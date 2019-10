Un weekend lungo, che inizia già alla vigilia di Ognissanti con le feste di Halloween. Durante il ponte del 1° novembre 2019 Firenze si popola di eventi e cose da fare: mercatini in piazza, fiere (2 quelle ospitate alla Fortezza da Basso), musei statali da visitare gratis, spettacoli in teatro e sagre nei paesi dei dintorni. Ecco quindi dove andare tra il 31 ottobre e l’1, 2 e 3 novembre 2019.

La sera prima: Halloween a Firenze

Gli eventi e le feste per il ponte di Ognissanti iniziano fin dalla sera di Halloween. In città e nei dintorni ci sono proposte per tutti i gusti ad esempio la corsa “mostruosa” nel parco delle Cascine al calar del sole o la visita guidata da brivido tra le armature del museo Stibbert di Firenze oppure le tante serate da ballare come ad esempio “Metempsicosi” al Tuscany hall e Lattex plus alla Limonaia di Villa Strozzi. Tutti i dettagli nella nostra guida alla notte di Halloween 2019 a Firenze.

I musei gratis a Firenze (1 – 3 novembre)

Durante il ponte del 1° novembre a Firenze i principali musei statali aprono le porte gratuitamente. Si parte proprio per la festa di Ognissanti quando il Museo di San Marco e il Museo archeologico nazionale di piazza Santissima Annunziata sono a ingresso libero.

Il 3 novembre, come succede ogni prima domenica del mese fino a marzo, i musei statali sono a ingresso gratuito, ecco l’elenco: Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Galleria dell’Accademia, Museo del Bargello, Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Museo archeologico nazionale.

Sempre il 3 novembre per la “Domenica metropolitana” i residenti nella Città metropolitana di Firenze non pagano il biglietto di entrata nei musei civici, da Palazzo Vecchio al Museo Novecento, dal complesso di Santa Maria Novella al Museo Bardini. Previste anche attività gratuite per le famiglie.

Florence Creativity per tutto il Ponte Ognissanti

Tra gli eventi di Firenze più gettonati dalle appassionate di hobbistica, bricolage e cucito, nel weekend lungo del 1° novembre la Fortezza da Basso ospita l’edizione autunnale di Florence Creativity 2019. Da giovedì 31 ottobre a domenica primo novembre, espositori, workshop, incontri per scoprire i migliori materiali in commercio e le nuove tecniche. Ingresso intero 10 euro, ridotto 6.

Le informazioni nell’articolo su Florence Creativity (anche per ottenere la riduzione del biglietto).

Eventi a Firenze: Tutto sposi (31 ottobre, 1-2-3 novembre)

Sempre alla Fortezza da Basso di Firenze, ma in un diverso padiglione rispetto a Florence Creativity, torna Tutto sposi, la fiera con 100 espositori del settore wedding per organizzare al meglio le nozze. Il salone, che offre anche la possibilità di partecipare a workshop ed eventi, si tiene da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Orario: giovedì 15.00 – 20.00; gli altri giorni 10.30 – 20.00. Biglietto intero 7 euro, mentre online è possibile scaricare quello ridotto.

Ponte del 1° novembre 2019, cosa fare a Firenze: mercatini e fierucola

Tra le conferme di questo ponte del 1° novembre, nel cuore del centro storico di Firenze c’è la fierucola delle lane di San Martino: piazza Santissima Annunziata sabato 2 e domenica 3 novembre ospita le bancarelle di piccoli produttori di tessuti e lane, sartorie artigianali, cardatori e filatori, oltre alle produzioni alimentari della pastorizia.

Nella lista dei mercatini in corso durante il weekend lungo del 3 novembre anche il Ciokkotartufestival nella piazza del centro commerciale San Donato di Novoli, alla periferia di Firenze. Si tratta di una piccola fiera dove gustare le mille varianti del tartufo, dalla pasta alle crepes, e quelle del cioccolato. Ogni giorno eventi, come spettacoli e animazione per bambini (31 ottobre – 3 novembre).

Segnaliamo poi il ritorno in piazza Strozzi di Artour – il bello in piazza, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale di Firenze e della Toscana. L’evento, promosso da Cna Firenze, va dal 31 ottobre al 3 novembre, con orario 10.00 – 20.00.

Sport e solidarietà: AiLoverunnig 2019 a Firenze

Domenica 3 novembre sulle colline di Careggi va in scena la terza edizione di AiLoverunnig, la corsa-camminata non competitiva promossa da Ail Firenze (associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma). Due i percorsi, da 5 e 10 chilometri, con la partenza dal nuovo ingresso di Careggi alle ore 9.00. La quota di partecipazione (10 euro) comprende la maglietta “griffata” Luisa via Roma, una sacca e il servizio ristoro. Il ricavato andrà in favore dell’attività di assistenza portata avanti da Ail.

Iscrizioni alla corsa AiLoverunning di Firenze la mattina dell’evento oppure nei giorni precedenti alla sede di Ail (piazza Meyer 2), all’Isolotto dello sport (via dell’Argingrosso 69), all’Olympus club (via di Ripoli 88), da Nencini spot a Calenzano (via Ciolli 12/12) e presso Il Campione (via Mino da Fiesole, Prato).

Ponte del 1° novembre a Firenze: gli spettacoli nei teatri

Al Teatro Puccini, il 31 ottobre e il primo novembre (ore 21.00), arriva la commedia “Ho perso il filo” con Angela Finocchiaro, un viaggio tutto da ridere tra linguaggi espressivi diversi e un’eroina anticonvenzionale. Una cantante sulla via del tramonto è protagonista invece di “Bruna è la notte”, la fortunata commedia musicale di Alessandro Riccio, che veste la maschera di questa “voce” burbera, con Alberto Becucci, in programma dal primo al 10 novembre (eccetto lunedì 4) al Teatro di Rifredi. Orario: 21.00, domenica ore 16.30.

Il testamento artistico pirandelliano “I giganti della montagna” va in scena al Teatro della Pergola con la regia di Gabriele Lavia e gli attori della Compagnia della Contessa, fino a domenica 3 novembre (ore 20.45, spettacolo della domenica alle 15.45).

Alle porte di Firenze, al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, per buona parte del ponte di Ognissanti c’è il Rocky Horror Live concert, oltre 30 artisti sul palco per la versione italiana e il nuovo allestimento dello spettacolo (ma le canzoni sono in inglese). La regia è di Riccardo Giannini, 3 le date: 31 ottobre, 1 e 2 novembre sempre alle ore 21.00.

Cinema a Firenze: i festival del ponte di Ognissanti

Per quanto riguarda il cinema, a Firenze entra nel vivo la programmazione dei festival internazionali: il primo novembre, al Cinema La Compagnia di via Cavour, si chiude France Odeon 2019, rassegna dedicata alle produzioni d’Oltralpe, con la premiazione dei vincitori e 4 film in cartellone (Camille di Boris Lojkine, ore 16.00; Un divan à Tunis di Manele Labid, ore 17.30 alla presenza del regista; Chambre 212 di Christophe Honoré, ore 19.30; Le regard de Charles di Marc Di Domenico, ore 22.30).

A seguire, sempre alla Compagnia, si apre il Festival dei popoli 2019, il principale festival italiano del film documentario, che compie 60 anni. Dal 2 al 9 novembre 20 lavori partecipano al concorso internazionale, 7 inediti al concorso italiano. A questi si aggiungono eventi speciali e musicali, l’omaggio dedicato a Sergei Loznitsa, il focus sull’ambiente con Habitat, una sezione per famiglie e bambini. Ad aprire l’appuntamento in prima internazionale “Sea-watch 3” di Jonas Schreijäg e Nadia Kailouli (2 novembre ore 21.00, registi presenti in sala), racconto corale dedicato all’imbarcazione impegnata nel soccorso dei migranti in mare.

Eventi e sagre nei dintorni di Firenze (1-2-3-4 novembre)

Cosa fare nei dintorni di Firenze durante il ponte del 1° novembre? A Reggello in questo weekend lungo si presenta l’olio nuovo, con la 46esima edizione della rassegna dedicata all’olio extravergine d’oliva. In piazza Aldo Moro, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, gli stand dei produttori del territorio, cooking show, conferenze, tour nei frantoi (giovedì dalle 17.00, gli altri giorni dalle 10.00 alle 17.00).

Olio protagonista anche a Calenzano, sabato 2 e domenica 3 novembre, con stand nel centro eventi “St.Art” in via Garibaldi 7, laboratori e “sagra dei mangiari con l’olio nuovo” tutte le sere dalle 19.30 e domenica anche a pranzo. Sagra del tartufo bianco e nero a Scarperia (1-2-3 noevmbre, al circolo Mcl), mentre a Fucecchio dal primo al 10 novembre 2019 si svolge la fiera di novembre, nel centro storico, con mercatini (venerdì 1 e domenica 3), aperture festive dei negozi e luna park.

Infine a Lastra a Signa, nella frazione di Ginestra Fiorentina, il primo novembre torna la mostra del bestiame con prodotti locali a chilometro zero, laboratori per i più piccoli e mercatini.