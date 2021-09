Recupero green pass senza codice: come scaricare il certificato

Scaricare il green pass senza codice non è una missione impossibile: se non è arrivato l’Authcode via SMS o si è smarrito, il recupero del certificato verde è possibile tramite diverse procedure, ecco come. Se siamo in possesso dello Spid è tutto molto più veloce e immediato, ma si può recuperare l’Authcode per il green pass anche con il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria. Chi non è molto pratico di internet può ottenere la certificazione rivolgendosi a persone in carne e ossa.

Scaricare il green pass senza codice Authcode, arrivato via SMS o mail

Se non si ha il codice di autorizzazione inviato via SMS o via mail dopo la vaccinazione, il cosiddetto Authcode, è possibile recuperare il green pass in modo veloce, con le credenziali Spid. Basterà infatti scaricare l’app IO e il certificato verde sarà disponibile in automatico: ricordiamo però che viene rilasciato dopo 12 giorni dalla prima dose ed è valido dal 15esimo giorno dopo il vaccino.

Allo stesso modo gli utenti possono ottenere il green pass in modo rapido sul sito del governo www.dgc.gov.it, usando sempre Spid (qui vi spieghiamo come richiedere queste credenziali).

Recuperare il green pass senza codice: dal fascicolo sanitario, dal medico o in farmacia

È possibile scaricare il green pass senza il codice SMS (e recuperare il certificato se si è perso), tramite il fascicolo sanitario elettronico della propria Regione, dove fare il download anche del certificato vaccinale. L’accesso è tramite Spid, CIE (carta di identità elettronica) oppure anche con la tessera sanitaria, se è stata attivata per i servizi digitali.

Il recupero del green pass o la prima richiesta possono inoltre essere fatti direttamente al proprio medico di base oppure in farmacia, muniti di tessera sanitaria: tramite il codice fiscale, il personale scaricherà il certificato e sarà disponibile sia in formato digitale sia stampato su carta.

Recuperare il codice Authcode, se non è arrivato o si è smarrito

È possibile recuperare il codice Authcode per il green pass, se non è stato generato in automatico dal sistema, se non è arrivato dopo 15 giorni dalla prima dose via SMS o mail, oppure se è stato smarrito. Sul sito www.dgc.gov.it si trova una procedura online per richiederlo.

Per l’Authcode basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre del codice identificativo della tessera sanitaria e la data dell’ultimo vaccino, del prelievo del tampone o del certificato di guarigione (il giorno del primo tampone molecolare positivo). Ecco il link diretto: www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth. Una volta fatto il recupero del codice, si potrà scaricare il green pass, seguendo le procedure online sul portale ufficiale o sull’app Immuni.

Ovviamente è essenziale che il numero di cellulare e la mail forniti per il vaccino o per il tampone siano corretti.