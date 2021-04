I supermercati non sono aperti il 1° maggio? L’ordinanza della Regione Toscana

È in arrivo un’ordinanza della Regione Toscana per il 1° maggio 2021: secondo le ultime anticipazioni supermercati e centri commerciali saranno chiusi nella giornata della festa dei lavoratori, potranno restare aperti solo i negozi di vicinato e alcune categorie di attività, dalle farmacie alle edicole. Un provvedimento analogo era stato varato per le chiusure degli esercizi commerciali a inizio aprile, per Pasqua e Pasquetta. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del testo dell’ordinanza sulla chiusura dei supermercati che sarà pubblicato nelle prossime ore.

Ordinanza Regione Toscana, 1° maggio: supermercati e centri commerciali chiusi; negozi essenziali aperti

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Regione, l’ordinanza riguarderà la giornata di sabato 1° maggio 2021 e prevederà la chiusura degli esercizi della media e grande distribuzione: non potranno stare aperti tutti i supermercati e i centri commerciali. Una decisione presa anche in passato per limitare gli assembramenti durante le giornate festive. Stando a quanto emerge, per le attività e i supermercati chiusi sarà consentita la consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, con prenotazione online o via telefono.

L’ordinanza però introdurrà anche delle deroghe, ecco quali negozi potranno restare aperti il 1° maggio in Toscana, secondo le ultime ipotesi:

negozi di vicinato

farmacie e parafarmacie

edicole

tabaccai

fiorai

ristoranti, bar, gelaterie, rosticcerie, panifici, pasticcerie, negozi di pasta fresca, gelaterie e simili secondo le regole della zona gialla

Il testo dettagliato dell’ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani è atteso tra oggi, giovedì 29 aprile 2021, e domani.

Centri commerciali chiusi in Toscana anche domenica 2 maggio 2021

Secondo il decreto riaperture (che ha rinnovato le limitazioni dell’ultimo Dpcm per le grandi strutture in zona gialla), i centri commerciali saranno chiusi per tutto il weekend, anche domenica 2 maggio 2021. Stesse regole per i parchi commerciali, i mercati e gli outlet. Domenica 2, in queste strutture, potranno restare aperti solo i negozi di alimentari (come i supermercati), le farmacie e farmacie e parafarmacie, i presidi sanitari, i fiorai, le lavanderie, le tabaccherie, le edicole e le librerie.