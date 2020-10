Quante persone possono partecipare ai funerali: regole del dpcm Covid

In tempi di Covid anche andare a un funerale può creare qualche dubbio: il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 ha cambiato le regole per molti aspetti della vita sociale, dalle feste private al “numero chiuso” per i banchetti, ma quante persone possono partecipare oggi ai funerali per dare l’ultimo saluto a parenti e conoscenti? In rete, prima che il nuovo decreto del presidente del Consiglio fosse pubblicato ufficialmente, sono circolate molte le bufale, come il ritorno del limite di 15 persone per i partecipanti alle cerimonie funebri, previsto subito dopo il lockdown per il coronavirus.

Così non è stato. Rimangono i protocolli di sicurezza, ma la stretta non riguarda le le funzioni religiose, ma quanto succede dopo.

Dpcm Covid di ottobre: quante persone possono partecipare oggi ai funerali?

Non cambiano le regole per partecipare a un funerale: nel Dpcm entrato in vigore il 14 ottobre 2020 e valido fino al 13 novembre, alla lettera P dell’articolo 1, viene specificato che “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni”. Nell’ultimo decreto anti-Covid non viene quindi specificato quante persone possono partecipare ai funerali perché le regole sono quelle riportate negli allegati dal numero 1 al 7 del dpmc, che riguardano le diverse religioni.

Non c’è una cifra fissa: il numero limite di persone che possono andare alle funzioni, comprese quindi anche le esequie, è quello previsto dalla capienza massima del singolo luogo di culto in modo tale che sia garantita la distanza di sicurezza tra i partecipanti, fino a 200 persone per le cattedrali più grandi.

Le regole per andare a un funerale e quando scatta il limite di 30 persone

Per partecipare ai funerali restano anche le altre regole: no agli assembramenti, no ai contatti ravvicinati con persone non conviventi (e quindi anche le condoglianze vanno fatte a debita distanza), stop all’accesso in chiesa di chi ha la febbre sopra i 37,5 gradi e mascherina obbligatoria sempre, anche all’aperto.

A generare qualche confusione è stato il numero massimo di 30 persone riportato nel Dpcm di ottobre, che però si riferisce soltanto alle feste dopo cerimonie civili e religiose: ai banchetti dei matrimoni, alle feste di laurea, ma anche agli eventuali ricevimenti dopo i funerali possono partecipare fino a 30 persone, non di più.

E le restrizioni in casa

Per le cene nelle case private invece non sono previsti espressamente dei divieti, ma c’è la forte raccomandazione di limitare la presenza a 6 persone, con l’invito pressante a indossare la mascherina quando si ricevono ospiti.