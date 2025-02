Lavori della tramvia a Firenze: come cambierà viale Giovine Italia

- Pubblicità -

Un’isola pedonale intorno alla Torre della Zecca Vecchia; la parte della carreggiata che guarda la caserma tutta riservata ai convogli; circa 500 metri di binari circondati da erba: sarà questo il nuovo volto di viale Giovine Italia, dopo i lavori per la linea 3 della tramvia di Firenze. Proprio in questo tratto è iniziata la fase 1 dei cantieri, prima sulle corsie lato centro, poi gli operai si sposteranno sul versante della caserma per la parte più corposa degli interventi. Durante le lavorazioni resteranno a disposizione sempre due corsie per la circolazione dei veicoli.

Come cambierà la viabilità in viale Giovine Italia con la Tramvia

Alla conclusione dei lavori su viale Giovine Italia rimarranno 2 corsie a disposizione dei veicoli (quelle sul lato del centro di Firenze), mentre la tramvia circolerà nell’altra metà del viale, sul versante dell’Archivio di Stato e parallelamente al filare dei bagolari intorno alla caserma dei Carabinieri Baldissera.

Le auto provenienti da piazza Beccaria, per immettersi su lungarno Pecori Giraldi, passeranno a destra della Torre della Zecca Vecchia (nelle corsie finora riservate al flusso diretto verso lungarno della Zecca Vecchia e verso la Biblioteca Nazionale) e poi svolteranno a sinistra. Il semaforo su lungarno della Zecca Vecchia sarà spostato più indietro, all’altezza dell’incrocio di piazza Piave, in modo tale da regolare il traffico proveniente dai viali di circonvallazione e quello dal centro.

Questo assetto definitivo della viabilità scatterà nella seconda metà dei lavori, verso l’inizio dell’estate (se il cronoprogramma diffuso dal Comune sarà rispettato). In viale Duca degli Abruzzi (la strada di collegamento con viale Amendola e via Fra’ Giovanni Angelico) resteranno due corsie, una verso viale Giovine Italia e l’altra per imboccare via dell’Agnolo.

La nuova piazza Piave: intorno alla Torre della Zecca Vecchia verde e panchine

Nel tratto di viale Giovine Italia la tramvia che collegherà Firenze con Bagno a Ripoli viaggerà in larga parte a batteria, senza l’installazione di pali. La fermata, denominata appunto Piave, sarà realizzata poco prima dell’incrocio con via dei Malcontenti, a un centinaio di metri di distanza dalla torre e a 300 metri dall’Archivio di Stato. Ci saranno due banchine accanto ai binari, una per senso di marcia, e non sono previste pensiline. Secondo lo studio architettonico sono 6 gli alberi che saranno abbattuti tra viale Giovine Italia e piazza Piave e altrettanti verranno ripiantati: 4 platani e 2 bagolari.

A differenza del resto dei viali di circonvallazione, in questo tratto la sede tramviaria non sarà rivestita da pietra, ma è previsto un manto erboso, come già succede ad esempio per la linea 1 nella zona di viale Talenti. Unica eccezione il lastricato in corrispondenza della fermata “Piave”. Un’altra novità riguarderà l’area intorno alla Torre della Zecca Vecchia, che sarà riqualificata e diventerà una piazza a tutti gli effetti: si alterneranno pietra ed erba, ci saranno sedute e aiuole.

Durante i lavori sarà riqualificata anche la parte di controviale che guarda il centro, con marciapiedi in pietra e pista ciclabile, come previsto anche sui viali Matteotti e Gramsci. Infine gli spazi di sosta in piazza Piave saranno mantenuti.

