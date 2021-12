Obbligo mascherina Firenze: da quando e dove è obbligatoria all’aperto

A Firenze arriva l‘obbligo di mascherina anche all’aperto, nelle vie dello shopping, con un’ordinanza sugli “acquisti sicuri”, presto sul tavolo del sindaco Dario Nardella, che istituirà anche sensi unici pedonali nei giorni da bollino rosso per le compere di Natale. È quanto deciso dopo la riunione con il prefetto Valerio Valenti, il questore Filippo Santarelli e il comandante della polizia municipale Giacomo Tinella.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aveva demandato ai singoli comuni la decisione in merito alla mascherina obbligatoria all’aperto e il primo cittadino di Firenze si era detto favorevole a una stretta.

Quando e dove c’è l’obbligo di mascherina a Firenze: l’elenco delle vie e i giorni

Secondo le regole delle regioni colorate, solo in zona gialla la mascherina è obbligatoria sempre, all’aperto e al chiuso, salvo norme locali. A Firenze, con la nuova ordinanza che entrerà in vigore sabato 4 dicembre, questi dispositivi di sicurezza andranno indossati nelle aree più a rischio assembramenti della città, dalle ore 10 alle 22, dal 4 al 12 dicembre 2021, durante il weekend del 17, 18 e 19 dicembre, nel fine settimana di Natale e infine il 30 e il 31 dicembre, per i festeggiamenti di Capodanno in piazza.

Tra le vie di Firenze in cui scatta l’obbligo di mascherina quelle nel cuore della città, il cosiddetto quadrilatero romano che è racchiuso tra piazza Duomo, via de Pecori, via Torre dell’Agli, piazza Antinori, via Tornabuoni, piazza SS Trinità, lungarno Acciaioli, via Por Santa Maria, Ponte Vecchio, via Vacchereccia, piazza della Signoria, via de Gondi e via del Proconsolo. Mascherine su anche davanti agli Uffizi, in via dei Neri, in piazza Santa Croce, nella zona di San Lorenzo, sull’asse Borgo La Croce – via Pietrapiana, nei giardini della Fortezza dov’è presente anche la ruota panoramica. Fuori dal centro in via Gioberti e al centro commerciale San Donato di Novoli.

Non solo mascherine obbligatorie. Il senso unico per i pedoni, ecco dove

Come l’anno scorso, accanto alla mascherina obbligatoria, a Firenze torna anche il senso unico per i pedoni, per dividere i flussi in base alla direzione ed evitare assembramenti: sabato 18, domenica 19 e la vigilia di Natale in via dei Calzaiuoli e in via Calimala, dalle ore 14.00 alle 20.00, mentre negli stessi giorni via Gioberti sarà chiusa al traffico da mattina a sera (orario 10.00- 20.00).

I controlli sul rispetto dell’obbligo di mascherina a Firenze e sul piano anti-assembramenti saranno predisposti durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma venerdì 3 dicembre 2021. I dettagli sulle misure anti-Covid saranno poi pubblicati sul sito del Comune di Firenze.