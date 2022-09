Cosa cambia dopo il 30 settembre 2022 per l’obbligo di mascherina

Pubblicità

Mezzi pubblici, treni, ospedali: se non ci saranno ulteriori provvedimenti, dopo il 30 settembre 2022 l’obbligo di indossare la mascherina decadrà in molti ambiti e lo scoccare della mezzanotte del 1 ottobre potrebbe sancire la fine di un’era fatta di restrizioni e regole anti-Covid. In questi giorni virologi ed esperti discutono sull’opportunità di eliminare o meno questi dispositivi di protezione delle vie aeree anche negli ultimi luoghi dove erano previsti, ma un peso sulla decisione l’avrà anche il risultato delle urne elettorali. Giorgia Meloni ha sempre detto di voler seguire una linea più soft nella lotta al virus.

Obbligo mascherina dopo il 30 settembre: cosa cambia sui mezzi pubblici (autobus, treni, tram, metro)

Come detto l’ultimo giorno di efficacia dell’ordinanza anti-Covid del Ministero della Salute che prevede la mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici è venerdì 30 settembre 2022. Secondo le indiscrezioni più recenti, il dicastero, anche alla luce anche dei risultati elettorali, non prolungherà l’obbligo ma potrebbe introdurre solo una semplice raccomandazione a indossarla in caso di assembramenti. Fino al 1 ottobre le mascherine Ffp2 sono obbligatorie su tutti i mezzi pubblici, in autobus, treno, tram, metro, ma non in aereo.

Obbligo di mascherina in ospedale dal 1 ottobre 2022: la questione più spinosa

Pubblicità

Se per i mezzi pubblici la decisione sulla fine dell’obbligo dopo il 30 settembre 2022 sembra scontata, per gli ospedali e gli ambienti sanitari, come le Rsa, si discute sul da farsi. Per Walter Ricciardi, che è stato consigliere scientifico del Ministro della Salute, “se aboliamo l’uso delle mascherine con un germe oggi così contagioso gli lasciamo via libera soprattutto negli ambienti ospedalieri dove le persone vanno per essere curate e correrebbero il rischio di infettarsi”. Fino al 30 settembre serve la mascherina (basta quella chirurgica) per entrare in ospedale. Nel caso vi fosse un’impennata dei casi di Covid, è probabile che dopo il 1 ottobre arrivi un’ordinanza ad hoc per reintrodurre l’obbligo di mascherina negli ambienti sanitari. Fino al 31 dicembre 2022 rimarrà l’obbligo vaccinale e il green pass per il personale sanitario, in vigore, salvo modifiche da parte del nuovo governo.

Mascherine al lavoro: dipende dal protocollo di sicurezza anti-Covid

Dopo il 30 settembre 2022 non ci saranno cambiamenti sul posto di lavoro: l’obbligo di indossare le mascherine al momento può essere previsto dai datori di lavoro in virtù dell’ultimo protocollo di sicurezza Covid stilato tra le parti sociali, la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2022. Le Ffp2 sono raccomandate in caso di assembramenti e se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, inoltre le aziende – su indicazione del medico competete – possono prevedere l’uso della mascherina per gruppi specifici di lavoratori. La decisione è stata presa durante un tavolo tecnico a inizio estate, che si è dato appuntamento prima del 31 ottobre per eventuali aggiornamenti del protocollo, nel caso di una recrudescenza del virus. Sul sito del governo si trovano le misure anti-Covid ancora in vigore.