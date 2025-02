Nuova tramvia di Firenze: le linee in progetto e il percorso

- Pubblicità -

La nuova rete della tramvia di Firenze prende forma con due nuove linee in progetto, altrettante estensioni del percorso e anche un collegamento veloce verso Prato, passando da Campi Bisenzio. Va avanti la “cura” del ferro. Mentre sono in partenza i lavori più impattanti per la T3 (il tracciato per Bagno a Ripoli) e si attende l’avvio di quelli della linea 4 diretta alle Piagge, la Regione Toscana va a caccia di finanziamenti per ampliare ancora di più la rete dei binari. Ecco a che punto siamo.

Linea 1, estensione da Careggi al Meyer

Per quanto riguarda le linee già attive, si studia una nuova estensione della T1: il progetto è spostare il capolinea da Careggi al Meyer, per servire con la tramvia anche l’ospedale pediatrico. Si tratta di meno di un chilometro di tracciato (940 metri per essere esatti) con due fermate previste lungo il nuovo percorso: Villa di Careggi e lo stop finale al Meyer.

Secondo l’idea di massima, il tram, alla rotonda dopo l’attuale capolinea, girerà in viale Pieraccini, costeggerà il polo ospedaliero di Careggi, fermandosi poco prima del convento, e infine arriverà nel parcheggio del Meyer. Il costo stimato è di 38 milioni di euro e la Regione Toscana parteciperà a un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere i finanziamenti dell’opera.

Lunghezza percorso Careggi-Meyer: 940 metri

Numero fermate: 2

Stati: in corso l’individuazione delle risorse

Linea 2.2, il progetto per portare la tramvia a Sesto Fiorentino

Dopo l’inaugurazione della nuova tratta verso piazza San Marco (la cosiddetta Variante al centro storico), si studia un’ulteriore estensione del percorso per T2 della tramvia, tra l’aeroporto di Firenze e Sesto Fiorentino. Sulla carta si parla di linea 2.2. Secondo il progetto di fattibilità tecnico-economica, questo tracciato sarà lungo 6,6 chilometri e andrà dallo scalo di Peretola fino al centro di Sesto, con capolinea in piazza Spartaco Lavagnini, a pochi passi dal mercato e dal Comune.

L’opera è divisa in due lotti: il primo va dall’aeroporto al polo scientifico di Sesto Fiorentino, per cui – dopo un acceso dibattito – è stato previsto un braccio ad hoc dell’itinerario per servire il campus universitario; il secondo arriverà fino al centro sestese. In tutto sono previste 11 fermate, un nuovo deposito del tram e 9 nuovi veicoli per un costo complessivo di oltre 300 milioni di euro. Per il primo lotto sono stati trovati i finanziamenti, per il secondo la Regione Toscana partecipa a un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che scade il 30 maggio 2025. Ancora presto quindi per definire i tempi di inizio lavori.

Lunghezza percorso linea 2.2: 6,6 chilometri

Numero fermate: 11

Stato: in via di progettazione e ricerca finanziamenti

Per approfondire: il percorso di massima della tramvia per Sesto Fiorentino

La nuova linea 3 della tramvia Firenze – Bagno a Ripoli

Lavori in corso per il primo “pezzo” della linea 3 della tramvia che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli: il percorso della cosiddetta linea 3.2.1 partirà da piazza della Libertà (dove è già stata realizzata la fermata) e arriverà vicino al Viola Park, mentre si attende il progetto definitivo revisionato per l’estensione verso Campo di Marte e Rovezzano (linea 3.2.2). Secondo il cronoprogramma del Comune, la fine dei cantieri per il tracciato tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli è prevista entro il 31 ottobre 2026, per non perdere i fondi del Pnrr. Bisognerà quindi marciare veloci.

L’itinerario della 3.2.1, lungo 7,2 chilometri e con 17 fermate previste, interesserà i viali di circonvallazione e piazza Beccaria, passerà sul Ponte da Verrazzano, per toccare piazza Gavinana, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli e arrivare infine al capolinea di via Granacci a Bagno a Ripoli. In corso di realizzazione anche un nuovo ponte tra Gavinana e Bellariva, riservato a veicoli, bici e pedoni, un nuovo deposito a Bagno a Ripoli e parcheggi scambiatori. Un terzo del percorso della linea 3 della tramvia di Firenze sarà senza pali e fili di alimentazione: i convogli viaggeranno a batteria. Il costo complessivo è di 448 milioni di euro.

Lunghezza percorso linea 3: 7,2 chilometri

Numero fermate: 17 fermate

Stato: lavori in corso, fine prevista 31 ottobre 2026

Per approfondire: Il percorso della linea 3 della tramvia – Il calendario dei lavori

Le nuove linee della tramvia di Firenze in progetto: 3.2 per lo stadio di Campo di Marte e Rovezzano

Quello per Bagno a Ripoli sarà solo un pezzo della nuova linea 3 della tramvia: il progetto prevede l’estensione del percorso da viale Don Minzoni (dove esiste già un binario morto) verso lo stadio di Campo di Marte e Rovezzano, con 15 fermate in tutto. I tecnici la chiamano linea 3.2.2, ma una volta finiti i lavori si tratterà di un unico tracciato della T3 a forma di U che andrà dal capolinea di Bagno a Ripoli, toccherà lo snodo di piazza della Libertà (qui c’è l’interconnessione con la linea 2 per San Marco), girerà in viale Don Minzoni, poi tramite un sottopassaggio ferroviario a doppio binario da costruire alle Cure si dirigerà verso Campo di Marte e Coverciano. Infine terminerà la corsa al capolinea presso la stazione ferroviaria di Rovezzano.

In sostanza si completerà il collegamento alla rete della zona sud-est di Firenze. Al momento si attendono gli ultimi passaggi burocratici per il progetto definitivo revisionato. L’obiettivo è concludere gli interventi, ancora non calendarizzati, tra il 2027 e il 2028.

Lunghezza percorso linea 3.2 Campo Marte – Rovezzano: 6,2 chilometri

Numero fermate: 15 fermate

Stato: in attesa degli ultimi passaggi burocratici prima del progetto esecutivo

Inizio dei lavori: ancora non calendarizzati, obiettivo fine cantieri nel 2027-2028

Per approfondire: il progetto di massima della nuova tramvia per Campo di Marte e Rovezzano.

Linea 4: il percorso della tramvia fino alle Piagge

A livello di lavori, sarà quella che tra le nuove linee della tramvia di Firenze impatterà meno sulla viabilità: il percorso numero 4 sarà infatti realizzato in gran parte sfruttando il tracciato ferroviario già esistente. Si collegherà alla linea 1 all’altezza della fermata Porta al Prato – Leopolda e proseguirà lungo i binari accanto alla Stazione Leopolda, per poi arrivare all’ex stazione delle Cascine e passare sotto al Ponte all’Indiano e alla linea dei treni per Firenze – Rifredi. Poi viaggerà parallela all’argine fino al centro commerciale delle Piagge. Nella nuova versione del progetto non è più previsto un deposito.

Questo primo lotto (linea 4.1) sarà lungo 6,3 chilometri con 13 fermate, 8 convogli impegnati e una frequenza delle corse ogni 6 minuti nelle ore di punta. Nonostante sia arrivato l’ok al progetto definitivo e siano stati trovati i finanziamenti ancora non è chiaro quando partiranno i lavori. Tra le opere previste insieme alla nuova tramvia per le Piagge anche anche un nuovo parcheggio scambiatore sotto Ponte all’Indiano, oltre a una nuova strada tra via Pistoiese e viale Rosselli.

Lunghezza percorso linea 4: 6,3 km

Numero fermate: 13 fermate

Stato: in attesa della partenza dei lavori

Per approfondire: il percorso della linea 4

La linea 4.2 della tramvia Firenze – Campi Bisenzio

Il secondo pezzo della linea 4 della tramvia è quello che andrà dalle Piagge fino a Campi Bisenzio, San Donnino e San Piero a Ponti, zone che al momento non sono servite da treni o trasporti su ferro. Si tratta della linea 4.2. Resta da sciogliere il nodo della variante varata dal Comune di Campi Bisenzio per la parte finale del tracciato, che ha suscitato le proteste di alcuni cittadini di via San Giusto e via Masaccio, dov’è previsto il passaggio del tram. Il tratto Le Piagge – Campi Bisenzio sarà lungo circa 5 chilometri con una decina di fermate.

Lunghezza percorso linea 4.2 Piagge – Campi Bisenzio: circa 5 chilometri

Numero fermate: 10

Stato: in corso la discussione sul progetto

La tramvia veloce Campi Bisenzio – Prato

Accanto alla “normale” tramvia arriva adesso l’idea di una nuova tratta veloce che collegherà la stazione di Prato centrale a Villa Montalvo (Campi Bisenzio), con una possibile estensione fino a Peretola. La proposta è portata avanti dalla Regione Toscana, che parteciperà a un bando ministeriale in scadenza a fine maggio per trovare le risorse. Il primo tratto Prato-Campi prevederà 13 fermate, 8,3 chilometri di percorso e una parte extraurbana in cui i convogli potranno viaggiare fino agli 80-90 chilometri orari.

La Regione è pronta a partire con la progettazione e l’idea è arrivare al completamento dei lavori entro il 2030. Prevista una successiva estensione fino a Peretola, dove ci sarà l’interconnessione con la linea 2.

Lunghezza percorso Prato-Campi: 8,3 chilometri

Numero fermate: 13

Stato: in attesa della partenza della progettazione

Per approfondire: l’idea del tram veloce Prato-Peretola

Le informazioni sulla nuova rete tranviaria di Firenze

I dettagli sulle nuove linee e sui lavori si trovano sul sito Firenze Tramvia, lanciato dal Comune per informare sullo sviluppo di questa ragnatela ferrata, anche con una serie di mappe interattive, e sulla rete civica, dove sono disponibili i progetti e tutta la documentazione.