Zona rossa 2021: regole e restrizioni in Italia. Cosa si può fare

Per il Natale 2021 e il Capodanno 2022, c’è chi teme il ritorno, in alcune aree d’Italia, della zona rossa, ma quali sono le regole e le restrizioni per questa fascia di rischio Covid, cosa si può fare e cosa cambia con il green pass? Rispetto all’anno scorso sono stati modificati i parametri che fanno scattare la retrocessione. Poco invece è cambiato per quanto riguarda le limitazioni previste, ecco cosa succede quando una regione finisce in zona rossa, con l’introduzione di un mini-lockdown anche per i vaccinati. Le norme riportate qui sotto sono quelle previste a livello nazionale. Singole Regioni o singoli comuni possono decidere regole più restrittive con ordinanze locali.

Quando c’è il rischio di zona rossa: parametri e regole per Natale 2021 e Capodanno in Italia

Dallo scorso luglio sono cambiati i valori limite che sanciscono una retrocessione in zona gialla, arancione e rossa. Rispetto al passato viene dato più peso alla situazione negli ospedali. Secondo queste regole, la zona rossa scatta quando l’incidenza dei contagi di Covid è superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e vengono superate contemporaneamente due soglie critiche.

In particolare la retrocessione in rosso viene decisa quando i posti letto in area medica sono occupati più del 40%, a causa dell’aumento dei positivi al coronavirus, e contemporaneamente il tasso di occupazione delle terapie intensive va oltre il 30%. La zona arancione invece è prevista se si passa il 30% in area medica e il 20% nelle terapie intensive.

Le regole per spostamenti: in zona rossa si può uscire dalla regione e viaggiare in Italia?

Rimane un nodo da sciogliere sugli spostamenti. Di sicuro per chi non ha il green pass scatta un mini-lockdown: la zona rossa prevede che non si può uscire di casa, dal comune e dalla regione se non per motivi di salute, lavoro o necessità, da giustificare con il modello di autocertificazione Covid. Non sono permessi quindi i viaggi per turismo. Inoltre la mascherina è obbligatoria all’aperto e al chiuso.

Resta da chiarire se queste regole cambiano per chi ha il green pass, base o super, anche in zona rossa, come succede in arancione. In quest’ultima fascia di rischio infatti chi ha il certificato verde base può fare spostamenti tra regioni e comuni diversi, anche per turismo. Si attende la pubblicazione dei chiarimenti sul sito del governo.

Zona rossa 2021: cosa cambia per negozi, supermercati, parrucchieri e centri commerciali. Aperti o chiusi?

Non ci sono più deroghe sulle aperture. In zona rossa le restrizioni che riguardano le attività commerciali e i centri commerciali valgono per tutti, anche per chi ha il super green pass: sono aperti solo i negozi di beni essenziali, mentre tutti gli altri devono restare chiusi, compresi i parrucchieri e i centri estetici.

Ecco la lista dei negozi aperti in zona rossa:

negozi alimentari (in zona rossa sono aperti anche i supermercati)

(in zona rossa sono aperti anche i supermercati) farmacie

edicole

tabaccherie

librerie

benzinai

ferramenta

negozi di elettronica e computer

e computer negozi di abbigliamento per bambini

negozi di saponi, detersivi, igiene personale

fiorai e vivai

In zona rossa i negozi dei centri commerciali sono chiusi, anche per chi ha il super green pass, ad eccezione di supermercati, alimentari, edicole, farmacie e librerie presenti all’interno delle strutture.

In zona rossa cosa succedere a ristoranti e bar: sono aperti o chiusi. Restrizioni per cinema e teatri

In zona rossa il lockdown scatta pure per bar e ristoranti per i quali cambia tutto: non possono stare aperti, se non per l’asporto e il servizio a domicilio. Questo significa che il servizio al tavolo, al chiuso o all’aperto, e il consumo al bancone non è permesso. Le regole della zona rossa valgono anche per chi ha il super green pass.

Chiusi poi tutti i luoghi di svago e di cultura: musei, mostre, cinema, teatri, sale da concerto, centri culturali e ricreativi, sale scommesse, parchi divertimento. In zona rossa le discoteche sono chiuse.

Le regole per palestre e piscine: aperte o chiuse?

Stop per il mondo dello sport. In zona rossa, neppure chi ha il super green pass, può andare in palestra o in piscina. Chiusi gli impianti sciistici. Si fermano inoltre i centri e circoli sportivi all’aperto dove si svolge attività sportiva di base.

Ecco le regole per lo sport in zona rossa, valide tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Si può fare attività motoria (ad esempio una passeggiata) solo vicino alla propria abitazione, mentre l’attività sportiva (come una corsa o un allenamento) è consentita esclusivamente all’aperto e da soli, mantenendo la distanza di 2 metri dagli altri.

Le regole e le restrizioni 2021 per la zona rossa in Italia: cosa si può fare e cosa no

Ecco in sintesi cosa comporta il passaggio in zona rossa e cosa succede alle attività commerciali: