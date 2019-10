Dal 31 ottobre, notte di Halloween, fino a domenica 3 novembre, è tutto un fiorire di iniziative da godersi in famiglia. Dieci idee su cosa fare a Firenze con i bambini nel weekend del ponte di Ognissanti, tra eventi in città e appuntamenti fuori porta in programma l’1, 2 e 3 novembre.

Gli eventi per bambini a Firenze nel weekend di Halloween

Il libro misterioso al museo di San Marco

Un misterioso libro accompagnerà i bambini durante la visita guidata al Museo nazionale di San Marco. Scoprirete dove si riunivano i frati, visiterete la loro splendida biblioteca (ma soprattutto entrerete nelle loro inaccessibili celle). Tutto questo circondati da veri e propri capolavori d’arte rinascimentali, come le opere di Beato Angelico. Partenza alle ore 11 di sabato 1 novembre al Museo nazionale di San Marco. Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria, per informazioni e prezzi: Il museo di San Marco e un libro misterioso da scoprire.

Festival dei Popoli Kids

Festival dei Popoli aggiunge alla sua programmazione Popoli for kids, tre documentari rivolti ai piccoli, ai giovani e alle famiglie. La magia del documentario vissuta in famiglia. Due sono i luoghi dove si svolgono le proiezioni: sabato 2 novembre l’appuntamento è al Cinema Teatro La Compagnia alle ore 15:00 con “Rediscovery” (età consigliata 11 anni), Domenica 3 novembre, doppio appuntamento al Cinema Fondazione Stensen. Alle ore 11:00, per la sezione Habitat for kids, il documentario “Kamchatka bears, life begins” sulla vita di una famiglia di orsi e orsetti. Il documentario viene presentato con il patrocinio di WWF Italia a cui seguiranno attività per bambini e truccabimbi a tema: “quale animale ti senti oggi?” (Età consigliata dai 5 anni).

Alle ore 15:00 “199 Little Heroes” (età consigliata dai 10 anni) proiezione e a seguire laboratorio di scrittura creativa per bambini: carta e penna alla mano, racconta la tua giornata a un bambino dall’altra parte del mondo! La lettera più originale sarà letta durante la cerimonia di premiazione del Festival dei Popoli, sabato 9 novembre! Maggiori informazioni sui documentari e le storie presentata, i prezzi: Popoli for kids.

Cosa fare a Firenze con i bambini il 31 ottobre, e l’1, 2 e 3 novembre

Giornate di festa al Parco Pazzagli

Ogni giorno alle ore 13:00 pranzo e alle ore 16:00 spettacolo di magia a cura di The Heart Illusion, truccabimbi e laboratori artistici dedicati ad Halloween, ogni giorno, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. (Prenotazione obbligatoria entro la sera prima della visita). Tutte le informazioni, i prezzi, il menù sulla pagina Facebook del parco Pazzagli: 1-2-3- Novembre Halloween continua al Parco Pazzagli.

2 novembre Con Leo. Letture e laboratori su Leonardo da Vinci

Letture-laboratori centrati su albi d’autore e tese a familiarizzare con quella straordinaria forma d’arte che è l’illustrazione. Quest’anno non mancano gli appuntamenti dedicati a Leonardo da Vinci. Sabato 2 novembre alle 16.30: lettura e laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni a partire dal libro di L. Maria, A. Gucci Angeli, L. Terranera, Leo, Lapis, 2017. Museo di Palazzo Vecchio, costi: €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze), €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze), gratuito per i possessori della Card del Fiorentino (entro le tre visite e attività previste dalla Card) – riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze. E’ escluso l’accesso al percorso museale. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055-2768224, info@muse.comune.fi.it.

Firenze con i bambini, gli eventi per il ponte di Ognissanti

Open day al Museo degli Innocenti

Apertura gratuita dei cortili monumentali e attività per i più piccoli e per tutta la famiglia con laboratori e visite guidate. Dalle 11 alle 18 si potrà accedere ai cortili monumentali interni, quello degli uomini e quello delle donne, mentre alle 16.30 è in programma una visita guidata gratuita (biglietto di ingresso al Museo come da tariffario), adatta per famiglie, lungo i tre percorsi del Museo: storia, arte e architettura. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, ritrovo al bookshop almeno 5 minuti prima della partenza.

Alle 11 è in programma l’attività a cura de La Bottega dei ragazzi Indovina chi c’è allo specchio!?!, un laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni che invita i partecipanti alla scoperta di antichissime storie e leggende che raccontano il desiderio dell’uomo di raffigurare la sua faccia e quella delle persone a lui vicine. Costo attività 5 euro a persona, gratuita per bambini sotto i 6 anni, prenotazioni al numero 055 2478386 o per a mail labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it o direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti. Le attività laboratoriali sono realizzate grazie al sostegno di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, partner della proposta educativa del Museo degli Innocenti e de La Bottega dei Ragazzi e di Mukki (supporter).

Alla scoperta della maglia azzurra

Laboratorio e visita al Museo del Calcio Firenze per rivivere e toccare con mano alcune tra le divise che hanno fatto la storia dell’Italia. Al termine dell’attività, i bambini potranno disegnare e colorare la propria maglia dell’Italia. Sarà possibile accedere al Centro Tecnico Federale di Coverciano e giocare su uno dei campi dove si allenano gli Azzurri e le Azzurre p Orari partenze delle visite guidate al Museo del Calcio (durata circa 45 minuti): 10 – 12 – 14 – 16. Laboratorio didattico ‘Alla scoperta della maglia Azzurra’ (durata circa 60 minuti): 11– 15. Allenarsi come una Nazionale: le attività di gioco saranno svolte su uno dei campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dalle 10 alle 17.

Firenze e i bambini: gli appuntamenti dell’1, 2 e 3 novembre

La domenica metropolitana: musei gratuiti per i residenti della città metropolitana di Firenze

Anche a novembre ritorna l’appuntamento che propone l’entrata ai musei, le visite guidate e le attività educative gratuite nei Musei Civici Fiorentini per i residenti nella città metropolitana di Firenze. Il programma, le novità, gli orari: domenica Metropolitana a Firenze.

Attività speciali per i bambini al Museo Galileo

Tre attività in programma per il ponte di Ognissanti: ogni giorno un doppio appuntamento sia la mattina, alle ore 11:00, sia il pomeriggio alle ore 15:00. Età consigliata: per bambini a partire dai 7 anni. Nella giornata di Venerdì Cerca Trova al Museo Galileo: caccia al tesoro con indizi, giochi e filastrocche alla ricerca degli oggetti curiosi del museo.Sabato A spasso con la sacca di Galileo: visita speciale in cui tutti i bambini avranno a disposizione una sacca contenente copie di strumenti scientifici per sperimentare in maniera giocosa il loro funzionamento. Domenica Lo spettacolo della scienza: visita con un operatore in costume, fra macchine elettrostatiche e scintille per rivivere l’atmosfera dei salotti settecenteschi dove si poteva assistere agli affascinanti esperimenti che animavano le “serate elettriche”.Prenotazione obbligatoria, informazioni e costi: Speciali attività per famiglie 1-3 novembre al Museo Galileo.

Musei, parchi, attività: tante idee per una giornata in famiglia

I Pupi di Stac con il drago delle sette teste al Teatro Puccini

Alle ore 16:45, va in scena al Teatro Puccini, per la rassegna Per grandi e Puccini una movimentata storia d’avventure, ancora una volta attinta alla fonte delle antiche fiabe popolari toscane. Biglietti e maggiori informazioni: Il drago dalle sette teste.

Domenica 3 novembre al Museo di Palazzo Pretorio il laboratorio sensoriale “Il piccolo speziale” dedicato ai più piccoli.

Il piccolo speziale a Palazzo Pretorio a Prato

Un’occasione per mettere alla prova i cinque sensi e creare un’opera piena di colori, odori e magia: è rivolto i bambini dai 3 ai 6 anni il laboratorio sensoriale “Il piccolo speziale” che si terrà domenica 3 novembre presso il Museo di Palazzo Pretorio. I bambini, come degli antichi speziali, potranno mettere alla prova il proprio olfatto e la propria fantasia per creare qualcosa di unico. Il costo per ogni partecipante è di 5 euro. Info e prenotazioni 0574.1837860 oppure tramite mail: museo.palazzopretorio@comune.prato.it

Dal 31 ottobre al 3 novembre all’orto botanico di Siena Halloween fra scienza e leggenda

Situato in via Pier Andrea Mattioli, 4, a Siena presso l’orto botanico tutti i giorni visite guidate per bambini e famiglie e, a seguire, laboratori. Per info e prenotazioni: 339 7737718

In collaborazione con Firenze Formato Famiglia