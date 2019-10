Portate l’ombrello. Il meteo per il weekend lungo, quello del ponte di Ognissanti, promette qualche scherzetto a Firenze e dintorni, dicono le previsioni del Lamma: se il 1° novembre andrà tutto sommato bene, a parte qualche nuvola soprattutto nella seconda parte della giornata, la situazione tornerà a peggiorare tra il 2 e il 3 novembre, con una domenica che si preannuncia all’insegna della pioggia. Vediamo allora come andrà.

L’inizio del ponte di Ognissanti, il meteo del 1° novembre a Firenze

Dopo le precipitazioni di giovedì, la situazione torna a stabilizzarsi già durante la notte di Halloween. Le previsioni degli esperti del Lamma per venerdì 1° novembre indicano, per la zona fiorentina, cielo parzialmente nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio aumenteranno le nuvole, ma non ci saranno piogge. Le temperature minime saranno in calo attestandosi a Firenze sugli 11 gradi. Aumenterà però l’escursione termica perché durante il giorno a Firenze la colonnina di mercurio farà segnare i 19 gradi.

Le previsioni per il weekend: sabato 2 novembre

Cielo molto nuvoloso nella mattinata di sabato 2 novembre, con il successivo arrivo di piogge su Firenze, deboli nel pomeriggio, più intense dalla serata. Le temperature andranno dai 13 ai 17 gradi.

Che tempo farà domenica 3 novembre

Per quanto riguarda la giornata di domenica 3 novembre, al momento le previsioni meteo del Lamma indicano tempo perturbato con piogge diffuse e temporali, non solo a Firenze ma anche su buona parte della Toscana. Le temperature rimarranno stazionarie. Per sapere cosa fare (anche al coperto) ecco la nostra guida al weekend, con tutti gli eventi a Firenze.

Le condizioni perturbate non ci lasceranno nelle prossime settimane: gli esperti considerano probabile la persistenza sulla Toscana di un flusso perturbato atlantico che continuerà a portare piogge frequenti. La situazione è comunque in evoluzione, per gli ultimi aggiornamenti consultate il bollettino meteo per la Toscana del Lamma.