Green pass nei centri commerciali: si può entrare senza il super certificato?

Scatta la corsa ai regali di Natale, i negozi sono aperti anche il weekend e sorgono dubbi sulle nuove regole riguardo all’obbligo di certificato verde rafforzato: si può entrare nei centri commerciali senza green pass o serve quello “super”? Il governo ha diffuso una tabella con le FAQ, le risposte ai dubbi più comuni. Le norme cambiano a seconda del “colore” della regione, con restrizioni più contenute in zona bianca e gialla, ma con maggiori limiti in arancione e rosso.

In zona bianca e gialla si può entrare nei centri commerciali senza green pass (base o super)

Secondo le regole entrate in vigore il 6 dicembre 2021, il green pass non è obbligatorio per andare nei centri commerciali e negli outlet delle regioni bianche e gialle: per entrare nei negozi delle grandi strutture non serve né quello base né il super green pass. Questo vale sia durante la settimana, sia nei weekend di apertura straordinaria in vista del Natale.

A livello generale infatti il green pass non ci vuole per fare la spesa nei supermercati e per fare acquisti in tutti gli altri negozi. Non è obbligatorio per recarsi dal parrucchiere o dall’estetista. È necessario invece, con distinzioni tra super e base, per andare nei luoghi di spettacolo, di cultura e di sport e per usufruire di bar e ristoranti (qui le regole).

Quando serve il super green pass per entrare nei centri commerciali: è obbligatorio in arancione nel weekend

Le regole per i negozi dei centri commerciali cambiano in zona arancione: in questa fascia di rischio gli shopping center possono restare aperti anche il weekend, ma nei giorni festivi e prefestivi scattano le restrizioni legate al super green pass. L’ultimo decreto del governo ha infatti stabilito che le limitazioni e le chiusure previste dalle zone di rischio valgano solo per i non vaccinati.

Quindi se la propria regione si trova in zona arancione, dal lunedì al venerdì si può entrare nei centri commerciali e negli outlet senza green pass, mentre durante il weekend (sabato, domenica, festivi e prefestivi) è obbligatorio mostrare il super green pass. Non basta quindi un semplice tampone. Ma ci sono delle eccezioni.

Lo strano caso del weekend in arancione: no al certificato rafforzato per i negozi di beni essenziali

A complicare il tutto ci sono delle distinzioni, perché – come previsto l’anno scorso – in zona arancione i limiti non valgono per i negozi di beni essenziali: nei giorni festivi e prefestivi, non serve il super green pass per andare in punti vendita alimentari, supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie, librerie all’interno di centri commerciali.

Il certificato rafforzato però è obbligatorio per le usufruire delle altre attività di queste grandi strutture, in zona arancione, il sabato e la domenica. Questa diversificazione crea non pochi problemi dal punto di vista pratico per i controlli del super green pass negli shopping center.

Super green pass e centri commerciali: le regole in sintesi

Riassumiamo quindi le regole entrate in vigore lo scorso 6 dicembre:

zona bianca e gialla – i centri commerciali possono restare aperti anche il weekend e non ci vuole né super green pass né certificato verde base per entrare

i centri commerciali possono restare aperti anche il weekend e non ci vuole né super green pass né certificato verde base per entrare zona arancione – da lunedì al venerdì si può andare al centro commerciale senza green pass; nei giorni festivi e prefestivi (come il sabato e la domenica) è obbligatorio il super green pass che però non serve per entrare in alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, librerie

– da lunedì al venerdì si può andare al centro commerciale senza green pass; nei giorni festivi e prefestivi (come il sabato e la domenica) è obbligatorio il super green pass che però non serve per entrare in alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, librerie zona rossa – le regole non sono cambiate. Outlet chiusi il weekend, all’interno dei centri commerciali possono restare aperti solo i negozi di beni essenziali (alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, librerie)

Maggiori dettagli sul sito internet del governo, nella sezione delle FAQ Covid.