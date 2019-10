A tutto artigianato. Durante il Ponte di Ognissanti sono numerosi i mercatini di Firenze dedicati al fatto a mano e alle eccellenze locali, che invadono piazze e strade tra venerdì 1 novembre, sabato 2 e domenica 3 novembre 2019. Si va dai moderni tessitori, ai maestri del Made in Tuscany, fino alla fiera tutta dedicata a chi, per hobby, si dedica alle decorazioni e alle creazioni fai-da-te. Ecco i principali appuntamenti in programma weekend.

I mercati contadini

La filiera corta non fa ponte per Ognissanti. In Oltrarno, in piazza Tasso, appuntamento nel pomeriggio del primo novembre (ore 16.00 – 20.00) con il mercato contadino organizzato dai piccoli produttori che fanno parte della Comunità di resistenza contadina Jerome Laronze. Sui banchi verdure di stagione, pane da grani antichi, conserve, olio, ritrovati erboristici e molto altro. Nella mattinata di sabato 2 novembre, nel piazzale del Re alle Cascine, si rinnova poi l’appuntamento settimanale con il mercato di Campagna Amica organizzato da Coldiretti, che propone oltre 20 stand di prodotti a chilometro zero.

Mercatino dell’artigianato in piazza Ciompi

Prosegue il programma mensile di mercatini in piazza dei Ciompi, nel cuore del centro storico di Firenze: questo weekend, sabato 2 novembre, è la volta di “Artefacendo”, evento organizzato da Cna. Dalle ore 10 alle 20 una trentina di espositori mettono in mostra il meglio dell’artigianato artistico, delle produzioni moda e dei complementi di arredo, anche con dimostrazioni dal vivo per scoprire come nasce il “fatto a mano” fiorentino.

Mercatini a Firenze nel ponte di Ognissanti: ArTour (2-3 novembre)

Per tutto il ponte di Ognissanti in piazza Strozzi prendono posto gli stand “Artour – il bello in piazza” , uno dei mercatini dedicati all’artigianato artistico di Firenze e della Toscana. Appuntamento da giovedì 31 ottobre e poi venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre 2019, dalle 10 alle 20. In mostra i prodotti del “Made in Tuscany”. Prossimo appuntamento nel weekend dell’8 dicembre.

Fierucola della lana in piazza Santissima Annunziata

Tra i mercatini più caratteristici del weekend e del ponte di Ognissanti a Firenze, segnaliamo la Fiera delle lane di San Martino in piazza Santissima Annunziata sabato 2 e domenica 3 novembre. Filati di lana, alpaca, seta, stoffe tessute al telaio, maglioni fatti ai ferri, abiti in fibre naturali: sono loro i protagonisti di questo mercatino, diventato ormai un appuntamento tradizionale. Previste ogni giorno dimostrazioni di filatura e di tessitura oltre a spettacoli musicali. Orario: 9.00 – 20.00.

Cioccolato e tartufo al centro San Donato (Novoli)

“Ciokko Tartufestival”: si chiama così l’evento che per tutto il ponte di Ognissanti (31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre) è ospitato nella piazza del centro commerciale San Donato a Novoli (fermata “San Donato – Università” della linea 2 della tramvia di Firenze). Una fiera dove gustare prelibatezze a base del tartufo (sul menù c’è la pasta al tartufo, ma anche le crepes da gustare con questo pregiato tubero) e le mille golose varianti della cioccolata. Ogni giorno spettacoli delle scuole di ballo, laboratori per bambini, teatrino dei burattini dei Pupi di Stac, show cooking. Programma completo consultabile sull’evento Facebook. Orario: 9.30 – 21.30.

Le fiere del weekend: Florence Creativity

Non è un mercatino, ma una grande fiera dedicata a tutti gli appassionati (e alle appassionate) di hobbistica, bricolage, decorazioni. L’ingresso è a pagamento, ma all’interno dei padiglioni della Fortezza da Basso si può trovare di tutto: perline, materiali per gli addobbi, creazioni fatte a mano, oltre a uno spazio dove partecipare a workshop per scoprire le tecniche creative per originali. Gli eventi partono il 31 ottobre e vanno avanti fino a domenica 3 novembre. Qui tutti i dettagli su Florence Creativity.