 anni, oltre a essere esentati dall’obbligo di green pass, possono non indossare la mascherina.

Le regole per gli over 12

Discorso diverso invece per i ragazzini che hanno compiuto 12 anni, a cui si applicano le regole generali sull’obbligo di green pass. Quello “base”, ottenibile con il tampone, è sufficiente in zona bianca e gialla per andare in palestre e piscine al chiuso (compresi gli spogliatoi), entrare nei centri benessere, pernottare negli alberghi, usare mezzi pubblici locali (anche gli autobus per gli studenti e i treni regionali), usare impianti sciistici di risalita chiusi con cupole paravento.

Il super green pass serve invece ai bambini sopra i 12 anni per mangiare al tavolo al chiuso di un ristorante o di un bar; andare al cinema, al teatro e nei luoghi di spettacolo; accedere allo stadio e a eventi sportivi come spettatori; partecipare a feste e cerimonie pubbliche e per accedere alle attività che altrimenti sarebbero chiuse in zona arancione. Il green pass non serve a tutti i bambini, che siano over o under 12, per andare a scuola (asili, elementari, medie, superiori). Qui le regole in vigore dal 6 dicembre 2021.