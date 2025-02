Scudo Verde: chi può circolare a Firenze dal 1° aprile 2025

Si accenderanno le telecamere, ma non ci saranno nuovi divieti. Il sistema rileverà le targhe e sanzionerà in automatico i veicoli più inquinanti, il cui transito è già limitato

Inizia il conto alla rovescia per la partenza dello Scudo Verde di Firenze, il sistema di oltre 70 telecamere volute dal Comune per regolare l’accesso in città delle auto e degli scooter più inquinanti: ma chi può circolare? Il punto è stato fatto durante un Consiglio comunale incentrato sul tema, richiesto dalle opposizioni. Innanzitutto la data. Il sistema è ora in fase di rodaggio ed è usato per monitorare i flussi di traffico, senza tuttavia elevare sanzioni. Da martedì 1° aprile 2025, è stato confermato, la ZSV (Zona Scudo Verde) entrerà ufficialmente in servizio e scatteranno anche le contravvenzioni per i veicoli più vecchi che già adesso non possono transitare nel centro abitato, ma che fino a questo momento difficilmente incappavano in controlli.

Sanzioni in arrivo inoltre per i pullman turistici che non pagano il ticket di ingresso. In questa prima fase, per i veicoli che arrivano da fuori città, non ci sarà alcun pedaggio da pagare. Sarà introdotto (forse) in futuro, quando saranno conclusi i lavori per l’estensione della rete tramviaria, dopo una discussione con i Comuni dell’hinterland fiorentino.

Chi può circolare a Firenze: le regole e gli orari dello Scudo Verde

Le 73 porte telematiche sono state installate agli accessi del centro abitato del Comune di Firenze (il cosiddetto “conglomerato urbano”), e questa tecnologia è in grado di rilevare automaticamente le targhe ed elevare multe. Durante il Consiglio comunale, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha ribadito che dal 1° aprile 2025 le telecamere saranno impiegate per far rispettare i divieti ambientali che sono previsti ormai da 18 anni.

In particolare ecco chi non può circolare a Firenze, nel “conglomerato urbano” sorvegliato dallo Scudo Verde: le auto benzina e diesel Euro 0 (per trasporto persone, cose e speciali); le auto diesel Euro 1; i motocicli euro 0 a due tempi; i ciclomotori Euro 0 e quelli a due tempi Euro 1. Questo stop è in vigore 24 ore su 24, tutti i giorni, anche la domenica e i festivi. Le regole riguardano sia i residenti che i non residenti nel territorio comunale di Firenze.

Le deroghe e obbligo di registrare la targa

Sono previste una serie di deroghe che riguardano i mezzi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del soccorso sanitario, di chi effettua servizi sociosanitari, di protezione civile, dei disabili (con contrassegno), del trasporto pubblico locale, delle ditte che effettuano interventi urgenti e manutenzione per gas, acqua, energia elettrica e telefonia. Anche le auto storiche dotate di apposito certificato non saranno sanzionate dallo Scudo Verde, come pure i veicoli con doppia alimentazione benzina-metano e benzina-gpl.

Secondo il disciplinare però, se non dotati di una targa speciale (come quella prevista per le macchine di Polizia e Carabinieri), i cittadini dovranno registrare la targa del veicolo che gode della deroga, per evitare la multa. La procedura di registrazione non è stata ancora attivata.

Lo Scudo Verde, i bus turistici e i diesel euro 2, 3, 4 e 5

È bene chiarire quindi che lo Scudo Verde di Firenze non sarà impiegato per controllare il rispetto del divieto di circolazione delle auto diesel Euro 2, 3, 4 e 5 che riguarda solo una porzione dei viali di circonvallazione (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). Il sistema, dal 1° aprile, sarà impiegato inoltre per sanzionare i bus turistici che accedono al centro abitato ma non pagano il ticket di ingresso. I dettagli sul sito del Comune di Firenze.

