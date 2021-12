Capodanno 2022 in piazza a Firenze: no al maxi-concerto, ma eventi diffusi

Un programma di eventi, concerti, circo, animazione per bambini e famiglie: Firenze si fa in sette per celebrare il Capodanno 2022 in piazza, coinvolgendo altrettante zone della città, tra il centro e la periferia. Dopo lo stop dell’anno scorso, il Comune ha annunciato il ritorno delle iniziative nei quartieri in occasione della notte di San Silvestro.

Non ci sarà il maxi-concerto di Capodanno, ma tante feste diffuse nei quartieri fiorentini per evitare grandi assembramenti. Palazzo Vecchio ha lanciato un avviso pubblico per selezionare soggetti e associazioni che organizzeranno gli appuntamenti, stanziando circa 200.000 euro.

Capodanno 2022 in piazza a Firenze: dove saranno gli eventi all’aperto

Le proposte ancora non sono note, mentre si conosce già la mappa di San Silvestro. Nel centro storico di Firenze gli eventi riguarderanno piazza Signoria, dove sono previsti spettacoli acrobatici, giochi di luce, proiezione e musica, e piazza Santissima Annunziata che come da tradizione ospiterà un concerto Gospel.

In piazza del Carmine la sera del 31 dicembre 2021 si brinderà su note jazz e grazie a una band musicale itinerante in “macia” lungo le strade dell’Oltrarno. Il programma del Capodanno 2022 porterà iniziative anche nei 4 quartieri periferici di Firenze dove le iniziative prenderanno il via già nel pomeriggio del 31 dicembre e proseguiranno il 1° gennaio con appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, ecco dove: piazza delle Cure per il Quartiere 2; piazza Bartali per il Quartiere 3; piazza dell’Isolotto, “cuore” del Quartiere 4; gli spazi all’aperto del centro commerciale San Donato a Novoli (Quartiere 5). Qui la nostra guida su cosa fare per festeggiare Capodanno 2022 a Firenze.

31 dicembre fiorentino in piazza, ma con la mascherina

Secondo il sindaco di Firenze Dario Nardella è necessario ancora uno sforzo di responsabilità da parte di tutti per festeggiare in sicurezza. “Sarà una gioia tornare a festeggiare insieme in piazza ma non dobbiamo abbassare la guardia – ha commentato -. La pandemia è ancora in corso, i contagi stanno risalendo e dobbiamo vaccinarci e prendere le precauzioni sanitarie previste, a partire dalla mascherina”.

Il coordinamento del Capodanno 2022 in piazza sarà affidato all’associazione Mus.e. Le proposte nel dettaglio si conosceranno dopo il 14 dicembre, giorno in cui scade l’avviso pubblico del Comune (il pdf del bando si può consultare a questo indirizzo). I vincitori potranno usufruire anche di agevolazioni, come ad esempio l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.